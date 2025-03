Preis: Bürstner Premio Life 425 TS (2024) ab 18.100 Euro

Auch wenn der Siegeszug des Campervans (hier die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt) ungebrochen zu sein scheint: Auch Wohnwagen locken nach wie vor viele Campinginteressent:innen zu den Händlern. Praktisch an den Anhängern ist schließlich, dass die nötigen Investitionsmittel nicht ganz so hoch ausfallen, wie bei den motorisierten Campingfahrzeugen. Alles, was es braucht, ist ein Zugfahrzeug, das potent genug ist. Für Einstiegs-Caravans, wie den Bürstner Premio Life braucht es da allerdings nicht das hochgezüchtete SUV sein, ein Mittelklassekombi oder ein kräftiger Kompakter genügt für den Urlaub im Caravan. Zumal die Basis-Baureihe aus Kehl, je nach Grundriss, serienmäßig maximal 1100, beziehungsweise 1200 kg an Gesamtmasse auf die Waage bringt – optional mit Auflastung auf maximal 1500 kg. Somit ist der Caravan auch E-Auto-tauglich – auch wenn er nicht die futuristische Optik und aerodynamische Form der speziell für diesen Zweck gedachten Studie Bürstner Talis mitbringt.

Mit einem Basispreis von 18.100 Euro ist der Bürstner Premio Life 425 TS (2024) einer der günstigeren der sechs Grundrisse des Premio Life. Nur der 430 TS ist mit 17.900 Euro (Alle Preise: Stand März 2025) ist etwas preiswerter. Der 425er richtet sich vornehmlich an Paare mit wenig bis mittlerem Platzbedarf. Schließlich ist er mit 5,03 m Aufbaulänge auch ein eher kompakter Caravan – wenn auch eine Stufe oberhalb der sehr kompakten Wohnwagen wie etwa Fendts Leichtbau-Caravan Next 380 oder dem handlichen Tröpfchen-Camper Tab 320 von Knaus Tabbert.

Innenraum: Knappe Sitzgruppe, festes Bugbett

Einsteiger bedeutet bei Bürstner nicht unbedingt Verzicht. Das Ziel der Kehler:innen war offensichtlich kein konsequenter Leichtbau, sondern ein Spagat aus einem günstigen Preis und möglichst viel Wohnkomfort. Textilhängeschränke und Klapptische sucht man daher vergeblich, feste Möbel mit viel klassischer Holzoptik sind dagegen angesagt. Wie viele Caravan-Baureihen ist auch der Premio Life in unterschiedlichsten Anordnungen der verschiedenen Wohnraum-Bereiche verfügbar. Hecksitzgruppen, Seitenküchen, Einzelbetten, all das gibt es je nach Vorstellung auch auf den sechs Grundrissen verteilt. Wer sich für den Bürstner Premio Life 425 TS (2024) entscheidet, wählt stets das feste Doppelbett im Bug. Der Vorteil dieser Bettlösung ist natürlich, dass kein komplizierter Umbau nötig ist, wenn die Nacht über dem Campingplatz (hier die bestbewerteten in Deutschland) hereinbricht. Dafür muss mit einer Größe von 189 x 152 cm in gewisser Weise ein Kompromiss eingegangen werden – insbesondere für großgewachsene Camper:innen.

Neben den zwei Festschlafplätzen im Bug lässt sich serienmäßig auch die knapp geschnittene Seitensitzgruppe zum Einzelbett (170 x 90 cm) umbauen. So taugt der Premio Life 425 TS auch als Kleinfamilien-Caravan – zumindest so lange das Einzelkind noch klein genug für das Bett ist. Gegenüber der Sitzgruppe haben die Entwickler:innen aus Kehl den Kleiderschrank untergebracht. Stauraum bieten zusätzlich auch Dachstauschränke. Wer das "Attractive"-Paket (1390 Euro Aufpreis) hinzubucht, erhält unter anderem integrierte Leseleuchten unterhalb der Stauschränke sowie spezielle Polster.

Auch der Kompressor-Kühlschrank (die besten Kühlboxen im Test) mit 131,5 l Stauvolumen befindet sich im Schrankmodul auf der linken Fahrzeugseite und damit ausgelagert von der Küchenzeile im Fahrzeugheck. Diese dar dafür von mehr Stauraum unter der Arbeitsfläche profitieren, fällt aber im Einsteiger generell recht kompakt aus. An Ausstattung wurde dagegen nicht gespart: Bürstners Einsteiger kommt mit Dreiflammen-Gaskocher (die besten Campingkocher im Test) und getrennten Gasabdeckungen.

In der hinteren linken Ecke des Bürstner Premio Life 425 TS (2024) bleibt Platz für das Kompaktbad. Dieses ist in allen Grundrissen der Baureihe weitestgehend ähnlich aufgebaut und umfasst eine Kassettentoilette sowie ein Festwaschbecken. Ein elektrischer Warmwasseraufbereiter ist jedoch ebenso nur gegen Aufpreis erhältlich, wie die Duschausstattung inklusive Duschwanne oder der fest installierte 44-l-Frischwassertank (so reinigen und desinfizieren). Serienmäßig fasst der rollbare Wassertank nur 12 l.