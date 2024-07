Viel Küche auf kleinem Raum

Die C-förmige Sitzbank samt zentralem Tisch im Heck dient als Wohnbereich am Tag und lässt sich zum Schlafen in ein Doppelbett mit dem Maßen 2038 x 1550-1050 mm umfunktionieren.

Wer einen Wohnwagen für zwei bis vier Personen sucht, könnte beim Hobby De Luxe 496 UL (2024) fündig werden. Mit umfangreicher Ausstattung und flexiblem Wohnraum gibt es ihn zu diesem Preis.

Preis: Hobby De Luxe 495 UL (2024) ab 25.270 Euro

Auf 5947 mm wohnen zwei bis vier Camper:innen zum Preis ab 25.270 Euro (Stand: Juli 2024) im Hobby De Luxe 495 UL (2024). Die Gesamtlänge mit Deichsel erstreckt sich auf 7131 mm. Die Größe schlägt allerdings auch aufs Gewicht. Mit 1286 kg in fahrbereitem Zustand, bleiben lediglich 214 kg fürs Gepäck. Hier bietet sich die optionale Auflastung von 1500 auf bis zu 1800 kg technisch zulässiger Gesamtmasse an, um die maximale Zuladung auf 489 kg zu erhöhen. Platz für Campingausrüstung und Vorräte ist nämlich reichlich vorhanden, sei es in den Oberschränken, in den Regalen im Schlafbereich oder dem Küchenblock samt 133 l großem Absorber-Kühlschrank inklusive 12-l-Froster.

Umfangreiche Küchenausstattung und flexible Schlafplätze

Neben dem großen Kühlschrank mit Doppelanschlag ist die Küche im Hobby De Luxe 495 UL (2024) zudem mit einem Dreiflamm-Gaskocher und einem Waschbecken – zusammen mit zweiteiliger Glasabdeckung – ausgestattet. Ein Handtuchhalter, ein Küchenfensterrollo, eine Steckdose und eine Küchenleuchte erhöhen den Kochkomfort zusätzlich. Optional installiert Hobby außerdem eine Dunstabzugshaube im De Luxe. Insgesamt befinden sich vier Einfach- und eine Zweifachsteckdose mit 230-V-Anschluss an Bord, in den Gasflaschenkasten passen zwei Elf-Kilo-Flaschen.

Die C-förmige Sitzbank samt zentralem Tisch im Heck dient als Wohnbereich am Tag und lässt sich zum Schlafen in ein Doppelbett mit dem Maßen 2038 x 1550-1050 mm umfunktionieren. Es gibt auch zwei Festbetten im vorderen Bereich, die jeweils eine Liegefläche von 1930 x 820 mm bieten. Somit können insgesamt vier Personen im De Luxe 495 UL nächtigen. Für die Unterhaltung bei schlechtem Wetter sorgt eine optionale TV-Anlage mit Fernsehhalterung am Kleiderschrank, also von der Sitzecke aus gut sichtbar. Die Steuerung für Bordtechnik geschieht über das Hobby-Bedienpanel oder per Bluetooth mit einer Smartphone-App.

Mehr Frischwasser und Klimaanlage optional

Alle Dachfenster verfügen über Insektengitter und Verdunklungsrollos. Ebenfalls auf dem Dach befindet sich mittig die optionale 2,2-kW-Klimaanlage mit Heizfunktion. Serienmäßig heizt den Camper:innen die Truma S-3004 mit Warmluftanlage und 12-V-Gebläse ein. Ebenfalls von Truma kommt die Warmwassertherme. Insgesamt passen 25 l in den Frischwassertank (23,5 l Abwasser). Gegen Aufpreis gibt es 47 l Frischwasser. Und nicht zu vergessen: das Bad. Der Kompaktwaschraum ist mit einem Eckwaschbecken, einem großen Spiegel über Eck und einer Banktoilette von Thetford ausgestattet.