Preis: Corigon T 70 S (2025) ab 59.999 Euro

Aufs Nötigste konzentrieren will die neue Hymer-Marke Corigon ihr Wohnmobil-Angebot, das noch unterhalb der drei Einsteiger-Marken Carado, Sunlight und Etrusco positioniert ist. Mit diesem Konzept nimmt sie vor allem preisbewusste Kundschaft ins Visier. Als Paradebeispiel für diesen Ansatz darf der den Teilintegrierte Corigon T 70 S (2025) aus der Pure-Baureihe gelten (hier alle Wohnmobil-Typen im Überblick). Anders als der große Bruder Corigon T 700 S (2025) aus der Advanced-Linie, der als Zeichen seiner Ausgewachsenheit noch eine Null mehr ans Ende Modellbezeichnung spendiert bekommen hat, ist der 6990 mm lange T 70 S auf Fiat-Basis bei einer technisch zulässigen Gesamtmasse von 3500 kg aufs Wesentliche reduziert.



Campingfans sollen dabei aber, allem Ausstattungs-Purismus zum Trotz, auf Wohlfühl-Gefühle beim Reisen mit dem Wohnmobil nicht verzichten müssen. Wer also auch mit etwas weniger Ausstattung zufrieden ist, soll mit dem knapp sieben Meter langen Pure-Teilintegrierten als Corigon T 70 S (2025) bereits ab einem Einstiegspreis von 59.999 Euro auf seine Kosten kommen.

Innenraum: Gute Raumausnutzung und viel Kopffreiheit

Um diese hehren Ziele zu erreichen, setzt Corigon beim T 70 S (2025) vor allem auf kluge Ausnutzung des vorhandenen Platzes. Der extra tief gehaltene Einstiegsbereich soll den Ein- und Ausstieg erleichtern. Eine komfortable Sitzgruppe, die über vier eingetragene Gurt-Sitzplätze verfügt, lädt zum Verweilen ein. Die beiden zum Marktstart verfügbaren Varianten der Pure-Reihe unterscheidet sich einzig und allein durch die der vorderen Sitzgruppe, die beim Corigon Pure T 70 S (2025), anders als beim Geschwistermodell T 70 LS (2025), in sich gegenüberliegenden Bänken statt im L-Form angeordnet ist.

Foto: Corigon



Trotz kompakter Außenmaße von 2320 mm und 2950 mm Höhe soll durch eine kluge Raumgestaltung ein überraschend offenes Raumgefühl vermittelt werden. Das große T-Hauben-Fenster (549 Euro Aufpreis) sowie das ebenfalls optionale Fenster in der Aufbautür tauchen das Interieur in warmes Tageslicht. Verstärkt wird dieser Effekt durch die 40x 40 cm messende, serienmäßige Dachhaube. Ebenfalls angenehm: Die Innenhöhe liegt durchgängig bei 2,10 m.



Die multifunktionale Koch-Spül-Kombination bietet einen elektrisch zündbaren Zweiflammen-Gaskocher mit Glasabdeckung (die besten Camping-Gaskocher in unserem Test), der für kulinarische Genüsse aus der Campingküche sorgen soll. Ein passender Gasbackofen ist für 699 Euro extra erhältlich. Im 135-l-Kühlschrank soll die hierfür benötigten Zutaten frisch halten. 15 l davon entfallen aufs Frostfach. Der Frischwassertank fasst 110 l, in den Abwassertank passen 90 l. Das von anderen Marken aus dem Hymer-Imperium bekannte und bewährte Raumkonzept mit Schwenkbad komplettiert den Innenausbau. Für Warmwasser und Wohlfühltemperatur auch im Winter sorgt eine Combi 4 Gasheizung vom Truma mit integriertem 10-l-Boiler (Heizungen fürs Wohnmobil in unserem Vergleich).

Im Heckbereich warten zwei groß dimensionierte Einzelbetten mit einer Liegefläche von 0,80 x 2,00 m und 0,80 x 2,07 m, die sich bei zu einer großen durchgängigen Liegefläche vereinen lassen, auf Nachtruhe suchende Campingfans. 1699 Euro Aufpreis kann auf dem manuell verstellbaren Hubbett im Format 1,13 x 1,93 m eine fünfte Person über Nacht bleiben, vorausgesetzt, sie hat dabei nicht zu hohe Platzansprüche.

Basisfahrzeug: Fiat Duacto

Wie bereits erwähnt, steht der Corigon T 70 S (2025) auf Basis der aktuellen Version des Fiat Ducato. Standardmäßig sorgt mit dem 2,2-l-Multijet-Vierzylinder-Dieselmotor mit 140 PS (103 kW) ein alter Bekannter der Campingszene für Vortrieb. Gegen 3499 Euro Aufpreis hilft ein Automatikgetriebe beim Schalten, gegen 6499 Euro Aufpreis sogar in Kombination mit der höheren Leistungsstufe zu 180 PS (132 kW). Teil des Serienpakets Bergan- und -abfahrassistent, Seitenwindassistent, Tempomat, Anhängerstabilitätskontrolle und die PCB genannte Multikollisionsbremse (alles zu Assistenzsystemen).



Insgesamt sollen die Corigon-Modelle vom guten Image der Premium-Muttermarke Hymer profitieren. Dach, Seitenwand und Heckaußenhaut aus widerstandsfähigem GFK in Stärken von 33 bis 42 mm gefertigt. Wie alle Wohnmobile der neuen Hymer-Tochter wird auch der Corigon T 70 S (2025) nach eigener Angabe neuesten und modernsten Werk der Hymer-Gruppe bei Laika in San Casciano in der Toskana vom Band laufen, wo auch die Wohnmobile der Konzernschwester Etrusco produziert werden.