Wieviel Campingglück passt auf 5,50 m? Eine überzeugende Antwort auf diese Frage will Wohnmobil-Hersteller Carado mit seinem Kompakt-Campervan CV 540 geben. Gegen Aufpreis schafft es sogar noch eine Dusche an Bord!

Für das Geld will der 5431 mm lange Campervan auf Peugeot-Boxer-Basis alles bieten, was weitaus größere und geräumigere Kastenwagen gemeinhin an Bord haben.

Preis: Carado CV 540 (2025) ab 49.999 Euro

"Unvergessliche Reisen auf kleinstem Raum", das verspricht der Wohnmobil-Hersteller Carado für seinen kompakten Campervan CV 540 (2025) (so unterscheiden sich die Wohnmobil-Bauarten). Auf nur 5431 mm Außenlänge soll der Campervan auf Peugeot-Boxer-Basis zwei bis maximal drei Personen Platz bieten, ohne dass es diesen – vorzugsweise also wohl Paaren mit Kind – unterwegs an Platz oder Komfort fehlen soll. Damit ist der Carado CV 540 (2025), der in der Basisversion 49.999 Euro kostet (Stand: Februar 2025), der kürzeste und zugleich auch günstigste Vertreter der kompakten, insgesamt drei Fahrzeuge umfassenden Kastenwagen-Klasse des Reisemobilspezialisten aus Leutkirch im Allgäu.

Innenraum: Viel Platz auf wenig Raum durch clevere Details

Nun ist es nicht so, dass der Carado CV 540 (2025) übermäßig in die Breite gehen würde, um diesen, für einen 5,50-m-Camper durchaus ambitionierten Ansprüchen in vollem Umfang einzulösen: Mit einer Außenbreite von 2050 mm ist er zur Seite hin gerade mal so ausladend wie die breiteste aktuelle C-Klasse von Mercedes. Also müssen cleveres Stauraumlösungen her! Oder es muss an anderer Stelle gespart werden, um Platz zu schaffen, wo eigentlich kaum einer ist.

Foto: Carado

Etwa bei der Sitzgruppe: Einen allzu großzügigen Versammlungs- und Arbeitsort hinter den dreh- und weit zurückschiebbaren Vordersitzen darf man angesichts der geringen Gesamtgröße des Carado CV 540 (2025) nicht erwarten. Allerdings fällt durch die gegen Aufpreis erhältliche Midi-Heki-Dachhaube im Format 70 x 50 cm im Zusammenspiel mit dem Fenster viel Licht in die Sitzgruppe des Kompaktcampers. Das lässt sie optisch größer wirken. Um den Beifahrerplatz besser ins Ensemble einbinden zu können, ist der Mitteltisch über eine optionales, drehbares Ausziehelement erweiterbar. Bei Bedarf kann auch im 349 Euro Aufpreis kostenden Gästebett über der Sitzgruppe geschlafen werden, wobei dies eher als Notlösung für spontanen Besuch oder für wirklich noch kleine Kinder in Betracht kommen dürfte (Behelfs-Campingbetten in unserem Vergleich).

Der 84-l-Kompressor-Kühlschrank findet, wie in den meisten Kompakt-Campervans dieser Klasse üblich, seinen Platz an der Stirnseite direkt neben der Aufbautür (so hält man Proviant beim Camping sonst noch frisch). Dadurch ist er auch von außen gut zu erreichen. Zum Kochen und Spülen stehen in Fahrrichtung rechts ein Zweiflammen-Gasherd (die besten Camping-Gaskocher in unserem Vergleich) und eine Edelstahlspüle parat. Beide verfügen jeweils über eine eigene Glasabdeckung, die nicht nur als Spritzschutz, sondern auch als zusätzliche Arbeitsfläche dient.

Das Querbett mit einer Liegefläche von 1,95 x 1,30 m erstreckt sich im Heck über die gesamte Fahrzeugbreite. Darunter befindet sich ein relativ üppig bemessener Stauraum, der je nach den individuellen Anforderungen mit verschiedenen Schränken und Staufächern nachkonfiguriert werden kann. Es ist sowohl von innen als auch von außen zugänglich.

Unter dem Heckbett muss, mangels anderer Verstaumöglichkeiten, auch mehr oder weniger das gesamte Gepäck Platz finden, das mit auf den Campingtrip kommen soll. Bei einer technisch zulässigen Gesamtmasse von 3500 kg und einem Eigengewicht von 2747 kg bleiben rechnerisch noch 753 kg an Zuladung (so die Angaben im Fahrzeugschein richtig lesen) für Camping-Garderobe, Ausrüstung und Sonderausstattung, von der das markeneigenen Carado-Baukastensystem einiges zu bieten hat.

Als ratsame Investition ins Wohlbefinden erscheint vor allem das "Basis"-Paket für 899 Euro extra, das neben der oben beschriebenen Dachhaube und der angesprochenen Tischerweiterung auch eine Dusche und ein Seitenfenster ins Bad holt. Die Combi 6 E-Heizung von Truma mit 6900 W maximaler Heizleistung kostet 709 Euro extra (die besten Heizungen für Wohnmobil und Wohnwagen in unserem Vergleich). Ein Abwassertank, der isoliert und beheizt ist, schlägt mit 599 Euro zu Buche, sodass mit dem Allernötigsten an Bord der vom Hersteller genannte Basisreis von unter 50.000 Euro schnell Makulatur ist. Ein rundum alltagstaugliches Gesamtpaket, dürfte stattdessen, realistisch betrachtet, auf die 55.000 Euro zugehen. Was immer noch ein sehr wettbewerbsfähiger Preis für einen Kompakt-Camper vom Schlage des Carado CV 540 (2025) ist.

Basisfahrzeug: Peugeot Boxer

Der Carado CV 540 (2025) steht auf dem Chassis des Peugeot Boxer, der technisch weitestgehend dem Citroën Jumper und Fiat Ducato entspricht. Für Vortrieb sorgt im Carado CV 540 (2025) der 2.2l-Blue-HDi-Vierzylinder-Dieselmotor mit 140 PS (103 kW) und manuellem Sechsgang-Getriebe.