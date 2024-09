So fährt sich der quirlige Ora 03

2023 als Ora Funky Cat in Deutschland gestartet, hört der elektrische Kompakte aus Fernost hierzulande mittlerweile auf den Name GWM Ora Cat 03. Das klingt zwar deutlich gesetzter, ändert aber nichts an den quirligen Fahreigenschaften des durchgestylten Cityflitzers. Im 4,2 m langen Viertürer 400 Pro+ sorgt ein spontan reagierender Synchronmotor mit 171 PS (126 kW) für flotte Ampelstarts. Gepaart mit einem 63 kWh (brutto) großen Lithium-Ionen-Akku sind WLTP-Reichweiten von bis 420 km möglich, bevor der temperamentvolle Stromer nach der nächsten Ladesäule ruft.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Top-10 Die günstigsten Elektroautos Stromer für unter 34.000 Euro

Neben einem unkonventionellen Exterieur mit freundlich wirkenden Rundscheinwerfern vorne und in der Heckscheibe versteckten Rückleuchten überrascht der Ora 03 vor allem mit seiner hohen Qualitätsanmutung im Innenraum. Dass der mindestens 35.490 Euro (Stand: September 2024) teure elektrische Kleinwagen dabei jedoch nicht vollkommen frei von kleineren Schwächen ist, zeigt AUTO ZEITUNG-Redakteur Tim Neumann im Video!

Auch interessant:

Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen.