Die Schubladen der Küchenzeile schließen auch im Carado CV 541 PRO sanft per Softclose-Funktion.

Die Stufen sind nicht nur Zugang zur oberen Etage des Carado CV 541 PRO, sie bieten zugleich auch einen Mehrwert in Form von zusätzlichem Stauraum.

Preis: Carado CV 541 PRO (2026) ab 59.999 Euro

Zum Modelljahr 2026 bringt Wohnmobil-Hersteller Carado mit einem neuen, kurzen Kastenwagen-Modell frischen Wind in das Segment der kompakten Campervans (die verschiedenen Wohnmobil-Bauarten im Überblick). Der Carado CV 541 PRO (2026), der bereits vor der offiziellen Messepremiere auf dem Caravan Salon Düsseldorf 2025 vorgestellt wurde und ab 2026 bei den Händler:innen steht, startet zu einem Einstiegspreis von 59.999 Euro. Das zulässige Gesamtgewicht beträgt 3,5 t. Für das Geld bietet der Camper auf Fiat-Ducato-Basis eine umfangreiche Serienausstattung.

Das Aufstelldach etwa, das zwei reguläre Schlafplätze auf einer Liegefläche von 1,43 x 2,06 m bietet, gehört bereits zum Lieferumfang. Gemeinsam mit der cleveren Innenraumaufteilung, die zwei eingetragene Gurtplätze bietet, soll das für ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis sorgen, dass der neuste Streich der Hymer-Tochter möglichst viele Campingfans anspricht. Darüber hinaus sollen gegen Aufpreis zahlreiche Ausstattungsoptionen wie ein Solarmodul erhältlich sein, um ein möglichst autarkes Camping-Erlebnis zu ermöglichen.

Innenraum: Innovatives Raumkonzept mit Multifunktions-Treppe

Mit einer Außenlänge von 5410 mm, einer Breite von 2050 mm und einer Außenhöhe von 2810 mm bleibt der Camper handlich und geeignet für verschiedene Einsatzbereiche. Die Außenabmessungen sind somit identisch zum Carado CV 540 (2025). Allerdings wurde das Innenraumkonzept des Carado CV 541 PRO (2026) vollständig neu gedacht. "Inspiriert vom Prinzip des Selbstausbaus", wie es vom Hersteller heißt, "kombiniert der CV541 PRO (2026) hohe Funktionalität mit einem modernen, klar strukturierten Design".

Ein Versprechen, das augenscheinlich eingelöst wird. Bereits auf den ersten Blick fällt auf: Fahr- und Wohnraum sind klar und konsequent voneinander getrennt. Ungewöhnlich, erst recht für einen Campervan: Eine feste Wand grenzt das Cockpit vom Wohnraum ab und schafft damit eine wohnliche, zurückgezogene Atmosphäre im hinteren Teil des Fahrzeugs. Dort findet gegen noch nicht konkret benannten Aufpreis auch ein zweites, optionales Bett im Format 1,00 x 1,80 m über der Heck-Sitzgruppe seinen Platz. Das Design ist modern und hell, insbesondere durch die in Beige gehaltenen Möbel und den durchdachten Küchenblock, der sich in Fahrtrichtung rechts hinter der Schiebetür befindet. Dessen Zweiflammen-Gaskocher (die besten Camping-Gaskocher in unserem Test) mit integrierter Edelstahlspüle und elektrischer Zündung, der auf den ersten Pressefotos des neuen Carado-Campers zu sehen ist, wird aus einer 2,75 kg-Gasflasche gespeist.

Ein besonderes Highlight ist in technisch wie in optischer Hinsicht die fest installierte, breite Treppe mit integrierten Staufächern: Sie führt hinauf ins serienmäßige, weiträumig öffnende Aufstelldach, wo sich der Haupt-Schlafplatz befindet, der mit einer Kaltschaum-Matratze bestückt ist. Unter den Stufen ist nicht nur zusätzlicher Stauraum integriert, sondern auch ein 64-l-Kühlschrank untergebracht.

Im Heck des CV 541 PRO (2026) lädt eine großzügige Sitzgruppe auf einem Podest zum Entspannen und Essen ein. Darunter befindet sich ebenfalls zusätzlicher Stauraum. Zudem bietet sie die Möglichkeit, die Fläche in ein weiteres Bett umzubauen. Das sorgt für Flexibilität – sei es als Gästebett oder bei kühleren Nächten. Ein schmaler, hoher Kleiderschrank nutzt den verfügbaren Raum recht effizient. Die maximale Stehhöhe im gesamten Innenraum beträgt 1,90 m. Geheizt wird mit einer Combi 4 D-Dieselheizung von Truma. Die Frischwassertankkapazität beträgt 100 l. Der Abwassertank fasst 90 l (so den richtigen Wassertank fürs Wohnmobil finden).

Apropos Wasser: Das Badezimmer befindet sich direkt neben der Treppe und überzeugt durch ein klappbares Waschbecken, eine Banktoilette und einen intelligent integrierten Wäschesack. Die Toilette ist platzsparend unter der Treppe angeordnet und bietet dennoch erstaunlich viel Kopffreiheit. Sicher nicht jeden Campingfans Sache, aber auf diesem Grundriss aus Platzgründen fast unausweichlich: Zum Duschen muss ein Vorhang gespannt werden, wodurch trotz kompakter Maße ausreichend Bewegungsfreiheit geschaffen wird.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Als Basis für den Carado CV 541 PRO (2026) dient der bewährte Fiat Ducato der neusten Generation mit einem 2,2-Multijet-Vierzylinder-Diesel mit 140 PS (103 kW) Motorleistung und serienmäßigem Sechsgangschaltgetrieb. Zur Sicherheitsausstattung gehören, wie bei allen Campervans der Hymer-Tochter auf Fiat-Ducato-Basis, ein umfangreiches Arsenal an Fahrassistenzsystemen. Unter anderem sind der "Hillholder" genannte Berganfahrassistent, der Seitenwindassistent CWA, Tempomat, Anhängerstabilitätskontrolle und die Nachkollisionsbremse PCB im Serienpaket enthalten. Dasselbe gilt für die Klimaanlage fürs Fahrerhaus.

Zur weiteren Aufpreis- und Ausstattungspaket-Gestaltung ist ansonsten noch wenig bekannt. Was man weiß, ist, dass eine graue Außenlackierung, die über das Standardweiß hinausgeht und in den Farbtönen "Eisengrau" und "Artense-Grau" erhältlich ist, 945 Euro extra kostet.