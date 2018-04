Der Lexus RC ist eine knapp 4,70 Meter lange und unter 1,40 Meter flache Kampfansage an die sportlichen Coupés der Mittelklasse - Audi A5, Mercedes C-Klasse sowie BMW 4er. Das Debüt des dynamischen Zweitürers von Toyotas Nobeltochter findet auf der Tokyo Motor Show 2013 statt. Der exakte Termin der Markteinführung wurde noch nicht kommuniziert, ist jedoch für frühestens Ende 2014 vorgesehen und wird mit ziemlicher Sicherheit auch in Europa vollzogen. Die Motorenpalette wird sich jener des Mittelklasse-Viertürers Lexus IS gleichen: So würde der RC 350 mit einem 310 PS starken V6 (3,5 Liter) zum Kunden rollen, der Lexus RC 300h setzt auf Hybrid-Antrieb. Auch eine V8-Variante wie beim Lexus IS-F ist wahrscheinlich. Mehr Infos u. a. zu den technischen Daten verkündet Lexus in absehbarer Zeit.