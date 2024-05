Diese Additive gibt es für Diesel

Diesel-Additive sollen das Maximum in Sachen Langlebigkeit, Kraftstoffeinsparung und Leistungsausbeute aus den selbstzündenden Motoren herauskitzeln. Wir zeigen, welche Zusätze es gibt und ob sie tatsächlich ihre Versprechen halten können.

Für viele Fluide im Auto gibt es auch die passenden Additive zu kaufen, die die Systeme pflegen und reinigen oder sogar vorübergehend abdichten sollen. Für die speziellen Ansprüche von Selbstzündern gibt es Kraftstoffzusätze: Diesel-Additive. Sie versprechen Pflege, Reinigung und sogar Leistungssteigerung für den Motor – und das nur durch das Einkippen der Mittelchen in den Tank. Wir schauen im Vergleich auf die besten Additive für Dieselmotoren und klären die Frage, was sie wirklich bringen.

Was sind Diesel-Additive?

Diesel-Additive sind Zusätze, die Autofahrende in den Tank ihres Selbstzünder-Pkw gießen können. Die Fluids vermischen sich mit dem Kraftstoff und sollen so unter anderem die Kraftstoffleitungen und Einspritzdüsen reinigen. Einige Mittel reinigen speziell Diesel-typische Systeme wie das Abgasrückführungssystem inklusive AGR-Ventil oder den Partikelfilter. Die Hersteller versprechen so eine "saubere" Verbrennung. Das soll den Kraftstoffverbrauch und Schadstoffausstoß senken und gleichzeitig die Motorleistung steigern. Außerdem soll die regelmäßige Pflege mit einem Additiv Reparaturen minimieren.

Diesel-Additive im Vergleich

Die Auswahl an Additiven für Dieselmotoren ist groß. Unterschiedliche Marken bieten eine Vielzahl an Produkten an. Daher sollten Autofahrende vor der Verwendung die Produkte miteinander vergleichen und das Mittel wählen, das zum Motor passt. Neben Additiven für Dieselkraftstoffe gibt es auch Zusätze für Benzin und auch fürs Motoröl. Wichtig ist daher die Freigabe des Inhalts für den Antrieb des Autos. Hinweise dazu finden sich in der Regel auf dem Etikett des Produkts. Diese Diesel-Zusätze gibt es:

Mathy Diesel-AGR-Ventil-Reiniger

Der Mathy Diesel-AGR-Ventil-Reiniger säubert das AGR-Ventil über den Tank. Einfach vor dem Tanken dazugeben und fahren. Der Kraftstoffzusatz (300 ml) soll Ablagerungen im AGR-Ventil des Fahrzeugs verhindern.



Liqui Moly Speed Diesel-Zusatz

Mit dem Liqui Moly Super Diesel-Additiv sollen Anwender:innen Schadstellen an Düsen, Kolben und Zylindern verhindern können. Die Flüssigkeit soll die Kraftstoffeinspritzung und Zerstäubung der Düsen im Fahrzeug reinigen und dadurch verbessern. Damit soll für eine sauberere und effizientere Verbrennung gesorgt werden, was einen niedrigeren Verbrauch erzielen soll. Ein Liter des Liqui Moly Speed-Diesel-Zusatzes soll für bis zu 400 l Dieselkraftstoff ausreichen – und lässt sich somit sparsam anwenden.



Liqui Moly Anti-Bakterien-Diesel-Additiv

Für Dieselfahrzeuge, die nur saisonal oder sehr selten bewegt werden, eignet sich das Liqui Moly Anti-Bakterien-Diesel-Additiv für den Kraftstoff. Es soll bei langer Standzeit einen Bakterienbefall im Kraftstoffsystem verhindern und gleichzeitig ein schon befallendes Tanksystem entkeimen. Die Flüssigkeit reinigt und pflegt laut Hersteller außerdem die Kraftstoffdüsen und optimiert die Schmiereigenschaften der Komponenten innerhalb des Kraftstoffsystems. 25 ml reichen für 25 l Dieselkraftstoff, bei problembezogenem Einsatz soll das Mischverhältnis dagegen 25 ml Additiv pro fünf Liter Kraftstoff betragen.



Liqui Moly Diesel-Fließ-Fit K

Wer mit einem Diesel oft bei Minustemperaturen unterwegs ist, kennt die Startprobleme der Selbstzünder bei niedrigen Temperaturen. Mit dem Liqui Moly Diesel-Fließ-Fit verbessert sich laut Hersteller die Fließfähigkeit des Kraftstoffs. Bis zu -31 °C soll der Zusatz den Dieselkraftstoff besonders flüssig halten. Das sorgt für ein gutes Startverhalten und schont daher die Batterie.



Mannol DPF Cleaner

Gegen verstopfte Dieselpartikelfilter (DPF) soll der Mannol DPF Cleaner helfen. Die Flüssigkeit wird wie bei anderen Additiven einfach in den Tank gegeben und vermischt sich mit dem Dieselkraftstoff. Empfehlenswert vor allem für Dieselfahrzeuge, die häufig auf Kurzstrecken in der Stadt gefahren werden oder bereits eine hohe Laufleistung erreicht haben.



Syrpin Diesel-Additiv

Das Syrpin Diesel-Additiv (250 ml) soll nach Verwendung die Leistung des Motors wieder auf Auslieferungszustand bringen. Die Flüssigkeit entfernt Schadstoffe an Bauteilen, reinigt und schützt das gesamte Kraftstoffsystem, wie unter anderem Dieselpumpe und Düsen. Geeignet für alle Dieselmotoren mit oder ohne Partikelfilter.

​

Wie benutzt man Diesel-Additive?

Diesel-Additive werden je nach Anwendung in einer bestimmten Dosis in den Kraftstoffbehälter gefüllt. Viele Produkte werden in 250-ml-Flaschen verkauft, deren Inhalt einfach vor dem Tankvorgang hinzugegeben wird. Je nach Produkt empfehlen Additiv-Hersteller, ihre flüssige Pflege alle 5000 km zu verwenden. Die genaue Anwendung finden Nutzende auf dem Etikett auf der Flasche.

Sind Diesel-Additive sinnvoll?

Bei Neufahrzeugen mit wenig Laufleistung ist ein Additiv wenig sinnvoll, da hier besonders bei Meidung von Kurzstrecken in der Regel im Motor und am Partikelfilter nur wenig Ablagerungen zu finden sind. Bei älteren Dieselfahrzeugen mit hoher Laufleistung kann ein Additiv das Kraftstoffsystem reinigen und Ablagerungen entfernen. Einen Schub für die Motorleistung wird es aber ebenso wenig geben wie einen deutlich niedrigeren Verbrauch. Minimale Effekte im Motorsystem des Pkw können aber durchaus auftreten – mitunter aber in einem kaum messbaren Bereich. Sensible Autofahrer:innen berichten jedoch nach Einsatz eines Additivs von einem runderen Lauf. Schaden richten die Additive übrigens nicht an, daher dürfen sie ohne Sorge in den Tank geschüttet werden.

Wer es streng nimmt, kann auch AdBlue zu den Diesel-Additiven zählen. Das Zusatzmittel ist für die Abgasreinigung in einem SCR-Katalysator notwendig, wird aber weder dem Diesel beigemischt noch in den Brennraum eingespritzt. Die Harnstofflösung wird erst nach der Verbrennung im Abgastrakt mit den Abgasen vermischt. Hier ist die Nutzung bei einem Pkw mit entsprechender Abgasreinigungstechnologie jedoch Pflicht und nachweisbar sinnvoll, um den Anteil giftiger Stickoxide im Abgas zu verringern.



Lohnt es sich, Premiumdiesel zu tanken?

Die meisten hochwertigen Dieselkraftstoffe an der Tankstelle beinhalten bereits Additive speziell für Dieselmotoren. Diese Premiumdiesel sind in der Regel etwas teurer pro Liter als der normale Kraftstoff, sollen aber positive Eigenschaften wie bessere Verbrennung oder ruhigen Motorlauf mit sich bringen. Wichtiger ist bei Premiumdieseln die höhere Cetan-Zahl, denn sie beschreibt die Zündwilligkeit. Dies soll ebenfalls für einen ruhigeren Lauf und eine bessere Wintertauglichkeit sorgen. Ob diese Eigenschaften tatsächlich für geringere Verbräuche oder langlebigere Motoren sorgen, lässt sich nur schwer nachmessen oder überprüfen. Expert:innen des ADAC kommen daher zum Schluss: "Standardkraftstoff genügt immer".

Für Oldtimerbesitzer:innen können die hochwertigen Dieselkraftstoffe jedoch zum Überwintern sinnvoll sein. Je nach Anbieter ist kein oder besonders wenig Biodiesel in den Premiumtreibstoffen enthalten. Das sorgt wiederum für eine bessere Lagerungsstabilität, sollte das Fahrzeug über mehrere Monate nicht bewegt werden.