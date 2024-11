Sema Show 2024 in Las Vegas: Die Highlights der Tuning-Messe! V10-Motor im Mazda, 2800-PS-Chevelle & mehr

Der japanische Tuner Built by Legends (BBL) überholt den Nissan Skyline R34 GT-R zum Neuwagen. Auf Basis der Rohkarosse eines Nissan Skyline R34 GT-R beginnt der Umbauprozess des Restomod-Godzilla. Dieser ist äußerst umfangreich. Der dank Biturbo bereits sehr potente RB26 lockt in der ersten Stufe als "MB5" mit 500 PS (368 kW), als "MB6" mit 600 PS (441 kW) und in der stärksten Variante "MB7" mit stolzen 650 PS (478 kW).

Nissan Skyline R34 von Build By Legends

Ist das nicht einfach nur ein normaler Chevy Blazer? Nein! Der Chevy mit dem Spitznamen "Tuka" ist das Ergebnis von mehr als 3700 h Arbeit. Nahezu alles, was man sieht, wurde modifiziert oder neu entwickelt. Wie etwa das Fiberglastop mit integriertem Panoramaglasdach eines modernen Blazers. Unter der Haube residiert ein 6,2-l-LS3-V8 aus dem Hause GM, der satte 525 PS (386 kW) und 660 Nm Drehmoment mobilisiert.

Den Preis für den wohl krassesten Land Rover geht an MCD1. Die Tuningschmiede rund um Geschäftsführer Morgan Clarke hat sich in der Vergangenheit bereits auf extreme Offroad-Umbauten à la Dakar spezialisiert. Mit dem Umbau eines Range Rover Velar hat sich die Tuningschmiede nun endgültig in den Olymp der High-End-Veredeler geschossen. Die Karosserie wurde umfangreich bearbeitet, die Radhäuser großzügig erweitert und der Innenraum mal eben komplett ausgetauscht. Im Heck sitzt nun ein V10-Motor von Lamborghini. Der Umbau ist allerdings noch nicht vollendet. Wir sind gespannt, wohin die Reise noch hingeht.

Auch Hersteller sind auf der Sema Show 2024 in Las Vegas vertreten. Einer davon ist Toyota, der mit dem GR 86 Rally Legacy Concept den legendären Toyota Celica GT-Four würdigt. Das Besondere am Messeauto ist, dass der gesamte Antriebsstrang ausgetauscht wurde und aus dem Toyota GR Corolla stammt. Somit ist das der erste GR86 mit Allradantrieb. Die Leistung des turboaufgeladenen Dreizylinders bleibt dabei weiterhin bei 300 PS (221 kW).

Auch die Firma Blazing Rodz geht mit ihrem Umbau voll auf Leistung: Auf Basis eines Chevrolet Chevelle von 1970 bauen die Amerikaner:innen ein angsteinflößendes Fahrzeug auf, das mit rund 2800 PS (2059 kW) nahezu alles vom Drag-Streifen bläst, was ihm in die Quere kommt. Nicht weniger beeindruckend ist das zweite Fahrzeug der Tuningschmiede – ein 1970er Dodge Charger mit 1500 PS (1103 kW) und mit einer Carbonkarosserie.

Die Firma Hot Parts USA haben hier einen echten Knaller kredenzt: Ihr Mazda MX-5 NA erhält ein neues Herz in Form eines V10-Motors von Lamborghini. Allerdings belassen es die Menschen von Hot Parts USA nicht bei einem Serienmotor, sondern pushen die Leistung dank zweier Turbolader nochmals nach oben. Verlässliche Leistungsangaben gibt es nicht, aber sie liegt definitiv im vierstelligen PS-Bereich.

Die Sema Show in Las Vegas gilt als die größte Tuningmesse der Welt. Alles, was Rang und Namen hat, ist hier vertreten. Das sind die Highlights von 2024!

Fünf Tage Dauer-Action: Die Sema Show lockt auch 2024 wieder zehntausende Besucher:innen auf das über zwei Millionen Quadratmeter große Gelände in Las Vegas. Weit mehr als 3000 Hersteller präsentieren sich mit mehr als 1500 Fahrzeugen auf der Messe. Auf der Ausstellerliste finden sich zwischen bekannten Tuningschmieden und großen Herstellern auch Newcomer und private Projekte wieder. Dabei ist kein Umbau zu wild: Ob ein V10 im Mazda MX-5, 1500 PS in einer Chevrolet Chevelle oder wilde Offroad-Orgien am Range Rover Velar, einzig die japanische Tuningszene kann wohl mit solch wilden Kreationen mithalten

Sema Show 2024: Das sind die Highlights der Tuningmesse

Übrigens, auch JP Performance ist auf der Sema Show 2024 vertreten – mit seinem Rocket Bunny Golf 2. Natürlich ist es schwer, bei der Masse an großartigen (Um-)Bauten nicht den Überblick zu verlieren. Und natürlich ist unsere Auswahl der Messe-Highlights subjektiv eingefärbt – dennoch dürften die sieben ausgewählten und in der Bildergalerie vorgestellten Autos wohl die allermeisten Tuningfans in Verzückung bringen. Viel Spaß beim Klicken!