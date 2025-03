Die Batterie lädt mit maximal elf kW (AC) oder mit 100 kW (DC) und am Schnelllader somit in 23 min von zehn auf 80 Prozent.

Preis: Ford Tourneo Courier (2024) ab 25.450 Euro

Analog zum Nutzfahrzeug Ford Transit Courier (2024) gibt es auch den Kombi Ford Tourneo Courier (2024), beide stehen zudem als Elektro-Version mit dem Präfix "E-" im Konfigurator. Für den Personentransporter startet der Preis bei 25.450 Euro, während es den praktischer veranlagten Kastenwagen bereits ab 18.550 Euro gibt. Für die Elektro-Versionen gibt es jeweils einen ordentlichen Aufschlag, sodass diese bei 36.000 respektive 29.230 Euro starten (Alle Preise: Stand März 2025).

Der Ford Tourneo Connect im Video:

Antriebe: Benzin-, Diesel- oder Elektromotor

Der Ford Tourneo Courier (2024) ist immer mit einem 1,0-l-Dreizylinder-Turbo mit wahlweise Sechsgang-Schalter oder Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe bestellbar. Die Leistung beträgt alternativlos 125 PS (92 kW). Mehr Auswahl bietet der Ford Transit Courier (2024): Bei ihm leistet der Dreizylinder entweder 100 PS (74 kW) oder 125 PS (92 kW). Auch ein 100 PS (74 kW) starker 1,5-l-Diesel ist verfügbar. Der Antrieb beim Ford E-Tourneo Courier (2025) und beim Ford E-Transit Courier (2025) leistet 100 kW (136 PS) – unterschiedliche Leistungsstufen und Batteriegrößen für die Elektroversion des Hochdach-Kombis beziehungsweise des Transporters sind nicht vorgesehen. Die 43,5-kWh-Batterie (netto) lädt mit maximal elf kW (AC) oder mit 100 kW (DC), wobei eine Aufladung von zehn auf 80 Prozent am Schnelllader 23 min dauern soll. Die Höchstgeschwindigkeit gibt Ford mit 145 km/h an.

Exterieur: "No nonsense"-Design

Der Ford (E-)Tourneo Courier und der Ford (E-)Transit Courier wachsen in ihren Maßen auf 4337 mm Länge, 2076 mm Breite und 1817 mm Höhe (Transit/E-Transit: 1827 mm hoch) und orientieren sich beim Design in Richtung SUV. Als Plattform dient die des Ford Puma, der ebenfalls als elektrische Version auf den Markt kommt. Die bullige Front und der steil stehende Grill verleihen dem Pkw erheblich mehr Präsenz als seinem Vorgänger. Trotz des geradlinigen Designs ohne Schnickschnack leidet der Tourneo nicht unter übermäßigem Nutzfahrzeug-Charakter. Das farblich abgesetzte Dach bringt etwas Retro-Charme ins Design. Die Anhängerkupplung ist für eine Anhängelast von 750 kg (Elektro), 1000 kg (Benziner) und 1100 kg (Diesel) ausgelegt.

Interieur: Geräumiger denn je

Foto: Ford

Eine neu konstruierte Hinterradaufhängung gibt rund 20 cm mehr Platz zwischen den Radkästen frei. Das kommt im Ford (E-) Tourneo Courier (2024) den Passagier:innen und der Kofferraumgröße sowie im Ford (E-)Transit dem Ladevolumen zugute. Besitzen die Verbrenner noch einen kleineren Acht-Zoll-Zentralmonitor und darunterliegende, manuelle Knöpfe, so setzt der E-Courier fast komplett auf Touchbedienung und bietet dazu einen größeren Zwölf-Zoll-Screen mit SYNC 4-System. Eine vernetzte Navigation steht als Abo zur Auswahl. Auch bei der Mittelkonsole bietet die E-Version mehr Stauraum, da hier der Fahrstufenwahlhebel an der Lenksäule sitzt und die Feststellbremse elektrisch funktioniert.

Tourneo Courier/E-Tourneo Courier

Der Fünfsitzer bietet nun 570 bis 1198 l Platz im Kofferraum, das sind 44 Prozent mehr als bei seinem Vorgänger. Lädt man den Stauraum bis zum Dach hin voll, passen sogar 1188 bis 2162 l in den Hochdach-Kombi. An den Seitenwänden im Kofferraum befinden sich zusätzlich Staufächer und der Frunk beim E-Tourneo Courier nimmt weitere 44 l Gepäck auf. Zudem kann der Courier nun 100 kg mehr Last aufnehmen. Immer an Bord: zwei Schiebetüren für den bequemen Zustieg zum Fond. Es bleibt bei den drei Ausstattungsvarianten: "Active", "Titanium" und "Trend".

Transit Courier/E-Transit Courier

Mit dem "Office Paket" verwandelt sich der Innenraum bei Bedarf in ein rollendes Büro. Bedeutet, es gibt klappbare Arbeitsflächen, mehr Beleuchtungsmöglichkeiten und konfigurierbare Ablagen. Die Länge des Laderaums wächst um 18 auf 180 cm. Bei geöffneter Durchladeklappe und umgeklapptem Beifahrersitz können sogar Gegenstände mit bis zu 260 cm Länge untergebracht werden. Anstelle der 2,3 m³ Fassungsvermögen des Vorgängers schluckt der Ford Transit Courier (2024) 2,9 m³. Das reicht erstmals für den Transport von zwei Euro-Paletten. Die maximale Nutzlast beträgt bis zu 845 kg. Der Ford E-Transit Courier (2025) bietet das gleiche Volumen und zudem 44 l Stauraum im Frunk. Die maximale Zuladung des Stromers ist bei 700 kg erreicht. Die rein elektrische Version bietet Ford ausschließlich als Kastenwagen in den Ausstattungsvarianten "Trend" und "Limited" an. Wer im Transit Courier mehr Sitzplätze benötigt, muss entweder Verbrenner fahren – die gibt es auch als Doppelkabiner mit Dreierrückbank – oder auf den E-Tourneo Courier umsteigen.

Assistenzsysteme: Grundausstattung ist vorhanden

Serie im Ford (E-)Tourneo Courier (2024) sind eine automatische Leuchtweitenregulierung, ein Tempomat, ein Aufmerksamkeitswarner, ein Parkassistent, eine Berganfahrhilfe, ein intelligenter Geschwindigkeitsassistent, ein Spurhalteassistent, ein Kollisionswarner, eine Rückfahrkamera, eine Verkehrszeichenerkennung und ein Falschfahrwarner. Optional lassen sich die Fahrassistenten um einen adaptiven Tempomaten mit Spurführung und Stop-&-Go-Funktion, einen Totwinkel-Warner, einen Kreuzungsassistenten und einen Rückfahr-Notbremsassistenten erweitern.

Auch beim Ford (E-)-Transit (2024) ist von Fernlicht-Assistent, Geschwindigkeitsregelanlage und Müdigkeitswarner über Einparkhilfen vorne und hinten, Berganfahr-Assistent und Intelligentem Geschwindigkeitsbegrenzer bis hin zu Fahrspur-Assistent, Pre-Collision-Assist und Rückfahrkamera alles dabei. Über das FordPass Connect-Modem lässt sich der E-Transit Courier zudem over-the-Air updaten und Daten über ein Flotten-Managementsystem abrufen.

Fahreindruck: Kräftiger Auftritt

Es geht zügig los, und beim Beschleunigen gönnt sich das Triebwerk des neuen Ford Tourneo Courier (2024) in Zusammenarbeit mit dem Doppelkupplungsgetriebe keine Verschnaufpausen. Die Lenkung arbeitet direkt, präzise und gibt in Kurven eine gute Rückmeldung. Das Fahrwerk ist stärker auf Komfort getrimmt als beim Nutzfahrzeug und filtert die Unebenheiten im Asphalt zuverlässig heraus.

Von Klaus Uckrow