Ratgeber: Was bringt Aral Ultimate, Shell V-Power & Co.? Lohnen sich Premium-Kraftstoffe?

Hersteller von Premium-Kraftstoffen wie Aral Ultimate und Shell V-Power versprechen viel: mehr Leistung, weniger Verbrauch und ein längeres Motorleben. Doch, was bringen sie wirklich? Das fasst der Ratgeber zusammen!

Im Ratgeber werden verschiedene Premium-Kraftstoffe wie Aral Ultimate und Shell V-Power vorgestellt und geklärt, was sie wirklich bringen. Deren Energieinhalt ist nämlich mit dem herkömmlicher Kraftstoffe meist vergleichbar. Allerdings enthalten Premium-Kraftstoffe bereits ab der Raffinerie Komponenten, die dem Otto-Kraftstoff eine höhere Klopffestigkeit (angegeben in Oktan) ermöglicht. Shell und Aral geben für ihre Produkte V-Power und Ultimate 100 beziehungsweise 102 statt 98 Oktan wie im konventionellen Super Plus an. Theoretisch kann dadurch die Motorsteuerung dichter an die Leistungsgrenze gehen, ohne eine zerstörerische Klopfneigung zu riskieren. Allerdings muss dazu die Motorsteuerung die getankte höhere Oktanzahl auch erkennen und berücksichtigen können. Das ist jedoch bei kaum einem Fahrzeug vorgesehen – nicht einmal bei Sportlern von BMW oder Porsche. Nur die Motorsteuerung von einigen aktuellen Ferrari- Modellen erkennt 100 Oktan. Aber auch diese Italiener sind auf 98 Oktan, also gewöhnlichen Super-Plus-Kraftstoff, optimiert. Einen größeren praktischen Einfluss haben die sogenannten Additive in Premium-Kraftstoffen wie Aral Ultima und Shell V-Power. Das sind Zusatzstoffe, die in kleinen Mengen beigemischt werden und die Eigenschaften des Sprits verändern. Mehr zum Thema Das machen bei Fehlbetankung

Premium-Kraftstoffe Aral Ultimat, Shell V-Power & Co. im Ratgeber

Ein wichtiger Bestandteil, den Premium-Kraftstoffe wie Aral Ultimate, Total Excellium oder Shell V-Power enthalten, sind Friction Reducer, also Reibungsminderer. Die zugesetzten Spezialmoleküle reduzieren die Reibung zwischen den Metallteilen und reduzieren so die Abnutzung. Weniger Reibung im Motor verringert den Verschleiß, und der leichtere Motorlauf kann sogar zu einem geringeren Verbrauch führen. Dieser Gewinn ist zwar messbar, aber in der Realität gering. Wichtiger ist, dass sich dadurch die Lebensdauer des Motors verlängert. Einen wirklichen entscheidenden und nicht zu unterschätzenden Vorteil bieten Additive mit reinigendem Charakter. Diese halten den Motor sauber und können sogar bereits abgelagerte Rückstände entfernen. Vor allem in Fahrzeugen mit Benzin- oder Dieselmotoren, die häufig nur im innerstädtischen Kurzstreckenverkehr genutzt werden, sammeln sich Ruß- und Schlammablagerungen an. Das kann zu Versottungen führen, die Leistung kosten und im schlimmsten Fall – bei älteren Autos – sogar Verschleißschäden durch festsitzende Kolbenringe verursachen. Schon ein oder zwei Tankfüllung Premium-Kraftstoff á la Aral Ultimate und Shell V-Power reinigen das Motor-Innere, wodurch dieser wieder freier läuft.

Das bringen Premium-Kraftstoffe wirklich