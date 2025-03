Zentraler Punkt ist die Sitzgruppe in U-Form, die sich mittig an die linke Wohnwagenseite schmiegt.

Preis: Fendt Caravan Apero 560 SKM (2024) ab 33.110 Euro

Wer sich einen Fendt Caravan Apero zulegen möchte, ist bereits ab 27.650 Euro dabei, denn der 465 SFB bildet den Einstieg in die Einsteigerreihe. Insgesamt bietet Fendt sieben Varianten in vier Längen. Topmodell unter den Apero ist der Fendt Caravan Apero 560 SKM (2024). Mit ihm fahren Campingfans ab 33.110 Euro (Alle Preise: Stand März 2025) in den Urlaub. Dafür erleben bis zu fünf Personen einen durchaus luxuriösen Aufenthalt im Camper aus der Einstiegsreihe von Fendt. Auf genau 7,72 m Länge und 2,50 m Breite finden alle Annehmlichkeiten in hochwertiger Ausführung Platz, die man aus gut ausgestatteten Wohnwagen kennt. Die Aufteilung des Wohnraums mit 1,98 m Stehhöhe entspricht allerdings weniger der gewohnten Tradition.

Sitzgruppe mittig im Wohnraum

Zentraler Punkt ist die Sitzgruppe in U-Form, die sich mittig an die linke Wohnwagenseite schmiegt. Gegenüber auf der rechten Seite ist die Küchenzeile installiert. Die Küchenausstattung umfasst einen dreiflammigen Kocher (Campingkocher hier im Test) mit Zündsicherung, Zündautomatik und Glasabdeckung, ein Spülbecken aus Edelstahl, das ebenfalls unter der Glasabdeckung verschwinden kann, sowie einen Absorberkühlschrank mit 133 l Stauvolumen inklusive eines herausnehmbaren Gefrierfachs. Die Arbeitsflächen sind mit LED ausgeleuchtet (so LED-Beleuchtung im Camper-Wohnraum nachrüsten), die großen Staukästen und Küchenschubladen inklusive Besteckeinsatz schließen mit Soft-Close-Funktion.

Doppelbett im Bug, Etagenbett im Heck

Foto: Hardy Mutschler

Im vorderen Ende des Caravans ist das Doppelbett mit den Maßen 160 x 200 cm untergebracht. Ein weiteres Bett entsteht durch den Umbau der Sitzgruppe zu einer 110/117 x 200 cm großen Liegefläche. Im Heck steht das Etagenbett mit zwei 75 x 190 cm großen Betten. Für die tägliche Hygiene an Bord sorgt der Waschraum mit ausstellbarem Fenster inklusive Verdunkelungs- und Fliegenrollo, also baugleich zu allen anderen Fenstern rund um den Caravan Apero 560 SKM (2024).

Bad mit eigener Duschkabine

Das Waschbecken aus Kunststoff, ein Spiegel, Ablagen und ein Badeschrank befinden sich neben der Toilette (diese mobilen Toiletten gibt es). In der anderen Ecke des Bads ist eine separate Duschkabine installiert. 45 l Frischwasser inklusive Frischwasserstands-Anzeige und die Truma-Warmwasserbereitung kümmern sich um die Warmwasserversorgung, die Truma-Gasheizung S 5004 mit Zündautomatik für Behaglichkeit auch an kalten Tagen.

Fendt Caravan Apero 560 SKM (2024) mit 220 kg Zuladung

Serienmäßig ist der Fendt Caravan Apero 560 SKM (2024) zudem mit einem Rauchmelder, USB-C-Steckdosen, einer 230-V-Steckdose für eine TV-Installation und einem 350-W-Schaltnetzteil ausgestattet. Außen sind am Wohnwagen sind die Stauklappe, der Flaschenkasten-Deckel mit Gasdruckdämpfer und Drei-Punkt-Verriegelung, die Rangiergriffe an Bug und Heck und die Einfüllung für den Wassertank (Wasserfilter zum Nachrüsten) zu erreichen.

Für die Ausleuchtung des Vorzelts befinden sich LED-Leuchten an der Außenseite des Caravans. Der Wohnwagen besitzt ein vollverzinktes Al-Ko-Leichtbau-Chassis und hat eine Zulassung für 100 km/h. In fahrbereitem Zustand wiegt der Apero 560 SKM 1479 kg, laut Hersteller können Camper:innen noch rund 220 kg zuladen.

Wohneindruck: Junges Wohnen im Fendt

Ein bisschen verschämte Hellholzfolie schmiegt sich zwar noch an die Wände, doch den Raumeindruck dominieren hellgraue Polster, mattweiße Möbelklappen und wahlweise sonnengelbe oder apfelgrüne Vorhänge. Statt klassischer Leuchten ziehen sich LED-Bänder durch den luftigen Familienwagen, und wo gestern noch ein verchromter Wasserhahn blitzte, trägt der Lifestyle-Caravan jetzt edles Mattschwarz. Das alles wirkt heute modern und sieht morgen immer noch nicht billig aus. Nur im Fendt-Programm bildet der Apero den Einstieg, während er im Preisvergleich mit dem Wettbewerb ganz klar in der gehobenen Mittelklasse siedelt.