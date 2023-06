Die meisten Menschen fühlen sich bei einer Unwetterwarnung im Auto besonders sicher. Aber ist man auf vier Rädern wirklich vor Gewitter geschützt?

"Den besten Schutz bei Gewitter bietet das Auto" – dieses Gerücht ist fast allen bekannt und man hört es häufig bei Unwetterwarnung. Tatsächlich schlagen Blitze nur äußerst selten in Autos ein, und wenn sie das machen, verhält es sich im Wagen wie in einem Faradayschen Käfig. Das bedeutet: Der Blitz wird über die Karosserie abgeleitet. Im Inneren sind, es wird allgemein also richtig angenommen, alle vor dem Naturphänomen geschützt. Trotzdem sollten die Insass:innen vorsichtig sein. Am wichtigsten ist: Fenster und Türen sollten geschlossen sein. Antennen wenn möglich einfahren. Metallteile, die mit der Karosserie in Verbindung stehen, dürfen bei einem Blitzeinschlag nicht berührt werden. Sonst kann es passieren, dass der Blitz nicht in den Boden, sondern in den Menschen abgeleitet wird. Auch Cabrios und Wohnmobile bieten nach einer Unwetterwarnung ausreichend Schutz – in den meisten Verdecken befinden sich Metallstreben, die ein bei Gewitter geschlossenes Cabrio ebenfalls zum Faradayschen Käfig machen. Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Im Auto darauf bei Gewitter achten

Wer mit seinem Wohnmobil auf einem Campingplatz steht, verzichtet während des Gewitters bestenfalls auf Duschen und Geschirrspülen. Ist der Camper an die Stromversorgung angeschlossen, sollte bei Unwetterwarnung das Kabel abgezogen werden. Bei Motorrädern und Fahrrädern werden Blitze nicht abgeleitet, die Fahrenden sind genauso ungeschützt wie Spaziergänger:innen. Wer draußen unterwegs ist, sollte sich schnellstmöglich einen geeigneten Unterstand wie eine Brücke oder ein Vordach suchen und warten, bis das Gewitter vorübergezogen ist.

Von Jennifer Campen