Diese Vorteile bieten Benzin-Zusätze

Sinnvoll oder nicht? Darüber lässt sich streiten. Die Hersteller von Additiven für Benzin schwören zumindest auf die reinigende Wirkung der Kraftstoff-Zusätze. Wir stellen im Ratgeber Produkte vor und erklären Anwendung und Nutzwert.

Klopfender Motor, hoher Ölverbrauch oder qualmender Auspuff. Wenn der Antrieb nicht rund läuft, macht Autofahren einfach keinen Spaß. Doch bevor Autobesitzende direkt in die Werkstatt fahren, können sie zunächst ein spezielles Mittel ausprobieren. Benzin-Additive schützen und pflegen den Ottomotor und können sogar kleine Fehler beheben. Je nach Produkt reinigt das Kraftstoff-Additiv Kraftstoffleitung und Einspritzdüsen. Unter Umständen kann der Kraftstoffverbrauch sinken, die Motorleistung sich aber nicht steigern. Verunreinigungen landen im Kraftstofffilter.

Eine erste Empfehlung von uns: der Kraftstoff-System-Reiniger von Mannol. Das Universalmittel soll Benzinsystem und Motor reinigen und pflegen.



Was sind Benzin-Additive?

Additive sind Zusätze für den Sprit, um das Kraftstoffsystem und seine Peripherie zu reinigen und zu schützen. Die Anwendung ist meist sehr simpel: Benzin-Additive werden hochkonzentriert direkt aus der Dose in den Tank gefüllt, um das gesamte Kraftstoffsystem zu reinigen oder zu pflegen. Die Mittel entfernen in der Regel Ablagerung im System, darunter in den Leitungen, Einspritzventilen, Einspritzdüsen, Einlassventilen, Zündkerzen sowie im Zylinder des Kolbens und im Tank selbst. Sie enthalten chemische Zusätze, die mit den Bauteilen reagieren, die Materialien jedoch nicht angreifen. Nach der Verwendung sollen die chemischen Zusätze auch Neubildungen von Ablagerungen unterbinden.

Je nach Produkt sollen die Benzinzusätze den Motorlauf runder machen. Auch kann durch eine sauberere Verbrennung der Kraftstoffverbrauch sinken und der Verschleiß minimiert werden. Neben den speziellen Produkten für Ottomotoren gibt es auch Additive für Diesel oder Motoröl. Motoröl-Additiv soll beispielsweise das Öl länger haltbar machen, andere können Ölverlust stoppen. Die Zusätze für den Schmierstoff lassen sich meist universell bei Ottomotor oder Diesel anwenden.

Die besten Additive für Benzin im Vergleich

Die Auswahl an Benzin-Additiven ist groß, ein Vergleich lohnt immer. An Tankstellen, in Baumärkten und Kfz-Zubehör sowie in Online-Shops bieten viele Hersteller ihre Produkte an. Wichtig ist, dass die chemische Flüssigkeit zum Motor und seiner Verbrennungsart passt und Leitungen sowie Dichtungen nicht angreift. Das sind unsere Favoriten:

Liqui Moly Pro-Line Benzin-System-Reiniger

Der Liqui Moly Pro-Line Benzin-System-Reiniger entfernt Verkorkungen an Einlassventilen und im gesamten Brennraum des Zylinders. Gleichzeitig reinigt es die Einspritzanlage und trägt zur fein dosierten Einspritzung des Kraftstoffes bei. Das soll Verbrauch und Schadstoffausstoß reduzieren.



Mannol Kraftstoff-System-Reiniger

Der Mannol System-Reiniger reinigt das Benzinsystem des Ottomotors und schützt nach Verwendung die Bauteile vor Korrosion und Ablagerungen, speziell an alle Einspritzventilen, Vergaserdüsen, Kraftstoffpumpen, Einlassventilen und Brennkammer. Für Viertakter und Zweitaktmotoren geeignet.



Mathy-be Benzin-Systemreiniger Kraftstoffadditiv

Der Mathy-be Benzin-Systemreiniger arbeitet als Kraftstoff-Zusatz mit allen Benzin-Kraftstoffen im Auto zusammen. Die Flüssigkeit wirkt mit seiner reinigenden und pflegenden Wirkung negativen Einflüssen von E5 bis E85 Kraftstoffen entgegen. Ablagerungen werden gelöst und verbrannt, künftige reduziert. Die Anwendung ist denkbar einfach: Autofahrer:innen müssen den Inhalt der Dose nur einfach in den Tank geben.



Liqui Moly Pro-Line Direkt-Injection-Cleaner

Speziell für Einspritzdüsen von Direkteinspritzungs-Anlagen gibt es den Liqui Moly Pro-Line Direkt Injection-Reiniger. Über den Kraftstofftank eingeflößt reinigt das Additiv Injektoren und den Brennraum sowie das gesamte Kraftstoffsystem. Laut Hersteller erzielt es durch Polyetheramin-Technologie eine sehr hohe Reinigungswirkung sowie exzellente Kolben- und Brennraumsauberkeit. Dadurch sollen sich Verbrauch und Schadstoffausstoß reduzieren.



Liqui Moly Benzin-Systempflege

Mit der Systempflege von Liqui Moly bauen Nutzende Rückstände im Kraftstoff- und Verbrennungssystem des Motors ab. Gleichzeitig verhindert der Zusatz von Liqui Moly Korrosion im Kraftstoffsystem und sorgt zudem für eine optimale Gemischbildung. Das erhöht die Betriebssicherheit und reduziert gleichzeitig Verbrauch und Emissionen.



Syrpin Additiv-Bundle

Im Syrpin Additive-Bundle erhält man gleich zwei Zusätze: einen Benzin-Motorsystem-Reiniger (500 ml) und einen Motor- und Injektor-Pflege (250 ml). Die Additive lassen sich nacheinander verwenden und reinigen den Ottomotor des Fahrzeugs samt Injektoren effektiv. Die beiden Zusätze sollen jedoch vor zwei separaten Betankungen angewandt werden.



Wie wird Benzin-Additiv angewandt?

Die Anwendung von Additiven für den Kraftstoff ist meist recht einfach. Die Mittel werden direkt aus der Dose in den Tank geschüttet. Hierfür sind viele Dosen mit Ausgießhilfen ausgestattet – ist das nicht der Fall empfehlen wir einen Trichter zu verwenden.

Je nach Hersteller ist jedoch wichtig, wann die Anwendung stattfindet! Damit sind weder Jahres- noch Tageszeit, sondern der Füllstand des Tanks gemeint. Einige Produkte sollen idealerweise vor der Betankung, wenn der Benzintank möglichst leer ist, hinzugeschüttet werden. Anschließend kann normal getankt werden. Danach kann das Fahrzeug auch wie gewohnt gefahren werden, eine besondere Fahrweise ist nicht notwendig, damit die Zusätze ihre Arbeit verrichten.

Was sind die Vorteile von Benzin-Additiven?

Benzin-Additive reinigen das Kraftstoffsystem des Ottomotors und gleichzeitig alle Teile im System, mit denen sie in Verbindung kommen. Das sind neben Leitungen auch Einspritzdüsen, Ventile und der gesamte Brennraum des Motors. Wirksame Additive lösen Ablagerungen und verhindern die Entstehung neuer, dazu schützen sie Bauteile vor Korrosion. Durch die Pflege kann der Motor ruhiger laufen, weniger Kraftstoff verbrauchen und damit weniger Schadstoffe ausstoßen. Die Leistung steigert sich jedoch nicht automatisch.

Laut Expert:innen, etwa von ADAC, ist die Wirkung von Additiven im Kraftstoff jedoch nur schwer nachweisbar. Das gilt sowohl für den hochkonzentrierten Inhalt der Dosen, als auch die dem Premiumkraftstoff einiger Tankstellen beigemischten Additive. Daher sollte bei der Verwendung dieser Zusätze kein Wunder erwartet werden.

Haben Additive für Benzin Nachteile?

Gut abgestimmte Benzin-Additive haben für Ottomotoren in der Regel keine Nachteile. Je nach Alter des Motors kann das Additiv aber Dichtungen angreifen. Daher empfiehlt sich vor der Verwendung die Gebrauchsanleitung genau durchzulesen. Eine häufig versprochene Steigerung der Motorleistung oder ein stark minimierter Kraftstoffverbrauch tritt in der Regel nach der Verwendung nicht auf, auch eine Reinigung lässt sich selten nachprüfen. Ein Nachteil ist nur der Preis: Selbst für kleine Dosen werden mindestens 10 Euro fällig – der Wert von ein paar Litern Kraftstoff.

Gibt es spezielle Additive für Oldtimer?

Ältere Fahrzeuge wie Oldtimer verwenden statt einer modernen Einspritzung meist Vergaser oder mechanische Einspritzungen. Dafür gibt es separate Additive wie den Syrpin Vergaserreiniger, der speziell für solche Motoren geeignet ist. Wichtig vor der Verwendung ist, dass das Additiv zum Motor passt und diesen nicht schädigt. Aggressive Additive können die alten Leitungen und Dichtungen angreifen.



Beim Sprit-Stabilisator von Mathé Classic handelt es sich um ein Mittel, das Verschmutzungen und Ablagerungen im gesamten Kraftstoffsystem löst. Gleichzeitig hält es den Sprit des Autos über Monate stabil und ist daher für Fahrzeuge gedacht, die ein paar Monate überwintern, wie Saisonfahrzeuge oder Oldtimer.



Ein weiteres Additiv für ältere Autos ist etwa auch Bleiersatz. Wer bedenken hat, dass der Oldtimer kein bleifreies Benzin verträgt oder Umrüstungen des Motors scheut, bekommt mit dem Zusatz eine Alternative an die Hand gelegt.

Wie oft müssen Benzin-Additive nachgefüllt werden?

Je nach Laufleistung und Zustand des Fahrzeugs reicht eine Tankfüllung mit einem Additiv für einige Monate. Die genaue Dosierung und Anwendung stehen in der Regel auf dem Etikett der Dose oder Flasche. Daran sollten sich Autofahrende vor der Anwendung und dem Tanken halten.