Alle Infos zum BMW 6er

Tuning vom Feinsten: BMW 635 CSi mit V12, Käfig, & XXL-Flügel

Lukas Bädorf Redakteur

Dieser BMW 635 CSi will nicht nur spielen. Mit leergeräumten Innenraum und einem Tourenwagen-Breitbaukit geht dieser Haifisch auf Blickfang – mit nur einem Haken!

Blick von schräg vorne auf den BMW 635 CSi von The Kyza.
BMW 635 CSi von The Kyza

Khyzyl Saleem, besser bekannt unter dem Namen "The Kyza", ist bekannt für seine wilden Umbauten – die aber meistens nur digital stattfinden.

Foto: Khyzyl Saleem (Instagram: the_kyza)
Blick von schräg hinten auf den BMW 635 CSi von The Kyza.
BMW 635 CSi von The Kyza

Eines seiner neueren Projekte ist dieser BMW 635 CSi, den der Brite gekonnt auf Tourenwagen-Look getrimmt hat.

Foto: Khyzyl Saleem (Instagram: the_kyza)
Blick von der Seite auf den BMW 635 CSi von The Kyza.
BMW 635 CSi von The Kyza

Im Profil stechen besonders die Felgen und der große Heckflügel heraus.

Foto: Khyzyl Saleem (Instagram: the_kyza)
Blick von vorne auf den BMW 635 CSi von The Kyza.
BMW 635 CSi von The Kyza

Unter der Haube? Wenn es nach Saleem geht, ein V12-Motor. 

Foto: Khyzyl Saleem (Instagram: the_kyza)

Khyzyl Saleem ist ein Automobildesigner, der sich auf digitale Umbauten spezialisiert hat. Kennen Sie nicht? Dann vielleicht eher sein Synonym "The Kyza"? Jetzt klingelts! Ja genau, das ist auch der, der LTO (Live to offend) mitbegründet und auch den TWR Supercat auf Basis eines Jaguar XJS gestaltet hat. Der Brite hat schon durch diverse Designs Schlagzeilen weltweit in den Medien gemacht. Während die meisten seiner Werke rein digital blieben, wurde auch das ein oder andere Projekt schon in die Tat umgesetzt. Auch den hier vorgestellten BMW 635 CSi wünschen wir auf die Straße – doch, die Katze lassen wir direkt zu Beginn aus dem Sack, der Haifisch aus Bayern bleibt wohl ein digitaler Hingucker.
Der BMW M5 (2024) im Video:

 
 

Dieser hinreißende BMW 635 CSi bleibt wohl ein digitaler Hingucker

Im Tourenwagen-Stil präsentiert sich der von Khyzyl Saleem gestaltete BMW 635 CSi, mit breiten Schürzen und einem massiven Heckflügel. Die Frontschürze macht mit seitlichen Lufteinlässen breite Backen, während unter den BMW-Nieren ein massiver Schlund nach Luft giert. Die Motorhaube mit Finnen erinnert an den BMW 3.0 CSL "Batmobil" (E9). Im Profil fallen die massiven Kotflügelverbreiterungen mit ihren Luftein- und -auslässen auf. Wortwörtlich überflügelt werden sie nur von dem geschwungenen Heckspoiler mit Gurney-Flap. Die nachträglich gestreckte Heckpartie sorgt für eine kantigere und zugleich dramatischere Optik, die der formatfüllende Diffusor unterstreicht. Apropos unterstreichen: In den Radhäusern schlummern formschöne HRE-Felgen.

Einen echten Blick in den Innenraum gewährt "The Kyza" nicht, doch lassen sich auf den Exterieurbildern ein Überrollkäfig, Sportsitze und ein Sportlenkrad ausmachen. Wenn die Optik konsequent durchgezogen wurde, dürfte der BMW 635 CSi mit einem leergeräumten Innenraum ohne Rücksitzbank und nur mit dem Allernötigsten aufwarten.

Was fehlt noch? Der Motor! Der Designer fantasiert, ein V12-Motor würde der Flunder gut stehen. Mit Blick auf das BMW-eigene Regal käme demnach nur der M70 aus dem BMW 750i und 850i infrage. Außer natürlich, der Designer bedient sich bei anderen Herstellern. 

Das wird allerdings erst dann relevant, wenn der BMW 635 CSi tatsächlich gebaut werden sollte. Was fehlt, ist eine gleichermaßen vermögender wie enthusiastischer Mensch, der sich dem Projekt annimmt. Bis dahin ist und bleibt dieser hinreißende Bimmer nicht mehr als eine Fingerübung für Khyzyl Saleem.

