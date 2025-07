Preis: Corigon TS 70 S (2025) ab 57.999 Euro

Mit der im Sommer 2025 frisch aus der Traufe gehobenen Budget-Marke Corigon zielt die neue Hymer-Tochter auf bisher unbesetzt Segmente im Bereich der Wohnmobile und Campervans (die verschiedenen Bauarten in unserem Überblick). Erklärtes Ziel dabei ist es laut Hymer-Vertriebsvorstand Jan de Haas, Campingfans "verlässliche Qualität zu einem vernünftigen Preis" zu bieten. Einer, der antritt, um diesen Anspruch im Bereich der schmalen Teilintegrierten einzulösen, ist der Corigon TS 70 S (2025) auf Ford-Transit-Basis, der wie seine Modellgeschwister, darunter die an anderer Stelle von uns bereits vorstellten Corigon "Advanced"-Teilintegrierten und die markeneigenen Campervans, auf bewährte Grundrisse setzt.

Mit einer Außenlänge von 6710 mm bewegt sich der 2140 mm schmale Corigon TS 70 S (2025), der auf dem Caravan Salon 2025 in Düsseldorf offiziell vorgestellt wird und ab 57.999 Euro (Stand: Juli 2025) erhältlich ist, also unter der neuralgischen 60.000-Euro-Marke bleibt, selbst knapp an der Grenze zum Kastenwagen. Das ist ganz im Sinne der Erfinder:innen. So soll der schmale Teilintegrierte mit dem Namen "Slim" der Hymer-Tochter "die Dynamik von Campervans mit dem Komfort großer Wohnmobile verbinden", heißt es in einer Mitteilung zum Marktstart.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Zehn Tipps zum Wohnmobilkauf im Video:

Innenraum: Gemütliche Sitzgruppe und viel Tageslicht inklusive

An seine Seite gesellt sich zum Marktstart der Corgion TS 70 LS (2025), der abweichend zum TS 70 S (2025) eine geräumige Lounge-Sitzgruppe mit Single Beds, also Einzelbetten (daher auch der Namenszusatz "LS"), und Face-to-face-Sitzmöbel, die eine besonders heimelige Wohlfühlatmosphäre schaffen will. Über eine einfacher, aber nichtsdestotrotz ähnlich einladend wirkende Sitzgruppe verfügt auch der Corigon TS 70 S (2025). Der zur Verfügung stehende Platz, wird trotz kompakter Außen- und Innenabmessungen bestmöglich genutzt, sodass ein überraschend offenes Raumgefühl entsteht.

Foto: Corigon

Beim Basisfahrzeug fiel die Wahl nicht ohne Grund auf den Transit als vielseitigen Transporter aus dem Ford-Portfolio, für den erst 2024 ein Facelift erfolgte: "Diese Grundrisse möchten wir bewusst auf Ford umsetzen", erläutert Sandra, Produktmanagerin der Marke, zur Premiere der beiden schmalen Corigon-Teilintegrierten. "Hier überzeugt das automotive Fahrgefühl und die gute Auswahl an Assistenzsystemen des aktuellen Chassis. Für uns die agilste Baureihe im Reisemobil-Segment", wie sie betont.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:

Das Interieur beider Modelle soll "klare Gestaltung mit cleveren Details vereinen": Beleg dafür sind etwa das serienmäßige Schwenkbad und das gegen einen noch nicht genannten Aufpreis erhältliche, optionale T-Hauben-Fenster, das den Innenraum mit viel Licht versorgen soll. Entscheidet man sich zusätzlich für das Fenster in der Aufbautür, das als Paket-Option erhältlich ist, gibt es weitere helle Momente an Bord.

Beide teilintegrierten Wohnmobile setzen auf Innenausstattung mit hohem Nutzwert: Die in Fahrtrichtung rechts platziert, multifunktionale Küchenzeile ist mit einer Koch-Spül-Kombination und Zweiflammen-Gasherd mit Piezozündung und Glasabdeckung (die besten Camping-Gaskocher in unserem Test) ausgestattet. Ein kompakter 78-l-Absorber-Kühlschrank bietet genügend Stauraum für Lebensmittel. Im Heck befinden sich zwei Einzelbetten mit einer Liegefläche von 0,70 und 0,79 x 1,92 m, die zu einer großen durchgängigen Liegefläche umgebaut werden können. Insgesamt finden dank des zusätzlichen Hubbetts mit den Maßen 0,75 x 1,75 m über der Sitzgruppe bis zu drei Personen Platz.

Ähnliche Wohnmobile:

Basisfahrzeug: Ford Transit

Als Basisfahrzeug des Corigon TS 70 S (2025), dient standardmäßig, wie bereits erwähnt, die aktuelle Generation des Ford Transit, der aus seinem 2,0-l-Vierzylinder-Diesel mindestens 130 PS (96 kW) holt. Konkrete Ausstattungsoptionen und nähere technische Daten stehen noch aus und werden wohl erst zur Messepremiere auf dem Caravan Salon 2025 in Düsseldorf bekanntgegeben. Allerdings verspricht der Hersteller bereits im Vorfeld "eine vergleichbar umfangreiche Serienausstattung" – inklusive moderner "Multimedia- und Fahrerassistenzsysteme". Auch ein Automatikgetriebe oder Bi-Xenon-Licht sollen demnach auf der Aufpreisliste stehen.

Es ist ferner davon auszugehen, dass – wie bei allen Ford-Transit-Campern - das Infotainmentsystem Ford Sync 4 mit Zwölf-Zoll-Touchscreen und Apple CarPlay serienmäßig mit an Bord sind (die besten kabellosen Apple CarPlay Adapter zum Nachrüsten in unserem Test). Auch ein aktiver Notbrems- und ein Spurhalteassistent sowie Tempomat, Verkehrsschilderkennung und Rückfahrkamera aus dem Arsenal der elektronischen Ford-Helferlein sollen sich im Serienpaket wiederfinden.