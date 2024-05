Zehn Merchandise-Must-haves für BMW-Fans

Eingefleischte BMW-Fans tragen die Markenliebe auch außerhalb des Fahrzeugs zur Schau. Doch wie? Mit den passenden Fanartikeln der Bayerischen Motoren Werke natürlich! Wir zeigen unsere Top-10 der besten Merch-Produkte!

Hofmeister-Knick, Doppelniere, langgezogene Haube: BMW-Modelle sind dank ihres eigenständigen Designs sofort als solche auszumachen. Dazu kommt die Fahrdynamik, insbesondere, wenn ein "M" die typische Kennzahl der Modellbaureihen ziert, sowie eine ordentliche Portion Motorsport. Kein Wunder also, dass sich die Motorenwerke aus München in ihrer über 100-jährigen Geschichte eine treue Fangemeinde anerzogen hat. Damit die Markenliebe auch außerhalb des eigenen Autos gesehen wird, haben wir unsere Top-10 an coolen BMW-Essentials zusammengestellt!

BMW-Essentials für Fans: Unsere Top-10

Platz 10: BMW-Thermobecher

Wer die Freude am Fahren mit einem Heißgetränk genießen möchte, bekommt mit dem originalen BMW-Thermobecher das passende Behältnis dazu. Der Becher aus gebürstetem Edelstahl mit BMW-Logo im Deckel hat ein Fassungsvermögen von 450 ml – genug für einen großen Kaffee für unterwegs.



Platz 9: BMW-Autoduft

Klar, es gibt günstigere Autodüfte. Aber schönere? Der Natural Air-Autoduft von BMW passt mit cleanem Aluminium-Design nahtlos in moderne BMW-Innenräume. Das Starterkit kommt mit dem Duft "Mountain View". Frische, alpine Duftnoten sind nicht so ganz das Wunscharoma? BMW bietet auch "Forest Air", "Relaxing Ocean" und "Endless Dessert" als Nachfüll-Kartuschen für das Originalzubehör an.



Platz 8: BMW M Performance-Ventilkappen

Langweilige Kappen am Luftventil können das Felgendesign verschandeln. Auch hier können BMW-, beziehungsweise M-Embleme für Verschönerung sorgen. Die Aluminiumkappen mit Logo dürfen aber nur an Autos mit Reifendruckkontrollsystem und Aluminiumventilen montiert werden.



Platz 7: BMW-Geldbörse

Natürlich darf auch beim Bezahlen, besonders passend an der Tankstelle, das nötige Accessoire nicht fehlen: die BMW M Motorsport-Geldbörse von Puma. Neben einem Metallic-Schriftzug auf der Vorderseite macht auch ein Einnäher in BMW M-Farben dezent auf die Markenaffinität aufmerksam.



Platz 6: BMW-Rucksack

Es geht auch größer: Wem ein Geldbeutel nicht genügt, findet im Original-Zubehörsortiment von BMW auch einen Rucksack. Auch hier prangt das M-Logo neben dem BMW-Emblem auf der Vorderseite. Dreifarbige Akzente machen den Rucksack zusätzlich als M-Merchandise kenntlich.



Platz 5: BMW-Faltbox

Wer den Kofferraum eines BMW ordentlich halten möchte, kann zum gebrandeten Organizer greifen. Die Faltbox mit BMW-Schriftzug hat eine Tragkraft von bis zu 20 kg und kann Einkäufe sicher und stilvoll transportieren.



Platz 4: BMW M Motorsport-Sonnenbrille

Eine Sonnenbrille mit dezenten M-Motorsport-Logos darf auf den Zuschauerrängen am Nürburgring nicht fehlen. Auch im Alltag macht die BMW-M-Brille einiges her.



Platz 3: BMW M-Performance-Schlüsseletui aus Alcantara

Schützt den Schlüssel und sieht dabei auch noch gut aus: Das Original-Schlüsseletui von BMW M Performance bewahrt das gute Stück vor Kratzern und verhindert, dass in der Hosentasche eine Taste versehentlich gedrückt wird. Das Etui kann zwar Keyless-Go-Signale nicht abschirmen, sieht aber dank Alcantara und Inlay in Carbon-Optik mit M-Performance-Schriftzug edel aus.



Platz 2: BMW M-Baseballkappe

Der Klassiker schlechthin: Eine Baseballkappe mit M-Logo ist wohl die einfachste Möglichkeit, das eigene Fan-Dasein auszuleben. Die Kappe besteht aus 100 % Bio-Baumwolle und ist stufenlos einstellbar. Simpel, aber effektiv!



Platz 1: BMW-Sneaker

Markenliebe bis an die Füße: Puma und BMW M Motorsport bieten Sneaker der Drift Cat Decima-Reihe mit Logos an. Die Sportschuhe mit Gummisohle bestehen komplett aus Synthetikmaterialien und sollen dadurch besonders pflegeleicht und strapazierfähig sein. Auch die Farbgebung greift erneut das M-Motorsport-Thema auf.