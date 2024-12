Dacia Duster: Tuning von Prior Design

Prior Design verpasst dem Dacia Duster extrabreite Backen. Zunächst war der Umbau nur virtuell unterwegs, doch im Herbst 2021 ist das Tuning-Kit Realität geworden – das ist der Preis!



Mit dem Tuning von Prior Design wird selbst ein Dacia Duster plötzlich zum Hingucker: Der Breitbau-Spezialist aus dem Ruhrpott hat dem rumänischen Preisbrecher ein Bodykit gezimmert, das selbst Performance-SUV vom Schlage eines Audi RS Q8 in Verlegenheit bringt. Die Bilder haben für Aufsehen im Netz gesorgt. Tausende von Tuning-Fans plädierten auf sämtlichen Social Media-Kanälen dafür, das Upgrade für den Dacia Duster Realität werden zu lassen. Und Prior Design hat reagiert: Aus dem kleinen Rendering-Spaß ist im Herbst 2021 ein komplettes Tuning-Paket geworden, das für 2999 Euro (Stand: Juni 2022) im Onlineverkauf steht. Der Heckspoiler von Prior Design kostet weitere 299 Euro. Klar, auf der Straße zieht der RS Q8 dem Duster mit einem Vielfachen der PS-Leistung davon, denn Motortuning gehört nicht zum Upgrade. Doch dank Prior Design sieht der Rumäne im Stand mindestens genauso schnell aus. Und für alle, die statt tiefer und breiter eher höher hinauswollen: Prior Design arbeitet auch an einem Offroad-Paket für den Duster.

Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars fährt den Dacia Duster (2024) im Video:

Widebody-Tuning für den Dacia Duster von Prior Design

Prior Design hat den in der Illustration getunten Dacia gekonnt in Serie gebracht – natürlich nicht ganz so monströs wie der mit virtuellen Steroiden gefütterte Duster. Immerhin hat auch der TÜV noch ein Wörtchen mitzureden. Trotzdem bleibt der Dacia wild: Während vorne ein monströser Frontspoiler gierig alles aufsammelt, was nicht bei drei von der Straße ist, dominieren Diffusor und eine Spoilererweiterung die Heckansicht. Die Anbauteile fertigt Prior Design aus einem Glasfaser-Dura-Flex-Gemisch und lassen sich einfach und günstig in Wagenfarbe lackieren und am Duster anbringen. Die 22-Zöller auf Niederquerschnittsreifen stülpen sich mit Ach und Krach unter den radikal muskulösen Radhäusern hervor – gehören aber ebenso wenig wie der Überrollkäfig, noch die Doppelendrohre zum Lieferumfang des Prior Design Widebody Aero-Kit. Damit der eigene Dacia Duster so satt auf der Straße steht wie auf den Prior Design-Bildern, ist also nochmal ein schönes Sümmchen zusätzlich zum 2999 Euro-Aero-Kit nötig. Billiger geht Widebody wohl trotzdem nirgends. Mehr zum Thema: Das ist der Dacia Duster Pick-up

Auch interessant:

Neuheiten Dacia Bigster (2025) Der größte seiner Art