Liberté, égalité, Peugeot 407 Coupé

Beim Test im Rückspiegel widmen wir uns vergangenen Exoten und Ikonen, welche die AUTO ZEITUNG durch die knallharte Testmangel genommen hat. Dieses Mal: das Peugeot 407 Coupé Sport V6 210 von 2006.​

Einen Anzug von der Stange oder maßgeschneidert? Essen bei McDonalds oder beim Meisterkoch? Urlaub auf Mallorca oder Bora Bora? Vieles im Leben ist eine Frage des Stils und damit meist auch des Geldes. Zweifellos trifft das auch auf Autos zu. Da ist es nur gut, wenn ein schönes Coupé mit tausendfach bewährter Mechanik ausgestattet ist, die dafür sorgt, dass der Preis nicht in astronomische Höhen schnellt. Genau das Rezept verfolgt Peugeot wie schon beim Vorgänger so auch beim neuen, getesteten Peugeot 407 Coupé, das mit Vierzylinder-Basis-Benziner (163 PS) ab 28.900 Euro (Stand: 2006) erhältlich ist. Wer die stärkste Motorisierung in Gestalt des 3,0-V6-Motors mit 211 PS (155 kW) wählt, muss 33.800 Euro hinblättern. Das Coupé basiert technisch weitgehend auf der Limousine. Der 3,0-l-Motor wird dort übrigens bisher noch nicht angeboten.

Test im Rückspiegel: Das Peugeot 407 Coupé lockt mit Stauraum und Komfort

Das Blechkleid trägt nicht wie der Vorgänger die Handschrift des italienischen Karossiers Pininfarina. Der inzwischen markentypische Kühlergrill mit Haifischmaul, die gestreckte Silhouette und das etwas kantige Heck wurden im hauseigenen Centre de Style entworfen und haben einen hohen Wiedererkennungswert. Innen zeigt das Peugeot 407 Coupé Sport V6 210 seine Eigenständigkeit gegenüber der Limousine – etwa mit neu gestalteten Zifferblättern im Armaturenbrett. Dass die Form eines Coupés nicht zwingend der Funktion folgt, beweisen die zu weit hinten platzierten Tasten für die elektrischen Fensterheber in den Türen. Wenig Freude macht beim Test auch das träge reagierende, CD-gestützte Navigationssystem (Aufpreis 2006: 2400 Euro).

Foto: AUTO ZEITUNG Archiv

Dafür überzeugen die straff gepolsterten Sitze mit gutem Seitenhalt. Den Sinn Peugeots fürs Praktische belegt die asymmetrisch geteilte, klappbare Rückbank, mit der sich der 400 l fassende Kofferraum vergrößern lässt. Die Verarbeitung macht einen ordentlichen Eindruck. Aluminiumleisten in den Türen verleihen dem Innenraum gar eine sportliche Note. Während das Raumangebot vorn ausreichend ist, stoßen im Fond Großgewachsene mit dem Kopf an die Decke – typisch Coupé eben.

Gute Laufkultur dank 3,0-l-V6

Beim Motor handelt es sich um den bewährten 3,0-l-V6, der nicht nur in Autos aus dem PSA-Konzern (Peugeot und Citroën) zu finden ist, sondern auch in denen von Renault. Bei der jüngsten Überarbeitung erhielt er für den Einsatz bei Peugeot und Citroën stufenlos verstellbare Einlassnockenwellen und eine Auspuffanlage mit variabler Abgasführung. Hier wird der Abgasstrom in Abhängigkeit von den Lastzuständen des Motors geregelt. Das soll der Leistungsentfaltung im oberen Drehzahlbereich zugute kommen. Das Aggregat gefällt mit guter Laufkultur ohne störende Vibrationen und beschleunigt das immerhin 1660 kg schwere Peugeot 407 Coupé Sport V6 210 in 8,8 s von Null auf 100 km/h. Für die Höchstgeschwindigkeit von 241 km/h benötigt das Löwen-Coupé allerdings etwas Anlauf, und zum Überholen muss öfter mal im ausreichend präzisen Sechsgang-Getriebe zurückgeschaltet werden. Der Testverbrauch von 12,8 l Super liegt zu hoch. Wer Vollgasetappen meidet, erreicht allerdings eine Elf vor dem Komma.

Foto: AUTO ZEITUNG Archiv

Zeitgemäßer ist hier die Wahl des sparsameren, 204 PS starken 2,7-l-HDi-Diesels mit Rußpartikelfilter. Die Leistungsentfaltung des Benziner-V6 erfolgt im Test wenig spektakulär. So schiebt er das Coupé kontinuierlich, aber unaufgeregt vorwärts und empfiehlt sich damit eher zum Reisen als zum Sprinten. Dabei gefällt der hervorragende Geräuschkomfort, an dem auch die Verbundglasseitenscheiben ihren Anteil haben. Nur dezent vernehmbare Motor- und Windgeräusche verdichten sich auf Langstrecken zu einem nervenschonenden Klangbild. Wer die Gänge ausdreht, hört ein kehliges, aber keineswegs unangenehmes Röhren. Als Wertmutstropfen entpuppt sich allerdings das unsensible Ansprechverhalten des elektronisch geregelten Dämpfersystems, das – über einen Federwegsensor für jedes Rad einzeln – eine von neun Dämpferkennlinien ansteuert.

Schlaglöcher mag das Coupé nicht

Trotz des hohen technischen Aufwands schafft es der Peugeot nicht, Bodenunebenheiten mit der erwarteten Geschmeidigkeit glatt zu bügeln. So dringen kurze Bodenwellen und Schlaglöcher stärker durch als nötig. Einen deutlich besseren Eindruck hinterlässt das Fahrverhalten auf kurvigen Strecken. Dank entkoppelter Achsschenkel, durch die Feder- und Lenkbewegungen voneinander getrennt werden, lenkt das Peugeot 407 Coupé Sport V6 210 agiler und präziser ein, als es die kopflastige Gewichtsverteilung 65 (Vorderachse) zu 35 Prozent (Hinterachse) vermuten lässt. Außerdem überzeugt im Test die geringe Seitenneigung der Karosserie selbst in schnell durchfahrenen Kurven. Hier machen sich die im Vergleich zur Limousine stärker dimensionierten Stabilisatoren bezahlt. Im Grenzbereich setzt das ESP fahrerischem Übermut rechtzeitig ein Ende. Die guten Bremsen runden das Bild ab. Keine Frage des Stils, dafür einmal mehr des Geldes: Die Serienausstattung des V6-Modells fällt mit Fahrer-Knie-Airbag, Bi-Xenonlicht, Reifendrucksensor, Klimatisierungsautomatik, 18 Zoll großen Leichtmetallrädern und CD-Radio bereits erfreulich umfangreich aus.

Foto: AUTO ZEITUNG Archiv

Technische Daten des Peugeot 407 Coupé Sport V6 210

AUTO ZEITUNG 01/2006 Peugeot 407 Coupé Sport V6 210 Zylinder/Ventile pro Zylin. 6/4 Hubraum 2946 cm³ Leistung 155 kW/211 PS Max. Gesamtdrehmoment bei 290 Nm 3750/min Getriebe/Antrieb 6-Gang-Getriebe/Vorderrad L/B/H 4815/1868/1395 mm Leergewicht 1660 kg Bauzeit 2005-2011 Stückzahl 35.800 Beschleunigung

null auf 100 km/h 8,8 s Höchstgeschwindigkeit 241 km/h Verbrauch auf 100 km 10,2 l S Grundpreis (Jahr) 33.800 Mark (2006)