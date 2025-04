Euroboxen im Camper

Wer selbst einen Campervan (die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt) ausbaut oder den Familien-Hochdachkombi mit einer Campingbox (unsere Tipps zum Selberbauen) ausstattet, ist sicherlich bereits über die grauschwarzen, recht gewöhnlich aussehenden Stapelkisten gestolpert. Mal mit Deckel, mal ohne, mal mit dem charakteristischen Gittermuster "durchbrochen", wie es im Fachhandel so schön heißt. Gemeint sind natürlich die Euroboxen. Ob Gepäckaufbewahrung oder Behelfsmöbel, die genormten Kisten haben in der Campingszene eine dankbare – und kreative – Fangemeinde gefunden. Was sich mit den praktischen Stapelbehältern anfangen lässt, zeigen wir hier.

Was ist eine Eurobox?

Unter einer Eurobox versteht man zunächst einmal einen genormte "Stapelbehälter". Die Norm regelt dabei sowohl die Maße in Länge und Breite, als auch die Höhe der Boxen. Selbst Griffe und Standfüße unterliegen Normen. Das hat für Camper:innen aber große Vorteile. So lassen sich die Kisten – selbst in verschiedenen Größen – nicht nur stapeln, sondern auch markenabhängig kaufen. Die Maße unterscheiden sich von Hersteller zu Hersteller nicht. Der Hintergrund der Box: Transporte möglichst effizient zu machen. Als Standardmaß gelten die Kisten mit 600 mm Länge auf 400 mm Breite – denn diese passt exakt viermal auf eine Europalette von 1200 x 800 mm Grundfläche. Für Camper:innen dürften jedoch die kleineren – ebenfalls genormten – Maße der Eurobox spannender sein. Welche sich fürs Wohnmobil anbieten, erklären wir im folgenden Absatz.

Diese Eurobox-Größen gibt es

Je Größe gibt es noch verschiedene Höhen, meist zwischen zwölf und 42 cm. Somit bieten die Boxen auch unterschiedliche Fassungsvermögen und reichen von knapp 10,5 bis weit über 100 l. Stapeln lassen sich jedoch alle Größen. Deckel werden ebenfalls für jede der Standardgrößen angeboten.

Euroboxen als Stauraum: So wird Ordnung geschaffen

Die offensichtliche Nutzungsmöglichkeit zuerst: Euroboxen eignen sich als ideales Ordnungssystem in der Heckgarage eines Campervans (hier unsere Tipps zur optimalen Stauraumnutzung im Camper). Hier spielen gleich zwei Faktoren in die Karten: Die Boxen sind stapelbar und – wie bereits erwähnt – genormt. Das macht auch die Sicherung der Boxen leichter. Noch besser: Aufgrund der genormten Größen können Camper:innen mit handwerklichem Können schnell passende Rahmen oder Schubladen bauen, in die eine bis mehrere Boxen passgenau eingelassen werden können – so klappert auch während der Fahrt nichts. Optional angebotene Deckel für die Boxen sorgen dann auch dafür, dass das Gepäck staubgeschützt in den Normboxen gelagert werden kann.

Ein weiterer Vorteil der genormten Kisten: Viele Anbieter führen Zubehör, mit denen sich die Boxen etwa auch als Besteckschublade, Schmuckkästchen, Werkzeugkiste (hier zwölf Werkzeugkoffer im Test) und vielem mehr genutzt werden können.

Unsere Kauftipps für Ordnungssysteme mit Euroboxen:

Euroboxen als Campingmöbel: Zubehör und Tipps

Daneben haben sich die praktischen Euroboxen unter den Selbstausbauer:innen auch als Multifunktions-Möbel etabliert. Diese lassen sich dann sowohl als Stauraum als auch nutzbares Campingmöbelstück nutzen, ohne dabei weiteren Platz in der Heckgarage einzunehmen. Modularität ist hier das Zauberwort. Verschiedene Kisten und diverses Zubehör schaffen so auch auf kleinem Raum Küche oder Bad oder schaffen für vergleichsweise kleines Geld Stühle und Tische.

Sanitäreinrichtung mit Euroboxen

Ein Hersteller, der die Vorteile der europäischen Normkiste auf jede erdenkliche Weise ausnutzt, ist Boxio. Das junge Start-up aus Rostock setzt auf die Kunststoffboxen im Maß 40 x 30 cm, um daraus verschiedenste platzsparende Möbel für den Camper zu realisieren. So zum Beispiel die Trockentrenntoilette "Boxio-Toilet", die ohne Chemie auskommt und sich dank der kompakten Maße recht unauffällig in den Wohnraum integrieren lässt. Mit einer Höhe von nur 28 cm ist die Campingtoilette (hier unsere Tipps und Kaufempfehlungen) insbesondere für großgewachsene Camper:innen eventuell etwas unbequem zu benutzen. Hierfür bietet Boxio auch das Erweiterungsmodul "Toilet Up" an, welches zwölf Zentimeter an Höhe addiert – und zusätzlichen Stauraum unter dem WC schafft. Natürlich ließe sich auch jede andere 40 x 30 cm große Eurobox unter die Toilette stellen.



Identisch groß ist auch die "Boxio Wash". Hierbei handelt es sich um ein mobiles Spülbecken inklusive Frisch- und Abwassertank (das beim Wassertankkauf für den Camper beachten), mechanischer Handpumpe und Wasserhahn. Es wird also weder ein Stromanschluss, noch ein fest eingebautes Wassersystem benötigt, womit sich das mobile Waschbecken auch für Campingurlaube im Hochdachkombi mit Campingbox eignet. Das "Plus"-Modell kommt zusätzlich mit Spiegel, Duschkopf (hier unsere Empfehlungen für Campingduschen) und Reinigungsperlen.



So mit Euroboxen eine Küche bauen

Wer weder viel Platz, noch hohe Erwartungen an eine Campingküche hat, kann sich diese auch einfach aus Euroboxen zusammenbauen. Und auch hier bietet Boxio mit dem "Cook" eine passende Lösung in Eurobox-Format. Auch hier wählt das Start-up wieder die Maße 40 x 30 x 28 cm. Mit dabei ist ein Einflammen-Gaskocher (hier die besten Campingkocher im Test), ein klappbares Windschott sowie Lüftungsöffnungen im Kistenkörper – der wiederum auch als Stauraum genutzt werden kann.



Hierzu passt auch das "Boxio Cutting Board" als passgenaues 40 x 30 cm großes Schneidebrett für Euroboxen. Es lässt sich etwa auf dem "Wash"-Modul als Deckel aufsetzen. Packt man "Cook" und "Wash" inklusive des Bambus-Schneidebretts nun auf einen Auszug am Fahrzeugheck, erhalten Camper:innen eine recht kostengünstige Heckküche für die selbstgebaute Campingbox.



Sitzmöbel und Tische aus Euroboxen

An Sitzmöbeln darf es beim Campingtrip natürlich nicht fehlen. Klassische Campingstühle (darauf beim Kauf achten) nehmen zwar zusammengefaltet auch nicht sonderlich viel Platz ein, lassen sich aber ersparen, wenn man die Euroboxen im Van "zweckentfremdet". Verschiedene Hersteller bieten passgenaue Sitzkissen für die genormten Kisten an. Hierfür ist ein tragfähiger Deckel jedoch die Mindestvoraussetzung. Für improvisierte Tische benötigt man neben zwei aufeinandergestapelten Kisten und einem stabilen Deckel dagegen kein weiteres Zubehör.