Serienreife Kombi aus Fahr- und Flugzeug

Auf der CES 2025 in Las Vegas stellt Xpeng AeroHT ein serienreifes Land-Luft-Fahrzeuggespann vor. Der sogenannte Land Aircraft Carrier setzt sich aus dem dreiachsigen "Mutterschiff" und dem Fluggerät mit sechs Rotoren zusammen.

Preis des Xpeng AeroHT Land Aircraft Carrier noch unbekannt

Auf der Consumer Electronics Show (CES) 2025 in Las Vegas präsentiert sich der Öffentlichkeit ein ganz besonderes Gefährt: Der chinesische Hersteller Xpeng AeroHT zeigt in den USA das erste serienreife Land-Flug-Fahrzeugmodul. Es setzt sich aus einem dreiachsigen Bodenfahrzeug mit E-Antrieb und einem Fluggerät zusammen, das sich im Kofferraum verstauen und somit auch leicht transportieren lässt.

Da es sich beim Xpeng AeroHT Land Aircraft Carrier noch um einen Prototyp handelt, nennt der Hersteller noch keine Preise. Auch eine Einordnung ist schwierig, da es noch keine vergleichbaren Fahrzeug(gespann)e gibt. Fest steht: Der Land Aircraft Carrier soll das Fliegen für eine breite Masse erschwinglich und zugänglich machen. Dass die Kundschaft dafür gut betucht sein sollte, ist bei einem Pilotprojekt dieser Art selbsterklärend.

Antrieb: Vollelektrisch mit drei angetriebenen Achsen

Das Bodenfahrzeug des Xpeng AeroHT Land Aircraft Carrier zeigt sich nicht nur als Teil eines skurrilen Mobilitätskonzepts, sondern auch mit einem neuartigen elektrischen Antrieb. Die 800-V-Siliziumkarbid-Plattform ist die erste ihrer Art und soll für besonders hohe Reichweiten sorgen. Der Hersteller spricht von über 1000 km, die nach dem asiatischen Prüfzyklus CLTC möglich sein sollen – Daten nach dem europäischen Prüfverfahren WLTP liegen Stand Januar 2025 noch nicht vor.

Während die genauen Leistungsdaten noch unerwähnt bleiben, gibt Xpeng AeroHT bereits bekannt, dass der Dreiachser per Allradantrieb (6x6) angetrieben wird. In Kombination mit einer Hinterachslenkung soll eine gute Manövrierfähigkeit gewährleistet sein. Als mobile Aufladestation versorgt das Bodenfahrzeug das zugehörige Luftmodul während der Fahrt und beim Parken mit Strom, das bei voller Ladung bis zu sechs Flüge durchführen können soll.

Foto: Xpeng AeroHT

Apropos: Das Flugmodul findet Platz im Laderaum des Bodenfahrzeugs und baut ebenfalls auf der neuartigen 800-V-Technik auf. Erst dadurch kann das Flugmodul so kompakt gebaut werden. Für das Fliegen soll kein Pilotenschein nötig sein. Das intelligente Flugsteuerungssystem umfasst neben diversen sicherheitsrelevanten Features auch eine Vielzahl von Assistenten. Laut Xpeng AeroHT soll es so die allgemeinen Anforderungen der Luftfahrt- und Automobilverbände erfüllen.

Exterieur: Eine Kreuzung aus Cybertruck und Mars-Rover

Optisch macht der 5,50 m lange Xpeng AeroHT Land Aircraft Carrier einen massigen Eindruck. Kein Wunder, ist der Koloss doch zwei Meter breit wie hoch. Der Kolloss sieht auf den ersten Blick aus, als hätte man einen Tesla Cybertruck mit einem Mars-Rover gekreuzt. Die geradlinige Formsprache stimmt mit jener des Tesla jedenfall stark überein, die schnurgerade Tagfahrbeleuchtung trägt ihr Übriges dazu bei. Während sich die in vier Farben erhältliche Außenhaut stets in einem metallischen Look zeigt, kontrastieren dazu die dunkel gehaltenen Schweller, Schürzen und Radläufe. Wie beim Cybertruck geht die A-Säule direkt ab den Frontscheinwerfern nahtlos in die Dachlinie über, die ohne diesen charakteristischen Knick auskommt – diese zieht sich aufgrund der dritten Achse weit nach hinten.

Foto: Xpeng AeroHT

Das Flugmodul zeigt sich hingegen als "klassisches" eVTOL (electric Vertikal Take-Off and Landing Aircraft). Die Kabine für bis zu zwei Personen sitzt unter dem Antrieb aus sechs einzelnen Rotoren, die sich für den Transport im Bodenfahrzeug zusammenklappen lassen. Über einen Lademechanismus setzt das Bodenfahrzeug autonom an und verstaut das Fluggerät im Laderaum. Die großflächige Verglasung gewährleistet eine 270°-Umsicht aus dem Cockpit des Fluggerätes.