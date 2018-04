Hard- und Software-Hersteller präsentieren auf der CES 2018 in Las Vegas (9. bis 12. Januar) ihre neuesten Entwicklungen und erlauben so einen spannenden Blick auf die Technologie der nächsten Jahre. Seit wenigen Jahren präsentieren sich auch Autobauer auf der CES, um neue Technik-Highlights – nicht nur aus dem Infotainment-Bereich – anzukündigen. Zahlreiche Studien und Concept Cars aus der Automobilbranche mit innovativen Technologien zeigen unter anderem die Zukunft der Digitalisierung, der Konnektivität und präsentieren neuartige Bedien- und Anzeige-Konzepte. Die CES findet jedes Jahr im Januar in Las Vegas statt und zählt mit weit über 100.000 Besuchern zu den größten Elektronik-Messen der Welt. Autonomes Fahren & Connectivity auf dem Vormarsch