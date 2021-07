Seit November 2016 verkauft Alpina seine Autos auch in China. Zu Beginn gibt es in Peking, Shanghai und Shenzhen Verkaufsräume für Alpina-Modelle, doch sind bereits weitere Alpina-Standorte in Planung. Die Prestige Cars Group, auch BMW-Vertriebspartner, übernimmt den Import für Alpina. Der Markteintritt in China war bereits von langer Hand geplant, wie Alpina verlauten lässt. Schließlich sah Alpina-Chef Andreas Bovensiepen dort großes Potenzial: "China ist mittlerweile einer der wichtigsten Automobilmärkte der Welt. Wir haben die Entwicklung auf diesem Markt sehr lange und genau beobachtet und sind der Überzeugung, dass jetzt der richtige Moment für Alpina ist, um den Markteintritt zu vollziehen." Bovensiepen sah auch deshalb große Chancen in China, da die potentiellen Kund:innen "sehr Technik-interessiert" sind und Alpinas "Exklusivität schätzen". Auftakt auf dem chinesischen Markt machte das auf dem BMW 4er (F32) basierende Alpina B4 Biturbo Coupé mit Allradantrieb.