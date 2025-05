Mit kleinen Detailanpassungen startet der Fendt Tendenza ins Modelljahr 2025. Was die sechs Grundrisse des Design-Caravans an Ausstattung bieten, verraten wir hier.

Preis: Fendt Tendenza (2025) ab 30.700 Euro

Premium-Caravans baut man in Mertingen aus Tradition. Wenn es bei Fendt-Caravan jedoch besonders "Premium" sein soll, führt kaum ein Weg am Tendenza vorbei. Mit dem Diamant hat man zwar ein richtiges Flaggschiff im Programm, dieses kommt jedoch mit dem entsprechenden Preisschild angeheftet. Der Fendt Tendenza (2025) positioniert sich als Designbaureihe in der oberen Caravan-Mittelklasse – und das bereits seit über drei Jahrzehnten. Die Baureihe ist sowas wie der Vorreiter bei Fendt, wenn es um neueste Trends bei Möbelgestaltung, Polstern und Ausstattung geht, stets aber im Einklang mit dem gewohnten Fendt-Look.

Zum Modelljahr 2025 erhielten die sechs Grundrisse des Fendt Tendenza den letzten Feinschliff. Neu sind jedoch nur Kleinigkeiten wie Steckdosen in Anthrazit oder USB-C-Anschlüsse im Wohnraum. Die letzte große Modellpflege liegt aber auch erst wenige Jahre zurück und hatte sowohl die neue LED-Rückleuchtengrafik sowie neue Polster und Möbelfronten mitgebracht. Die Preise liegen bei mindestens 30.700 Euro für den Einstiegs-Grundriss 465 SFB und reicht bis 42.920 Euro (Alle Preise: Stand Mai 2025) für das Spitzenmodell 650 SFD.

Innenraum: Design-Caravan mit vier Schlafplätzen

Je nach Grundriss unterscheidet sich der Aufbau des Fendt Tendenza (2025). Eines eint jedoch alle sechs Modelle: Vier Schlafplätze sind serienmäßig. Diese verteilen sich je auf ein Festbett sowie einen Rundsitzgruppen-Umbau in Bug (560 SFDW, 650 SFD) oder Heck (465 SFB, 515 SG, 550 SG, 560 SG). Während der Einstiegs-Tendenza 465 SFB auf ein französisches Bett setzt (200 x 140 cm), bauen 515 SG, 550 SG und 560 SG je auf Einzelbetten im Bug mit grundrissabhängig bis zu 210 cm Länge. Die übrigen zwei Modelle 560 SFDW und 650 SFD setzen auf ein Queensbett (190 x 150 cm) – beim 650 mittig eingebaut, beim 560 im Heck zu finden.

Foto: Fendt-Caravan

Als Premium-Modell ist die Küche des Fendt Tendenza (2025) stets mit einem Dreiflammen-Gaskocher (hier die besten Campingkocher im Test) ausgerüstet. Mit Ausnahme des 650 SFD ist jede Küche auch mit getrennten Abdeckungen für Spüle und Herd ausgestattet. Den 650er stattet Fendt-Caravan zusätzlich ab Werk mit einem Gasbackofen aus. Beim Kühlschrank sind sich die Grundrisse weitestgehend einig und setzen auf den 154 l fassenden Slim-Tower-Kompressor-Kühlschrank (hier die besten 12-V-Kühlboxen im Test). Nur das Topmodell bekommt auch in diesem Punkt den Vorzug. Hier wird größtmöglichen Kühlschrank im Fendt-Angebot eingebaut. Dieser fasst ganze 200 l und genügt daher auch bei voller Besetzung des Caravans zur Vorratslagerung für einen ausgiebigen Campingtrip aus.

Eine Besonderheit des Fendt Tendenza (2025) ist die serienmäßige Heizung (so einen Wohnwagen heizen). Dies gilt insbesondere für den Grundriss 560 SFDW, der bereits serienmäßig mit einer Alde-Warmwasserheizung inklusive Fußbodenerwärmung ausgeliefert wird. Das treibt natürlich auch den Basispreis des 772 cm langen Queensbett-Grundrisses etwas in die Höhe: Mit 42.250 Euro (Stand: Mai 2025) liegt dieser nur knapp 700 Euro unterhalb des 80 cm längeren Zweiachser-Topmodells 650 SFD. Bei letzterem wird der Wohnraum serienmäßig wie auch bei 550 SG und 560 SG mit einer Truma Combi 6 erwärmt. In den beiden Einstiegsmodellen 465 SFB und 515 SG kommt eine Truma Combi 4 zum Einsatz.

Die serienmäßige Heizung bedeutet auch serienmäßig Warmwasser ohne separaten Boiler an Bord. Ein Festtank mit Außenbefüllung gehört in dieser Preisklasse zum Serienumfang. Je nach Grundriss hat dieser ein Fassungsvermögen von 25 bis 45 l (so den Frischwassertank reinigen und desinfizieren). Der Abwassertank ist dagegen ganz in Caravan-Manier fahrbar und fasst 24 l – das ist aber selbst beim Luxusmodell Diamant der Fall. Die Duschausstattung gibt es als Einzeloption oder im Vorteilspaket – beim Tendenza beinhaltet das "Shower Paket" stets auch den Elektrobetrieb für die Truma-Gasheizung. Nur der Warmwasserheizungs-Grundriss 560 SFDW kommt serienmäßig mit Dusche an Bord, diese dann sogar als separate Kabine im großen Mittel-Raumbad.

Aufbaubatterien (unsere Tipps zu Kauf und Nachrüstung) gibt es auch beim Fendt Tendenza (2025) nur gegen Aufpreis. Hier wird dann aber eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit wahlweise 30 oder 150 Ah eingesetzt. Serienmäßig ist dagegen die Anbindung der "Fendt-CaravanConnect", mit der sich einige Funktionen wie die Innenraumbeleuchtung bedienen sowie Füllstände von Batterie & Co. ablesen lassen.

Fahrwerk: Auflastung bis zu 2800 kg möglich

Der Hersteller aus Mertingen setzt stets auf AL-KO-Chassis, und da macht auch der Fendt Tendeza (2025) keine Ausnahme. Serienmäßig ist bei jedem Modell sie Sicherheitskupplung AKS 3004 sowie eine Rückfahrautomatik. Die 100-km/h-Zulassung für Anhänger (hier alle Informationen) ist ebenfalls inklusive. Aufpreis kostet hingegen das "ATC 2.0 Trailer Control"-Sicherheitssystem von AL-KO. Je nach Grundriss lässt sich der Wohnwagen auf bis zu 2800 kg Auflasten. Serienmäßig liegt die technisch zulässige Gesamtmasse zwischen 1500 (465 SFB) und 2000 kg (650 SFD), was bereits für 206 bis 267 kg Zuladung sorgt. Mit Ausnahme des Tandemachsers 650 SFD mit einer Gesamtlänge von 855 cm bleiben die Einachser-Grundrisse bei Außenlängen zwischen 703 und 772 cm.