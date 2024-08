Gas geben mit Fanartikeln im BMW-M-Design

Wer die sportliche Variante von BMW liebt, möchte das oft auch außerhalb des Fahrens zeigen. Aber wie lässt sich diese Begeisterung noch ausdrücken? Mit unseren Top-10 Fanartikeln!

BMW M steht nicht nur für die Hochleistungsmodelle der M GmbH von BMW, die für ihre sportliche Performance auf und abseits der Rennstrecke bekannt sind. Die Modelle mit dem markanten M stehen auch für eine eingefleischte Fangemeinde. Um das BMW M-Gefühl auch außerhalb des Autos ausleben zu können, gibt es allerhand Fanartikel. Hier sind unsere Top-10, um die Faszination für die "Motorsport GmbH" auch im Alltag gebührend zu Feiern.

Leslie & Cars zeigt den BMW M5 (2024) im Video:

BMW M Fanartikel – unsere Top-10!

Platz 10: BMW-M-Tasche

Platz für Laptops, Tablets und andere Alltagsgegenstände bietet die Tasche im BMW M-Design. Sie verfügt über verstellbare Träger und geräumige Fächer, um alles, was man braucht, sicher transportieren zu können. Das weiche Innenfutter soll außerdem Laptops und andere empfindliche Gegenstände vor Kratzern und Beschädigungen schützen.



Platz 9: BMW M Herren-Sonnenbrille

Auch für die Herren-Sonnenbrille im BMW-M-Look sprechen wir eine Empfehlung aus. Die Brille ist mit polarisierenden Gläsern ausgestattet und soll so Blendeffekte reduzieren. Sie wiegt nur 36 g und stört damit im Alltag nicht. Die Sonnenbrille wird mit Schutzetui, Reinigungstuch und Garantiezertifikat geliefert.



Platz 8: Lego Technic BMW M 1000 RR Motorrad-Modell

Das Lego Technic Set des BMW M 1000 RR im Maßstab 1:5 besteht aus 1921 Teile und bietet ein anspruchsvolles Bauerlebnis für erwachsene Klemmbaustein-Fans. Beim Aufbau kann man sich auf Details wie das originalgetreue Dreigang-Getriebe, eine Vorder- und Hinterradaufhängung, einen Kettenantrieb und einen Reihenvierzylinder-Motor freuen. Das Modell enthält zudem einen Ausstellungs- als auch einen Rennständer. An der Entwicklung des Lego-Modells war BMW beteiligt.



Platz 7: BMW-M-Schlüsselband

Das Schlüsselband in BMW-M-Optik kombiniert Nylon, Zinklegierung und Silikon und hat eine Länge von 50 cm. Es ist in Schwarz und Rot gehalten und trägt das BMW M Logo. Das Schlüsselband ist mit einem Karabiner aus mattschwarzem Metall, einer Silikonschlaufe und einem Sicherheitsverschluss ausgestattet.



Platz 6: BMW-M-Portemonnaie von Puma

Wer sein Geld oder Karten in einem stilechten Geldbeutel aufbewahren möchte, findet mit dem Portemonnaie im M-Design von Puma die ideale Alltagsbegleitung. Es bietet mehrere Kartenfächer und zwei große Fächer für Geldscheine. Ein Kleingeldfach gibt es dagegen nicht.



Platz 5: BMW-M-Schultertasche

Die Schultertasche besteht vollständig aus Polyester und bietet mit einer Größe von acht Liten genug Platz für wichtige Alltagsgegenstände. Die Tasche ist mit ihren Abmessungen (21x25x14,3 cm) kompakt und handlich. Das robuste Material soll für Langlebigkeit sorgen, während die schlichte, schwarze Farbgebung die Kombination mit verschiedenen Outfits erlaubt.



Platz 4: BMW-M-Thermobecher

Um Heißgetränke wie Kaffee oder Tee warmzuhalten, eignet sich der Thermobecher mit 450 ml Kapazität im sportlichen M-Design. Auf dem Deckel ist das BMW-Logo eingeprägt, außen ist auf dem Thermobecher das M-Logo mitsamt Schriftzug zu finden.



Platz 3: BMW M: Seit 50 Jahren der stärkste Buchstabe der Welt

In diesem 250 Seiten fassenden Bildband wird die Geschichte der Motorsportabteilung von BMW beleuchtet. Mit detaillierten Recherchen und beeindruckendem Bildmaterial dokumentieren die Autoren Sylvain Reisser und Roland Löwisch die Entwicklung legendärer Fahrzeuge wie dem M1, M3 und M5 sowie die Motorsportgeschichte der GmbH. Ein Muss für jeden Fan!



Platz 2: BMW-M-Cap

Die BMW-M-Baseballmütze in Rot und Blau kommt in ausschließlich in einer Einheitsgröße. Sie trägt das ikonische BMW-M-Design und schützt im Alltag vor der Sonne – oder komplettiert einfach das Outfit als Statement-Piece.



Platz 1: Faszination BMW M Kalender 2025

Der Kalender für das Jahr 2025 eignet sich optimal für alle BMW-M-Fans, um auch in der eigenen Küche oder dem Büro einen kleinen Akzent zu setzen. Auf den zwölf Seiten inszeniert Fotograf Constantin Stein die High-Performance-Automobile vor urbanen Kulissen. Jeder Monat präsentiert ein neues, hochauflösendes Bild, das ein ikonisches BMW-M-Fahrzeug aus verschiedenen Epochen der Markengeschichte zeigt.



BMW M-Fanartikel: Die Top-10 im Überblick: