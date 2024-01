Welche Rolle Wasserstoff in der Zukunft der Mobilität spielt, ist Thema kontroverser Diskussionen. Zulieferer-Riese Bosch investiert in H2 und ließ bei der CES 2024 Pläne für Wasserstoffmotoren und Brennstoffzellen durchklingen.

Bosch fährt zweigleisig und investiert neben der Elektromobilität auch in Wasserstoff: Bei der CES in Las Vegas äußerte sich das Unternehmen im Januar 2024 zu den laufenden Projekten mit Wasserstoffmotoren und Brennstoffzellen. "Neben der Elektrifizierung sieht Bosch in Wasserstoff einen Schlüssel zur ressourcenschonenden Deckung des weltweiten Energiebedarfs", heißt es in einer Pressemitteilung. Wie Bosch erklärte, möchte man noch 2024 einen eigenen Wasserstoffmotor auf den Markt bringen. Man arbeite an den Komponenten des Motors, der mit grünem Wasserstoff betrieben "nahezu CO2-neutral" funktioniere. Zudem sei eine Brennstoffzelle als Herz des Antriebssystems schwerer Fahrzeuge bereits in die Serienfertigung gegangen. Bosch habe erste Aufträge von Lkw-Herstellern aus Europa, den USA und China erhalten. Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Leslie & Cars fährt den BMW iX5 Hydrogen (2023) im Video:

Unterschied zwischen Wasserstoffmotor & Brennstoffzelle

Wasserstoffmotor und Brennstoffzelle unterscheiden sich in der grundsätzlichen Art der Energienutzung. Der Wasserstoffmotor ist ein Verbrennungsmotor, der den Treibstoff ähnlich wie Benzin oder Diesel direkt verbrennt und so das Fahrzeug antreibt. Bei der Brennstoffzelle dient der Wasserstoff als Energiequelle für einen Elektromotor, Beispiele hierfür sind BMW iX5 Hydrogen oder Toyota Mirai. Der neue Bosch-Motor würde den Umweg über die elektrische Energie also umgehen. Bisher gab es bei diesem Motorenkonzept jedoch Probleme mit der Schmierung des Brennraums – man darf gespannt sein, welche Lösung Bosch dafür parat hat.