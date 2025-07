Hier ist Vorsicht geboten – einen gebrauchten Transit Custom sollte man vor dem Kauf gründlich checken lassen. Die häufigsten Mängel: Probleme mit der Motorsteuerung, Schweller-Rost, durchgerostete Bodengruppe, Rost am Rahmen, ölfeuchte Motoren, korrodierte Bremsleitungen, ungleichmäßig wirkende Feststellbremse.

Der Tourneo Custom ist in zwei Radstand-Varianten (2933 und 3300 Millimeter) zu haben.

Der Ford Tourneo Custom ist eine preisgünstigere Alternative zu Volkswagens Multivan, weist jedoch auch eine unterdurchschnittliche Mängelstatistik auf. Darauf ist zu achten, wenn man den großen Ford als Gebrauchtwagen kaufen möchte.

Positiv Pkw-ähnliches Fahrverhalten, ordentlicher Federungskomfort, günstige Gebrauchtwagenpreise, variables Sitzsystem Negativ Rost-Probleme, simple Basisausstattung, kratzempfindliche Kunststoff-Oberflächen, Sitzausbau mühsam (52 kg je Sitz)

Die Kleinbus-Variante Ford Tourneo Custom der Ford Transit-Modellfamilie rollt seit 2012 auf deutschen Straßen, entsprechend ist inzwischen auch das Angebot an Gebrauchtwagen. Ford bietet damit Bulli-Fans eine – vor allem preiswerte – Alternative. Der Tourneo Custom ist in zwei Radstand-Varianten (2933 und 3300 Millimeter) zu haben. Die Länge variiert je nach Aufbau zwischen 4,97 und 5,34 Metern. Den Kleinbus gibt es als Acht- oder Neunsitzer mit großem Stauraum (max. 5.300 Liter). Während die Basisausstattung recht simpel ausfällt, lassen sich auch hier viele Komfort-Extras wie Ledersitze, elektrische Schiebetür, Mehrzonen-Klimatisierung oder Zusatzluftfedern an der Hinterachse ordern. Bei den aktuellen Modellen unterstützen nützliche Assistenzsysteme, etwa Schildererkennung, automatische Tempoanpassung und Abstandskontrolle. Das Fahrverhalten des Kleinbusses wurde Pkw-ähnlich ausgelegt, die Federung sorgt für ein sicheres Fahrgefühl und zufriedenstellenden Komfort. Motoren: Hier stehen ausschließlich Vierzylinder-Turbodiesel zur Wahl. Bei den Ford Tourneo und Transit Custom bis 2016 ist der 2.2 TDCi mit 125 PS (92 kW) ein guter Tipp, bei jüngeren Modellen empfehlen wir den sparsamen und durchzugsstarken 2.0 TDCi mit 170 PS (125 kW). Dieser Motor wird bei Gebrauchtwagen oft mit der Select-Shift-Automatik angeboten. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Neuheiten Ford Transit Custom Facelift (2018): Kombi Transit Custom als Trail und Active

Der Ford Transit (2014) im Video:

Den Ford Tourneo Custom als Gebrauchtwagen kaufen

Auch interessant: