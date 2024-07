G-Power + M Power = G3M Hulk

Das "Hulk" in der Doppelniere trägt er zurecht: Der G-Power G3M Bi-Turbo Touring wird in drei Stufen zum grünen Tuning-Biest.

Der BMW M3 Touring ist bereits in der Basisvariante alles andere als ein Grünschnabel. Wenn aber Tuner G-Power am Abgassystem Hand anlegt, entfesselt der Bimmer den Hulk alias G-Power G3M Bi-Turbo Touring in sich.

Grüner Daumen war gestern – grüne Power-Praktiker wie den G-Power G3M Bi-Turbo Touring braucht das Volk: Erst überbieten sich BMW-Fahrende gegenseitig darin, das Scoreboard für die mieseste Eco-Fahrweise zu toppen, nun frotzelt es dank G-Power noch gewaltiger aus den vier Endrohren des BMW M3 Touring (G81). Sound und Leistung lautet die Devise des Tuningbetriebs aus dem Augsburger Umland – und davon ist offensichtlich noch einiges übrig für den bereits serienmäßig 510 PS (375 kW) und 650 Nm starken Kombi aus Garching.

In gleich drei Stages mischt G-Power die Stangenware neu ab. Im ersten Schritt (26.180 Euro) berichtet ein neuer Deeptone-Endschalldämpfer mit bissig-bassiger Stimmlage von einem milden Eingriff in die Software, der bereits 110 weitere Pferde (81 kW) und 100 Nm unter die optionale Venturi RS Carbon-Motorhaube (7140 Euro) pfercht. Weiter gehts mit Stage zwei (29.750 Euro): Dank eines verfeinerten Mittel- und Endschalldämpfers liegen bis zu 670 PS (493 kW) und 750 Nm an.

Sound und Software vom Feinsten: getunter G-Power G3M Bi-Turbo Touring

Wer die Gartenzaun-Fehde mit den Nachbar:innen auf ein neues Eskalations-Niveau heben möchte, wählt selbstredend die maximale G-Power-Ausbaustufe (35.700 Euro) für den BMW M3 Touring. Dann entfesselt der G-Power G3M Bi-Turbo Touring die volle Tuning-Dröhnung von 720 PS (530 kW) und 850 Nm Drehmoment. Möglich machen das neue Sport-Downpipes am Reihensechszylinder mit 200-Zellen-Highflow-Metallkatalysatoren und einer Aggro-Abstimmung über die hauseigene Leistungs-Software GP-720.

320 Sachen im BMW M3 Touring

Mit einem Topspeed von 320 km/h rückt der BMW M3 Touring deutlich näher an seinen gepimpten Schall heran als im Serienzustand. Was der satte PS-Zuwachs für die Beschleunigung des G-Power G3M Bi-Turbo Touring bedeutet, geht allerdings nicht hervor. Eine Beschleunigungszeit von weit weniger als den standardmäßigen 3,5 s würde uns auf jeden Fall nicht überraschen. Doch auch stehend macht der Kombi mit seiner mattgrünen Folierung und den orange abgesetzten Hurricane Rädern (8806 Euro) in 20 beziehungsweise 21 Zoll ordentlich was her. Für den Innenraum bietet Tuner G-Power auf Wunsch ein Kohlefaser-Lenkrad mit LED-Funktion an.