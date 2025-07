Concours of Elegance 2025: Die Oldtimer-Show am Tegernsee

Der Concours of Elegance Germany kehrt am 25. und 26. Juli 2025 an den Tegernsee zurück – mit spektakulären Oldtimern, Formel-1-Rennwagen und einem fliegenden Auto!

Sotheby's präsentierte beim Concours of Elegance Germany 2025 exklusive Sammlerstücke wie Original-Rennanzüge von Michael Schumacher & Co. – viele Highlights werden direkt im Anschluss in einer Online-Auktion oder vor Ort versteigert. Hier die Versteigerung von 2024.

Oldtimerfans aufgepasst: Am 25. und 26. Juli 2025 versammelt der Concours of Elegance Germany auf Gut Kaltenbrunn am Tegernsee automobile Raritäten aus Vergangenheit und Gegenwart. Hier zu sehen die Veranstaltung von 2024.

Concours of Elegance Germany am 25. und 26. Juli 2025

Oldtimerfans aufgepasst: Am 25. und 26. Juli 2025 versammelt der Concours of Elegance Germany auf Gut Kaltenbrunn am Tegernsee automobile Raritäten aus Vergangenheit und Gegenwart – vom Vorkriegsklassiker bis zum fliegenden Auto. Über 200 Fahrzeuge, darunter seltene Oldtimer und Formel-1-Legenden, Sonderausstellungen, Versteigerungen sowie Ideen für Zukunftsmobilität, versprechen ein aufregendes Event. Zum zweiten Mal verwandelt sich das Gut Kaltenbrunn am Tegernsee dafür in ein Paradies für Liebhaber:innen automobiler Exklusivität.

Das Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupé im Video:



Ikonen auf Rädern: Klassiker, Raritäten und Debüts

Ein Highlight ist der einmalige Serenissima Agena von 1967, ein futuristisch gezeichneter Prototyp mit Ferrari-DNA und V8-Power. Ebenso spektakulär: der Lamborghini Countach LP 400 von 1976 in Blu Tahiti – ein Modell aus der ersten Serie, restauriert von Lamborghini Polo Storico. Auch das Einzelstück Delage D8 S Roadster von 1931, gestaltet von Henri Chapron, wird zum ersten Mal auf deutschem Boden bei einem Concours gezeigt.

Ergänzt wird die exklusive Fahrzeugpalette durch einen Citroën SM Mylord von 1971, ein eleganter Umbau von Chapron, der mit nur fünf produzierten Exemplaren weltweit zu den seltensten Citroën-Modellen zählt. Weitere Schmuckstücke wie ein Mercedes-Benz 300 SL Roadster (1958), ein Austro Daimler Bergmeister (1932) und ein BMW M635 CSI (1985) runden das hochklassige Teilnehmerfeld ab.

Formel-1-Legenden: Villeneuve, Prost und Schumacher

Der Concours 2025 begeistert nicht nur Oldtimerfans, sondern auch Motorsport-Enthusiasten:innen: Mit dem Ferrari 312 T5 von 1980, gefahren von Rennfahrer-Ikone Gilles Villeneuve, sowie dem McLaren TAG Turbo MP4/3 von 1987, damals gelenkt von Alain Prost und Stefan Johansson, stehen zwei legendäre F1-Boliden im Rampenlicht – echte Zeitzeugen der Königsklasse. Parallel dazu zeigt Sponsor RM Sotheby's mit der Ausstellung "The Champions – Schumacher and F1 Legends" die weltweit größte Sammlung an Schumacher-Memorabilia – inklusive Rennanzügen, Helmen und Lenkrädern. Das Besondere: Die Sammlung ist nur während des Wochenendes am Tegernsee zu sehen und wird anschließend online versteigert.

Zukunft trifft Geschichte: Fliegende Autos und Elektropower

Neben historischen Meilensteinen bringt der Concours auch einen Ausblick auf die Mobilität von morgen. Der offizielle Luftmobilitätspartner PAL-V zeigt das weltweit erste kommerzielle Flugauto, den PAL-V Liberty. Dieses Dreirad mit Klapprotortechnik kann sich binnen Minuten vom Straßenfahrzeug in einen Tragschrauber verwandeln. Auch Polestar ist als Partner an Bord und baut damit die Brücke zwischen traditionsreicher Karosseriekunst und moderner Elektromobilität.

Öffnungszeiten & Tickets

Der Concours of Elegance Germany findet am Freitag, 25. Juli, und Samstag, 26. Juli 2025, jeweils von 10 bis 18 Uhr auf Gut Kaltenbrunn am Tegernsee statt. Tagestickets sind ab 98 Euro erhältlich, Karten für Kinder zwischen sechs und 16 Jahren kosten 35 Euro. Diese sind aber nur in Verbindung mit einem Standard-Ticket erhältlich. Kinder unter sechs Jahren besuchen die Veranstaltung kostenfrei. Zur Wahl steht außerdem ein Familienticket für 200 Euro, das fünf Eintrittskarten umfasst. Wer Tickets für beide Tage möchte, zahlt 159 Euro.