Festnahme nach Erpressungsversuch an Schumi-Familie

Dezember 2020: Michael Schumachers Ehefrau Corinna hat im Dezember 2020 mit einem ihrer seltenen Auftritte in der Öffentlichkeit überrascht: Bei der Gala des Automobil-Weltverbands Fia nahm sie stellvertretend für Schumi einen "Sonderpreis des Präsidenten" Jean Todt für sein karitatives Engagement entgegen. "Er hat das Rennfahren so geliebt", so Corinna bei der Veranstaltung mit einigen wenigen Gästen in Genf. Und weiter: "Michael hatte immer ein großes Herz für Menschen, die etwas brauchen." Michael Schumacher hat mit der "Keep Fighting Foundation" eine eigene Stiftung gegründet und soll in seinem Leben bislang mehr als 20 Mio. Dollar für wohltätige Zwecke gespendet haben.



"Für ihn war es eine Freude, all diese Dinge zu tun. Mit der Keep Fighting Foundation wollen wir die Dinge fortführen, die er in die Wege geleitet hat", sagte seine Ehefrau. Und auch Jean Todt, ehemaliger Ferrari-Teamchef und enger Vertrauter der Familie Schumacher, äußerte sich bei der Preisverleihung zu Schumis besonderem Engagement: "Michael war immer dazu bereit, alles zu unterstützen, was der Gesellschaft hilft." Auch Michael und Corinna Schumachers Sohn Mick zählte zu den Preisträgern: Er bekam seinen Pokal für die Formel 2-Meisterschaft überreicht. Wie es Michael Schumacher derzeit geht, hat seine Frau hingegen nicht thematisiert.