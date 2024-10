Der B5 GT markiert den Leistungsgipfel

Der Preis für den großen Kofferraum: sieben km/h Spitze weniger, zwei Zehntel langsamer in der Beschleunigung und 3000 Euro extra.

Im Innenraum kommen wahlweise exklusive Sportsitze in Schalensitz-Optik zum Einsatz.

Während eine Dom-Stirnwand-Strebe ein präziseres Lenkgefühl verleiht, sorgt eine überarbeitete Luftführung, optimierte Ansauggeräuschdämpfer und ein Eingriff in die Motorsteuerung und den Ladedruck für 13 Zusatz-PS (9 kW) und insgesamt 850 Newtonmeter Drehmoment.

An den kleinen Flügeln und einer dezenten Spoilerlippe erkennt man den GT.

Die 20-Zoll-Felgen sind in Bronze lackiert und greifen gleichfarbige Dekorelemente im Innenraum auf.

Mit dem Alpina B5 GT (2023) legt der schwäbische Veredler den stärksten Sportler der Firmenhistorie als Touring und Limousine auf. Das ist der Preis der limitierten Sonderserie.

Gehört schon der normale Alpina B5 zu den erlesensten Automobilen, die eine ganze Familie im Rekordtempo in den Urlaub bugsieren können, legt der Alpina B5 GT (2023) noch einmal eine Schippe darauf. Denn mit 634 PS (466 kW) markiert der feingetunte V8-Biturbo das bisher stärkste Triebwerk der Firmengeschichte. Auch wenn bis zur Übernahme des Veredlers durch BMW 2026 noch ein bisschen Zeit bleibt, liest sich die Pressemitteilung bereits wie ein Abgesang auf die Traditionen des 1965 gegründeten Familienunternehmens – selbst, wenn man sich vorerst nur von der bald eingestellten 5er-Generation F90 verabschiedet. Das neue Performance-Modell ist als Limousine und Touring verfügbar und wird in einer limitierten Stückzahl von lediglich 250 Exemplaren gefertigt. Mit kleinen Canards vor den Radhäusern, einem Frontspoiler und bronzefarbenen 20-Zöllern hebt es sich äußerlich dezent von den übrigen B5 ab. Im Innenraum lockt der Alpina B5 GT (2023) neben dem bekannten Luxus mit optionalen Sportsitzen in Schalensitzoptik, Walnussholz und farblich zu den Felgen passenden Dekorelementen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt den BMW M3 Touring (2022) im Video:

Preis des Alpina B5 GT (2023) als Limousine und Touring

Auch im Motorraum des Alpina B5 GT (2023) hat sich etwas getan: Während eine Dom-Stirnwand-Strebe ein präziseres Lenkgefühl verleiht, sorgt eine überarbeitete Luftführung, optimierte Ansauggeräuschdämpfer und ein Eingriff in die Motorsteuerung und den Ladedruck für 13 Zusatz-PS (9 kW) und insgesamt 850 Newtonmeter Drehmoment. In diesem Zuge wurde auch die Achtstufen-Automatik angefasst, um eine breite Spreizung des Schaltvorgangs je nach Fahrmodus zu erreichen – hier haben wir den B5 GT zur ersten Testfahrt. Es bleibt jedoch bei den Beschleunigungswerten von 3,4 beziehungsweise 3,6 Sekunden im Touring und mehr als ausreichenden 330 km/h Höchstgeschwindigkeit (Touring: 322 km/h). Dennoch muss die Kundschaft für den Alpina B5 GT (2023) deutlich tiefer in die Tasche greifen als beim zuletzt 119.400 Euro teuren B5: 145.500 Euro lässt sich der Veredler für die Limousine bezahlen, der Touring kostet noch einmal 3000 Euro extra (Stand: Januar 2023).