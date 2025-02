Kurz und gut ist Dethleffs neuer Trend

Auf einer Außenlänge von gerade einmal 6710 mm soll der Dethleffs Trend T 6617 EB alles mitbringen, was Campingfans an teilintegrierten Wohnmobilen schätzen. Dazu zählen Familienfreundlichkeit und eine relativ große Stehhöhe.

Auf etwas über 6,70 m Länge soll der neue Trend T 6617 EB (2025) Einsteiger:innen den Weg in die Teilintegrierten-Baureihe von Dethleffs ebnen, ohne Tugenden wie Familienfreundlichkeit zu vernachlässigen. Ob das gelingt? Hier alle Infos und Preise.

Preis: Dethleffs Trend T 6617 EB (2025) ab 76.999 Euro

Seit Jahren sind die sowohl als Integrierte wie als Teilintegrierte (unser Überblick über die Wohnmobiltypen) erhältlichen Wohnmobile der Trend-Baureihe nach Herstellerangaben das meistverkaufte Modell im Produktportfolio der Hymer-Tochter Dethleffs. In seiner Neuauflage setzt das Mittelklasse-Reisemobil auf bewährte Tugenden wie modernes Design und eine große Grundriss-Vielfalt, die vor allem Familien in den Fokus nimmt. Komplett neu im Programm ist mit dem Dethleffs Trend T 6617 EB (2025) nun ein Kurzgrundriss, der genau diese bekannten Teilintegrierten-Tugenden auf gerade einmal 6,70 m Außenlänge vereinen soll.

Der neue Dethleffs Trend T 6617 EB (2025) verfügt über 3499 kg technisch zulässige Gesamtmasse und bietet bis zu vier Personen auf zugelassenen Sitzplätzen eine Mitfahrmöglichkeit. Weithin sichtbare Erkennungszeichen sind die Original-Fahrerkabine des Fiat Ducato, der den Dethleffs Trend T 6617 EB (2025) auf den ersten Blick als Teilintegrierten zu erkennen gibt, und die Dynamik vermittelnde, aerodynamisch optimierte Dachhaube. Zu haben ist das neue Einstiegsmodell der mittleren, inzwischen insgesamt sechs Grundrisse bis 7410 mm Außenlänge umfassenden Teilintegrierten-Baureihe von Dethleffs ab 76.999 Euro (Preis: Stand Februar 2025).

Innenraum: Viel Tageslicht und Schienensystem für die Küche

Wer über die serienmäßige elektrische Trittstufe durch die 70 cm breite Komfort-Aufbautür den Innenraum betritt, wird von einem hellen Wohnbereich empfangen. Dessen Herzstück ist die Multifunktions-Sitzgruppe. Serienmäßig lässt das große, in die Fahrerhaus-Haube integrierte Aufstellfenster viel Tageslicht und Luft ins Fahrzeug. Charakteristisches Merkmal aller Trend-Modelle von Dethleffs ist die dunkel gehaltene Decke, die optisch einen Kontrast schafft und, zumindest subjektiv betrachtet, das Raumgefühl erhöht. Das optionale, 1939 Euro Aufpreis kostende elektrische Hubbett mit einer Liegefläche von 1,98 x 0,88 m bietet zwei Personen über der Sitzgruppe Platz. Tagsüber verschwindet es nahezu unsichtbar unter der Decke des in der Außenhöhe 3000 mm messenden Dethleffs Trend T 6617 EB (2025). Das Reisemobil kommt dank des ebenen, "Iso Protect" genannten doppelten Wohnraumboden ohne Stufen aus. Im gesamten Innenraum beträgt die Stehhöhe durchgängig 2,05 m, was sich auch für ein teilintegriertes Wohnmobil durchaus sehen lassen kann.

Foto: Dethleffs

Kommen wir zur Bordküche. Sie ist im Dethleffs Trend T 6617 EB (2025) links in Fahrtrichtung positioniert. Mit einem Zweiflammen-Gasherd (die besten Camping-Gaskocher in unserem Test), einer Edelstahl-Spüle und einem hochgelegten Kompressor-Kühlschrank bietet sie alles, was man zum Kochen im "Haus auf Rädern" braucht. Praktische Details erleichtern die Küchenarbeit: Die Spülen-Abdeckung lässt sich beispielsweise umdrehen und dann als Schneidebrett verwenden. Das an der Seitenwand eingelassene Multiflex-Schienensystem kann über den markeneigenen Zubehörshop mit nützlichen Haken, Küchenrollenhalter oder einem kleinen Regal versehen werden, um den zur Verfügung stehenden Arbeitsraum bestmöglich zu nutzen.

Ein weiterer Pluspunkt im Sinne der Sicherheit: Die Gasabsperrventile sind gut erreichbar hinter der Schubladenblende platziert. Somit lassen sie sich schnell absperren, wenn Verbraucher wie Kocher, Kühlschrank und Heizung (so bleiben Wohnwagen und Wohnmobil im Winter warm) gerade nicht gebraucht werden. Die 137 l fassende Kühl- und Gefrierkombination kann wahlweise mit 230-V-Landstrom, 12-V-Bordstrom oder Gas betrieben werden (die besten Wechselrichter fürs Wohnmobil zum Nachrüsten in unserem Vergleich). Standardmäßig soll eine 6 kW-Gas-Warmluftheizung für Wohlfühltemperatur an Bord sorgen.

Dem Küchenblock gegenüber ist das, bei einer Außenbreite des Wohnmobils von 2330 mm naturgemäß kompakt ausfallende Bad untergebracht. Eine kleine Faltwand sorgt dafür, dass der Waschraum sich mit wenigen Handgriffen in eine Duschkabine umwandeln lässt (unser Überblick über die besten Campingduschen). Das Hauptschlafzimmer mit zwei Einzelbetten im Format von 2,12 x 0,80 m und 2,01 x 0,80 m findet sich klassischerweise im Heck des Dethleffs Trend T 6617 EB (2025). Als Paradebeispiel für clevere Raumausnutzung darf der vollwertige Kleiderschrank gelten, der unter den Einzelbetten Platz findet. Möglich macht dies der flexible Lattenrost, der sich in mehreren Positionen arretieren lässt. Im Zusammenspiel mit der Schranktür gewährt er einen bequemen Zugang zur Reisegarderobe. Weiteren Stauraum bietet die Heckgarage. Wie für Modelle der Trend-Baureihe von Dethleffs üblich, ist sie üppig dimensioniert, beleuchtet und über Einhandklappen von beiden Seiten beladbar. Neben stabil wirkenden Zurrösen ist sie mit einer 220-V-Steckdose bestückt.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Wie bei allen Teilintegrierten der Trend-Baureihe von Dethleffs dient der aktuelle Fiat Ducato (das bringt das Facelift vom Fiat Ducato) mit Diesel-Vierzylinder mit 2184 cm³ Hubraum und 140 PS (103 kW) als Basisfahrzeug. Geschaltet wird standardmäßig mit einem manuellen Sechsgang-Getriebe. Gegen 3399 Euro Aufpreis übernimmt eine Achtstufen-Wandlerautomatik (so sind Automatikgetriebe aufgebaut) die Kraftübertragung. Für 299 Euro extra kann eine Auflastung auf 3650 kg erworben werden.

Wer es gerne gemütlich hat und öfter als Familie mit mehr als zwei Personen unterwegs ist, sollte über das 2699 Euro extra kostende "Family-Paket" nachdenken, das neben Ambientebeleuchtung für Dachschränke und Wandflächen eine L-Sitzgruppe mit einem freistehenden Tisch beinhaltet. Außerdem ist darin der Bettumbau enthalten, der aus den Einzelbetten eine durchgängige Tob-, Spiel- und Kuschelwiese macht. Das Fiat-Sicherheitspaket, das unter anderem Regen- und Lichtsensor mit Abblendautomatik, Notbremsassistent inklusive Fußgängererkennung, Spurhalte-, Verkehrszeichen-, Geschwindigkeits- und Aufmerksamkeitsassistenten umfasst, kostet 1199 Euro extra.