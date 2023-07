Der 634 PS starke BMW Alpina B5 GT (2023) setzt der Firmengeschichte der Allgäuer Automobilmanufaktur ein beeindruckendes Denkmal. Die erste Testfahrt führt auf die Rennstrecke von Zandvoort.

Alpina, wie wir es seit sechs Jahrzehnten kennen, verabschiedet sich. Die edle Automanufaktur mit Herstellerstatus gliedert sich 2026 in die BMW-Group ein und wird künftig das BMW-Portfolio nach oben abrunden. Zu komplex werden in der Zukunft die Entwicklung und die Zulassungsbestimmungen für so exklusive, in Kleinserie produzierten Fahrzeuge wie die bisherigen Modelle von Alpina. Allerdings sagt Alpina nicht einfach still und heimlich Goodbye, sondern geht mit dem stärksten Serienmodell aller Zeiten, dem neuen BMW Alpina B5 GT (2023), der uns jetzt erstmalig zur Testfahrt bereitsteht.

Leslie & Cars zeigt den BMW i5 (2023) im Video:

Erste Testfahrt mit dem neuen BMW Aplina B5 GT (2023)

Auf Basis eines BMW 5er ist ein Kunstwerk entstanden – eines, das den Vergleich mit den besten Sport- und Luxuslimousinen nicht scheuen muss, sondern die hochmotorisierte Meute vor sich her scheucht. Und eines, das schon heute Sammlerstaus hat. Nicht zuletzt, weil der neue BMW Alpina B5 GT (2023) mit nur insgesamt 250 (190 davon als Touring und 60 Limousinen) produzierten Modellen exklusiver ist als die meisten Ferrari-Sonderversionen. Aber viel wichtiger als die Exklusivität ist das, was Alpina aus der zugegeben bereits sehr guten Basis des bisherigen B5 gemacht hat. Etwas Feinschliff am Ansaug- und am Abgastrakt, eine neu arrangierte Motorsteuerung und eine optimierte Abgasanlage erzeugen im Vergleich zu den Pendants des normalen B5 50 Newtonmeter und 13 PS mehr: Der B5 GT leistet mit 634 PS (466 kW) nur ein Anstands-PS weniger als ein M5 CS, auf der anderen Seite aber 100 Newtonmeter (850 Nm) mehr als der stärkste 5er der M GmbH. Ein wenig Detailarbeit an Fahrwerk und Set-up machen den GT zum wohl weltweit komfortabelsten Supersportler für vier Personen.

Der komfortabelste Supersportler der Welt

Kein Wunder also, dass sich Alpina für die Fahrvorstellung keine lieblich geschwungene Landstraße oder eine Bilderbuch-Autobahn am bayrischen Alpenrand, sondern die sehr anspruchsvolle F1-Rennstrecke in Zandvoort ausgesucht hat. Mit einer dezent in den Sinnesorganen wummernden V8-Symphonie tanzt der neue BMW Alpina B5 GT (2023) über die Strecke. Die Abstimmung zwischen ruhig führender Allradlenkung, kunstvoll agierendem Feder-Dämpfer-Ensemble und intensiv verbindenden Pirelli-P-Zero-Pneus mit Alpina-Rezeptur bietet bei der ersten Testfahrt einen unglaublich stabilen, sicheren und irrsinnig leichtfüßigen Zugang zu jedem noch so anspruchsvollen Streckenabschnitt der niederländischen Dünenachterbahn. Härte ist dem B5 GT fremd. Die Kurbs streichelt er, als wären es flauschige Kissen. Den Druck, mit dem sich der Alpina durch die Steilkurve presst, raubt einem selber den Atem und bringt Track-Tools vom Schlag eines Alpina B3 GT3 in Erklärungsnot.

Der B5 GT wird wohl eine gute Wertanlage

Den neuem BMW Alpina B5 GT (2023) auf seine beeindruckende Performance zu reduzieren, wäre zu wenig. Er ist in jedem Detail unglaublich liebevoll arrangiert, wie die erste Testfahrt zeigt, und ein Langstrecken-Gourmet mit einem Top-Speed von 330 km/h (Touring 328 km/h), der ihn, wie den 291 km/h schnellen B10 Biturbo der frühen 1990er-Jahre, wieder zur schnellsten Serienlimousine der Welt adelt. Obendrein kommt Alpina den individuellen Wünschen mit Sorgfalt nach: Der optional in feinstes, naturbelassenes Lavalina-Leder gehüllte Innenraum ist ein weiteres Aushängeschild handwerklicher Fähigkeiten. Überdies wird hier so viel Exklusivität und Qualität mit einem Basispreis von 145.500 Euro (Stand: Juli 2023) im Vergleich zum kompromisslosen und mit über 180.000 Euro teuren, knapp über 1000 Mal verkauften BMW M5 CS geradezu fair gehandelt. Das dürfte den bereits ausverkauften B5 GT wegen seiner geringen Stückzahl obendrein noch zu einer guten Wertanlage machen.

Technische Daten des neuen BMW Aplina B5 GT (2023)

AUTO ZEITUNG 17/2023 BMW Alpina B5 GT Technische Daten Motor 4,4-Liter-V8-Biturbo Getriebe/Antrieb 8-Sufen-Automatik/Allradantrieb Leistung 466 kW/634 PS bei 5500-6500 /min Max. Drehmoment 800 Nm bei 3500-5000 /min Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4978/1868 (2126)/1466 mm; Leergewicht/Zuladung 1980/540 kg Kofferraumvolumen 530 l Fahrleistungen (Werksangaben) Beschleunigung (0-100 km/h) 3,2 s Höchstgeschwindigkeit 330 km/h Verbrauch auf 100 km 11,3 l SP Kaufinformationen Basispreis (Testwagen) 145.500 € Marktstart 2023