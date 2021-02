Auch dank vollvariablem Allradantrieb stürmt der AMG per Launch-Control in nur 3,9 Sekunden auf Tempo 100. Kostenpunkt: ab 63.456 Euro.

Die stärkste A-Klasse aller Zeiten landet auf dem zweiten Platz. Der Zweiliter-Benziner mit Twin-Scroll-Turbolader mobilisiert in der S-Version 421 PS, was einer Literleistung von gut 210 PS entspricht. Damit ist das Aggregat der stärkste in Serie gebaute Vierzylinder der Welt. Das maximale Drehmoment liegt bei 500 Newtonmeter.

Von null auf Tempo 100 rennt der kompakte Spanier so in 5,7 Sekunden. Kostenpunkt: ab 39.970 Euro. Allerdings teilt er sich Platz 6/7 mit dem...

So beschleunigt der Kölner Kompaktsportler in 5,7 Sekunden von null auf 100 km/h. Kostenpunkt: ab 36.100 Euro.

Egal ob Cupra Leon, Focus RS oder Audi RS 3: Kompaktsportler bieten neben Alltagsqualitäten auch viel Power für vergleichsweise moderates Geld. Das ist die Top-10 der stärksten Kompaktsportler!

Leistungswerte der Kompaktklasse von heute sind die Daten der Supersportler von einst. 300 PS oder mehr bereiteten vor über zwei Jahrzehnten Autofans schlaflose Nächte, heute kann sie jeder haben. Aktuelle Kompaktsportler bieten neben den Alltagsqualitäten wie ausreichend Platz und Kofferraum eben auch "unverschämt" viel Power – und das für vergleichsweise moderates Geld. Selbst der vermeintliche brave VW Golf 8 R ist mit einem 320 PS starken Zweiliter-Vierzylinder erhältlich – was in unserem Ranking der Top-10 der stärksten Kompaktsportler immerhin für den vierten Platz ausreicht. Den fünften Platz belegt der Honda Civic Type R, dessen zwei Liter großer Vierzylinder zwar ebenfalls 320 PS auf die Kurbelwelle wuchtet, aber für den Sprint von 0 auf 100 km/h länger braucht als der Wolfsburger. Auch andere Hersteller erkennen das Feld der Kompaktsportler als aussichtsreichen Markt. So bringt Hyundai mit dem 280 PS starken i30 N das Facelift seines Kompaktsportlers im Laufe des Jahres 2021 auf den Markt und sichert sich damit Platz 9 in unserer Top-10.

Der Mercedes-AMG A 45 S im Fahrbericht (Video):

Stärkste Kompaktsportler: Top-10 mit bis zu über 400 PS