Teilzeitstromer BYD Seal U DM-i ab 38.900 Euro

BYD, der chinesische Akku-Experte und größte Elektroauto-Hersteller der Welt sagt der Reichweitenangst den Kampf an und schickt mit dem BYD Seal U DM-i ein Mittelklasse-SUV auf die Straße, dem auch auf langen Strecken nicht die Puste ausgeht. Sein intelligentes Dual-Mode-Konzept, kurz DM-i, besteht aus einem Elektroantrieb, der bei Bedarf von einem 1,5-l-Benziner unterstützt wird. Die mitgeführte Energie wird in einem 18,3-kWh-Akku sowie fossil in einem 60-l-Tank gespeichert. Das genügt für eine Gesamtreichweite von rund 1000 km. Reichweitensorgen kommen also nicht auf.

Auch beim Kaufpreis dürften Interessent:innen aufhorchen: Denn während ein vergleichbarer BYD Seal U mit batterieelektrischem Antrieb 41.990 Euro kostet, ist die PHEV-Basisvariante mit 218 PS (160 kW) Systemleistung und Frontantrieb ab 38.900 Euro zu haben. Der Clou: Die Vollausstattung ist inklusive und lässt kaum Wünsche offen. AUTO ZEITUNG-Redakteurin Leslie Schraut hat sich den chinesischen Teilzeitstromer im Detail angeschaut und verrät im Video alles Wissenswerte zum BYD Seal U DM-i!



