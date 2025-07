Mag ein Tuning des Dacia Duster vor wenigen Jahren noch so obszön gewirkt haben wie ein Smart Fortwo mit Kuhfänger, ist der rumänische Preisbrecher mittlerweile auch einer Veredelung würdig. CP Performance bietet ein ganzes Potpourri an Optionen an.

Auffallen war selten günstiger als im Dacia Duster von CP Performance. Während sich Individualist:innen an Audi von Abt, Manhart-isierten BMW oder Brabus-Benzern sattgesehen haben, gehören Dacia-Modelle zu den Exoten der Tuningbranche – noch. Neben Prior Design mit dem viral gefeierten Breitbau-Duster setzt mittlerweile auch CP Performance auf eine Ladung Prestige für das Anti-Statussymbol – sowohl für die hier gezeigte, ausgelaufene Generation als auch die 2024er-Neuauflage (alles zum CP Performance-Tuning für den aktuellen Duster hier).

Dass es sich bei diesem Dacia Duster von CP Performance um das frisch ausgelaufene Modell handelt, hat für Tuning-Fans im Grunde nur Vorteile. Denn der ist jetzt noch günstiger als der damalige Neupreis ab 15.000 Euro (Stand: Dezember 2022). Dass es bei der Ausstattung des SUV im wahrsten Sinne des Wortes noch viel Luft nach oben gibt, beweisen die Offroad-Akzente des Tuners aus NRW. So finden sich im Katalog grobstollige Geländereifen, ein Unterfahrschutz, ein Dach-Gepäckträger im Baja-Look, Trittbretter, Kuhfänger und eine Höherlegung um bis zu 40 mm. Allerdings kann es auch in die andere Richtung gehen: In der Carpoint Edition liegt der Duster nicht nur tiefer, sondern thront geradezu auf leuchtend gelben 20-Zöllern von Ronal.

Tuning von CP Performance für den Dacia Duster

Die passen sich in das effektheischende, schwarz-gelbe Gesamtbild des Dacia Duster Carpoint Edition von Tuner CP Performance perfekt ein. Neben dem dystopischen Hardcore-Design bietet die Firma noch weitere Folierungen (was man zur Autofolierung wissen muss, fassen wir hier zusammen) für weniger mutige Geschmäcker an. Um dem Look leistungstechnisch gerecht zu werden, stehen nicht näher definierte Chip-Tunings bereit. Zur Erinnerung: Serienmäßig reicht das Leistungsspektrum lediglich von 90 bis 150 PS (66 bis 110 kW). Noch ein paar extra-PS und vor allem extra-Dezibel hält die eigens entwickelte Vierrohr-Abgasanlage bereit.

Damit der exklusive Auftritt des von CP Performance getunten Dacia Duster nicht beim Eintritt in die Kunststoffwüste des Innenraums versandet, bessert man auch hier auf Wunsch nach. Gefärbte Ziernähte? Kein Problem. Individuell gestaltete Sitze? Selbstverständlich. So kommen Kuriositäten zustande wie das Seriengestühl mit gelber Rautensteppung in der Carpoint Edition. Auch feinere Lenkradmaterialien, Türeinstiegs-Leisten und farbliche Luftduschen-Umrandungen hat CP Performance auf Lager. Ob das aber reicht, um den Ackergaul zum Zuchthengst oder zumindest zum Zirkuspferd zu transformieren, entscheidet der eigene Geschmack und Geldbeutel. Apropos Geldbeutel: Bei Carpoint rangieren die getunten Komplettfahrzeuge zwischen 30.000 und 40.000 Euro.