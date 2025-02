Das ist neu beim Camper-Facelift

Mehr Ausstattung an Bord, aber der Preis bleibt gleich. Der familienfreundliche Caravan Dethleffs Camper (2025) erhält einige Updates, die wir am Grundriss 560 MFK exemplarisch vorstellen. Das ändert sich mit dem Wohnwagen-Facelift.

Preis: Dethleffs Camper (2025) ab 25.999 Euro

Die CMT 2025 stand bei Dethleffs komplett im Zeichen der Caravans. Und zwar keiner kompletten Produktneuheiten, sondern Überarbeitungen dreier Traditions-Baureihen aus dem Programm der Isnyer:innen. Neben dem Topmodell Dethleffs Beduin Scandinavia und dem Einsteiger Nomad wurde auch die familienfreundliche Mittelklasse von Dethleffs im Detail überarbeitet in der Messe Stuttgart dem Fachpublikum präsentiert. Der Dethleffs Camper (2025) bekommt – wie auch die anderen beiden Wohnwagen – neben Optikretuschen auch einige neue Ausstattungsmerkmale hinzu.

Der Preis des Dethleffs Camper (2025) von mindestens 25.999 Euro bleibt aber erhalten, genauso die breite Grundrissvielfalt. Mit zehn Modellen – vom Drei-Personen-Caravan 460 EL bis zum Acht-Betten-Grundriss 730 FKR ist nahezu alles abgedeckt. Familien dürften sich insbesondere für einen der insgesamt fünf Stockbett-Grundrisse wie den Dethleffs Camper 560 FMK (2025) ab 31.599 Euro (Alle Preise: Stand Januar 2025) mit Mittelsitzgruppe, Längs-Doppelbett und Kinderbetten im Heck interessieren. Letzteren wollen wir beispielhaft im Folgenden genauer vorstellen – inklusive der neuen Modellpflege-Ausstattung an Bord.

Innenraum: Viel Platz für bis zu sechs Personen

Der Dethleffs Camper 560 FMK (2025) rangiert knapp unter dem Baureihen-Topmodell 730 FKR und ist daher platztechnisch sehr großzügig geschnitten. Immerhin hat der 560er auf eine Gesamtlänge von 8,18 m, wobei 6,85 m auf den Aufbau entfallen. Das schafft natürlich auch viel Raum zum Schlafen. Festbetten gibt es serienmäßig vier: Zwei im Bug-Doppelbett (200 x 115 cm) und zwei in den klappbaren Stockbetten im Heck (195 x 70, 195 x 75 cm). Zusätzlich lässt sich die Mittelsitzgruppe serienmäßig zur Liegefläche (230 x 115 cm) umbauen. Optional gibt es ein drittes Etagenbett im Heck, dann sogar mit 80 cm Breite bei identischen 195 cm Länge.

Foto: Dethleffs

Neuerungen gibt es im Dethleffs Camper auf den ersten Blick gar nicht einmal so viele. Doch die Allgäuer:innen haben weit mehr getan, als nur neue Polsterwohnwelten – diese nennen sich nun "Downtown" (Grau/Moosgrün), "Rooftop" (Grau/Braun) und "City Vibes" (Grau/dunkel meliert) – für den Wohnwagen zu kreieren. Der ersten Neuerung begegnet man bereits beim Einstieg: die 65 cm breite Aufbautüre mit integriertem Fliegenschutzgitter. Sie bietet ab sofort auch einen integrierten Mülleimer in der Innenverkleidung. Ein robuster Metallbolzen erhöht zudem den Einbruchsschutz (so Caravan und Wohnmobil vor Einbruch und Diebstahl schützen). Weitere Neuerungen betreffen etwa die Sitzgruppe – im 560 FMK als U-Mittelsitzgruppe ausgeführt. Die Rückenpolster sind mit der Modellpflege "schwebend" angebracht. Das ermöglicht nämlich, dass sich die Sitzflächen nun einfach nach oben klappen lassen und so leicht zugänglichen Stauraum im Camper schaffen.

Technisch dürften sich Camper-Camper:innen mit der Überarbeitung auch über ein neues Lichtkonzept mit LED-Leisten (so in Wohnwagen und Wohnmobil nachrüsten) oberhalb der Stauschränke freuen. Zusätzlich bietet die nun serienmäßige Einbindung der "Dethleffs Connect"-App einige Zusatzfunktionen für den Camper. Per App lässt sich beim Nivellieren (so Hubstützen nachrüsten) des Caravans auf dem Smartphone kontrollieren, wann das Freizeitfahrzeug waagerecht steht – die Wasserwaage darf also getrost zu Hause bleiben.

Küche und Bad bleiben bei der Überarbeitung des Dethleffs Camper (2025) weitestgehend unangetastet. Im 560 FKM ist die Küche daher auch weiterhin auf der rechten Fahrzeugseite gegenüber der Sitzgruppe eingebaut. Sie bringt einen Zweiflammen-Gaskocher und eine getrennt davon abdeckbare Edelstahlspüle unter. Die Küchenzeile ist übrigens in allen Camper-Grundrissen ähnlich, die Ausstattung identisch. Dazu zählt auch der stets 137 l fassende Kühlschrank mit 15 l Gefrierfach. Ein Backofen lässt sich gegen Aufpreis ebenfalls in der Küche einbauen.

Foto: Dethleffs

Das Bad des Dethleffs Camper 560 FMK (2025) ist im Bug neben dem Doppelbett untergebracht und in einen Waschtisch mit Waschbecken und Spiegelschrank sowie einem separaten WC/Duschraum mit Kassettentoilette (unsere Empfehlungen für Campingtoiletten) und integrierter Duschwanne unterteilt – die Dusch-Ausstattung kostet jedoch Aufpreis. Der Frischwassertank (Tipps zu Reinigung und Desinfektion) fasst nur knappe 38 l, der mobile Abwassertank sogar nur 22 l. Gegen Aufpreis ist eine Vergrößerung des Frischwassertanks auf 70 l möglich.

Bordtechnik: Auflastungen bis 2000 kg möglich

Der Dethleffs Camper (2025) steht auch weiterhin auf einem System-Leichtbau-Chassis. Je nach Grundriss reicht die technisch zulässige Gesamtmasse ab Werk so von 1500 kg (460 EL, 490 EST) bis 2000 kg (730 FKR). Der Dethleffs Camper 560 FKM baut auf einem Chassis mit serienmäßig 1700 kg auf. Gegen Aufpreis sind für den 560er allerdings auch Auflastungen in drei Stufen möglich: 1800, 1900 oder 2000 kg. So erhöht sich auch die Zuladung, aber gleichzeitig auch das Gespanngewicht – wichtig, wenn Fahrer:innen nur einen Führerschein der Klasse B (das darf man fahren) besitzen. Die serienmäßige Zuladung von 170 kg ist jedoch mit wenigen Extras wie einem Mover (Tipps und Kaufempfehlungen zum Nachrüsten) mit 32 kg Eigengewicht – 70 kg samt Elektrik-Autark-Ausstattung – oder dem Ersatzrad für weitere 20 kg recht schnell erreicht.

Eine sinnvolle Chassis-Ergänzung für mehr Fahrsicherheit ist das Fahrstabilitätssystem "ATC Trailer Control" – welches auch im "Sicherheitspaket" mit Gasdruckregler mit Crash-Sensor, Gasreglerbeheizung und Rauchmeldern mit Preisvorteil gibt. So lässt sich der Wohnwagen auch in Gefahrensituationen einfangen. Wintertauglichkeit kostet ebenfalls extra. Zwar ist ab Werk eine S 5004-Warmluft-Gasheizung inklusive, mehr allerdings auch nicht. Für Winterurlauber:innen bietet Dethleffs gleich mehrere Winterpakete an, die je nach Paket Wasserheizung. Fußbodenerwärmung oder XPS-Isolierung beinhalten. Die Heizung lässt sich allerdings auch ohne Winterpaket upgraden, entweder auf die Warmwasserheizung aus den "Snow"-Paketen oder eine Truma Combi 6E mit Gas- und Elektrobetrieb.