Der G-Power wird zum M5-Jäger

BMW-Tuner G-Power hat mehr Power für den BMW M3 und M4 (CS) im petto. Im G-Power G3M (CS) Bi-Turbo eskaliert das Vorhaben in satten 720 PS. Wir stellen den selbsternannten BMW M5-Jäger vor!

So ein BMW M3 ist mit seinen 530 PS (390 kW) nun wahrlich kein Kind von Traurigkeit. Die 650 Nm an Drehmoment verhelfen der sportlichen Limousine zu Sprintzeiten von 3,5 s auf 100 km/h. Wem das allerdings noch nicht ausreicht, sei BMW-Tuner G-Power ans Herz gelegt. In einem umfangreichen Veredelungsprogramm legt G-Power an den Münchner Sportmodellen Hand an – und macht auch vor dem BMW M3 CS nicht halt. Im G-Power G3M (CS) Bi-Turbo kitzelt der Veredler in mehreren Stufen mittels Steuergerät, Abgasanlage und weiteren Umbauten bis zu 720 PS (530 kW) und 850 Nm heraus. Damit kommt die stärkste Ausbaustufe dem neuen BMW M5 gefährlich nahe, der aus einem V8-Hybridmotor 727 PS (535 kW) bei 1000 Nm Drehmoment schöpft. Der Haken: Der Brecher wiegt satte 2,5 t. Leichtes Spiel also für den G-Power G3M?

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt den BMW M5 (2024) im Video:

Für BMW M3 und M4: Umfassendes Tuning im G-Power G3M (CS) Bi-Turbo

G-Power bietet zwei Linien an, die sich jeweils auf den BMW M3 und auf den M3 CS beziehen. In drei Leistungsstufen bringt der Tuner den G-Power G3M (CS) Bi-Turbo auf deutlich mehr Leistung als beim Serienpendant. 600 PS (441 kW) dank eines neu programmierten Steuergeräts, 650 PS (478 kW) mittels zusätzlich optimierter Sportabgasanlage und 700 PS (515 kW) erreicht G-Power im Verbund mit einer neuen Downpipes und einem neuen Katalysator. Auf Basis des M3 CS kitzelt der Tuner sogar noch mehr Leistung heraus: 620, 670 und 720 PS (456, 493 und 529 kW) stehen nach der Leistungskur im Datenblatt. Das Drehmoment steigt dabei auf bis zu 850 Nm an. Das reicht für Fahrleistungen weit oberhalb seiner Basis. Soll heißen: null auf 100 km/h in 3,2 s und eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 333 km/h.

Auch interessant:

Unsere Produkttipps zum LED-Nachrüsten:

Der Eingriff hat aber auch seinen Preis: Das günstigste Kit mit 600 PS (441 kW) startet bei 3685 Euro – ohne Einbau, versteht sich. Wer mehr Leistung haben will, muss entsprechend tiefer in die Tasche greifen, sodass die Preisliste für die vollen 720 PS (529 kW) im G3M CS Bi-Turbo bei 35.700 Euro ohne Einbau ihren Höhepunkt erreicht (Alle Preise: Stand Juli 2024). Das Programm ist noch dazu nicht nur für den M3 (CS), sondern auch für den BMW M4 (CS) bei gleichen Konditionen verfügbar, da sich die beiden die gleiche Technik teilen. Und natürlich hört das Angebot des Herstellers hier nicht auf: Sowohl das Exterieur als auch das Interieur lässt sich mit Flügeln, Schwellern, Splittern und reichlich Carbon zusätzlich aufwerten.