Je moderner die Autos, desto mehr Daten produzieren sie. Egal ob über GSM-Antenne bzw. verbaute SIM-Karte versendet oder gespeichert in der Blackbox – wertvoll ist die Datensammlung für eine ganze Reihe von Leuten. Hersteller, Versicherer, Werkstätten und viele weitere Dienstleister ziehen ihren Vorteil aus den Autodaten. Das Geschäft mit den Fahrzeugdaten gilt als großer Zukunftsmarkt, sodass um sie jüngst ein regelrechter Kampf ausgebrochen ist. Um zu überprüfen, wie Autofahrer zu dem Thema Datenspeicherung via Blackbox stehen, hat der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) das Marktforschungsunternehmen Ipsos beauftragt, eine repräsentative Umfrage zu dem Thema durchzuführen. Zwischen November und Dezember 2017 wurden dazu 2000 Personen ab 18 Jahren befragt, wovon 1500 Menschen Autofahrer waren. Das Ergebnis ist teilweise überraschend. So stimmten 34 Prozent der befragten Autofahrer für den verpflichtenden Einbau von sogenannten Unfalldatenspeichern (UDS), die ähnlich wie eine Blackbox im Flugzeug funktionieren soll. Der DVR erklärt, dass Unfalldatenspeicher sich nach einem Unfall auswerten ließen, aber sich sonst nach wenigen Sekunden automatisch löschen. Als wichtigsten Grund nannten die Befragten eine bessere Aufklärung der Unfälle (85 Prozent), gefolgt von der Tatsache, dass sich so auch die Schuldfrage leichter klären ließe (81 Prozent). Mehr als zwei von fünf Autofahrern (42 Prozent) fanden, dass der Einbau nicht verpflichtend, sondern freiwillig geschehen müsse. Gründe dafür sind vor allem Datenschutzverletzungen (69 Prozent) sowie Manipulation (39 Prozent). 14 Prozent sind dafür, eine Blackbox nur in den Firmenwagen einbauen zu lassen.

Datenspeicherung: TÜV ist für zentrale Autodaten-Plattform

Nach den Versicherern warnt jetzt auch der TÜV vor dem Umgang mit den Daten und spricht sich gegen das Konzept der Autohersteller aus. Dort ist nämlich vorgesehen, dass die Fahrzeugdaten, aus Angst vor Hackangriffen gegen die Autos, auf sicheren Servern der Hersteller gespeichert werden. Andere Unternehmen wie der TÜV, könnten dann über den Zugriff auf diese Server Einsicht in die jeweiligen Fahrzeugdaten erhalten. Davon hält der TÜV jedoch nichts: "Die Datenverarbeitung muss aus unserer Sicht im Fahrzeug stattfinden und darf nicht in Backend-Server ausgelagert werden", erklärt Richard Goebelt, Mitglied der Geschäftsleitung beim Dachverband VdTÜV gegenüber der dpa. Zur sicheren Datenspeicherung müssten drei Aspekte gewährleistet sein: "Die Betriebssicherheit des Fahrzeugs, die Datensicherheit und der Datenschutz beziehungsweise die Privatsphäre der Autofahrer." Auf externen Servern wären die Daten nach Goebelts Einschätzung nicht sicher vor Manipulation: "Wenn die Daten nur noch über Server abgerufen werden und nicht direkt über elektronische beziehungsweise digitale Schnittstellen am Fahrzeug, könnten wir als TÜV beispielsweise bei der Abgasuntersuchung nicht mehr sicherstellen, dass die dort liegenden Daten wirklich neutral sind oder ob diese in irgendeiner Weise verändert wurden."

Blackbox/Datenausweis: Streit um Datenspeicherung im Auto

Auch die Versicherer mahnen vor dem Konzept der Datenspeicherung auf den Servern der Hersteller. So warnte der Vorstandssprecher der Huk Coburg, Klaus-Jürgen Heitmann, vor einem "Datenmonopol" der Autohersteller. Auch die Chefetage in Deutschlands größtem Versicherungskonzern Allianz ist nicht begeistert. Die Lösung für die Datenspeicherung liegt aber nicht etwa in einer Art Blackbox, sondern in einer "Automotive Platform" – zumindest wenn es nach dem TÜV geht: Diese sei laut Goebelt vergleichbar mit einem "Tresor, der sich nur mit einem Schlüssel auf- und zuschließen lässt". In dem Tresor seien die Zugriffsberechtigungen für die Fahrzeugdaten abgelegt. Über die Zugriffsrechte soll der Autobesitzer entscheiden. "Unser Modell hätte den Vorteil, dass nicht eine ganze Fahrzeugflotte gehackt werden könnte, wie es bei einem Cyber-Angriff auf den Backend-Server eines Herstellers denkbar wäre."

Dobrindt will Datenausweis für moderne Autos

Mit der Datensammelwut der Autohersteller könnte ohnehin bald Schluss sein, zumindest will Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) dem Einhalt gebieten, so heißt es in einem Strategiepapier, über das die "Welt" berichtete: "Die Daten und damit verbundene Rechte gehören den Menschen", womit konkret die Fahrzeughalter gemeint sind. Daher dürften Daten, wie sie etwa von einer Blackbox erhoben werden, nur anonymisiert und pseudonymisiert verwendet werden - es sei denn, ein Nutzer willige in anderes ein. Dobrindt setzt sich außerdem für einen verpflichtenden "Datenausweis" für Autos ein, mit dessen Hilfe Käufer über den Umfang, die Nutzung und Weitergabe der Fahrzeugdaten aufgeklärt werden. Bisher profitieren überwiegend die Hersteller von der Datenflut der zahlreichen Sensoren, aber bald sollen die Daten auch anderweitig genutzt werden. Denn daneben den Datenstrom transparenter zu machen, plant Dobrindt auch die gesammelten Daten in einer Blackbox über einen Zeitraum von drei Jahren zu speichern, damit in einem Rechtsstreit zu jeder Zeit nachvollzogen werden kann, wann welche Assistenzsysteme zum Einsatz kamen. Doch was viele nicht wissen: Die Blackbox im Auto ist keine Neuheit, im Gegenteil: In vielen Fahrzeugen mit Assistenzsystemen sind die Datenschreiber bereits vorhanden. Und durch die Forderung von Dobrindt werden künftig wohl noch mehr Autos mit dieser Technologie ausgestattet. Die Autofahrt und die Umstände wie Geschwindigkeit, Betätigen der Bremse oder des Blinkers können dann ebenso minutiös überwacht werden, wie der Reifendruck, der Öl- oder der Kühlwasserstand. Selbstverständlich können auch Daten erfasst werden, die nicht unbedingt nur das Fahrzeug und die Fahrweise betreffen. So wird in der Blackbox möglicherweise auch aufgezeichnet, ob der Fahrer angeschnallt war, wann er wie das Radio bedient hat, oder ob er vielleicht gerade das Navigationssystem eingestellt hat. Wenn das Auto, wie zum Beispiel die Mercedes E-Klasse, einen sogenannten Einschlafwarner besitzt, können auch diese Daten gespeichert werden und auch, wenn sie es eilig haben und ein bisschen drängeln – die Blackbox zeichnet es auf!

Blackbox-Datenspeicherung im Auto

Bei der Flut an Daten in der Blackbox hat sich natürlich auch Justizminister Maas mit in die Thematik eingeschaltet. Aktuell ist die rechtliche Lage in Bezug auf die Nutzung von Fahrzeugdaten nämlich noch eher undurchsichtig und die Hersteller lassen sich ungern in die Karten schauen. Umso wichtiger, dass hier klare Regeln gefunden werden. Da wird schnell klar, weswegen die Autohersteller den Einbau der Fahrtenschreiber bisher nur eingeschränkt in der Öffentlichkeit thematisiert haben: Die Angst vor der totalen Überwachung durch Digitalisierung und Medien greift immer mehr um sich und jetzt erreicht sie auch den eigentlich privaten Raum des Autos. Klar ist die Blackbox für das Auto keine gänzlich neue Erfindung. Seit einiger Zeit werden Versicherungstarife in Kombination mit dem Einbau eines Fahrtenschreibers angeboten. In den USA sind schon die meisten Autos mit Blackbox unterwegs, könnte das hierzulande vielleicht auch bald der Fall sein? Gut möglich, zwar ist der Fahrtenschreiber an sich noch nicht so weit verbreitet, aber die modernen Autos senden bereits Daten an die Hersteller, mit denen die Fahrweise ebenfalls dokumentiert werden kann. Beispiele gefällig? Die Mercedes B-Klasse funkt unter anderem alle zwei Minuten die GPS-Position und den Fahrzeugstatus (z.B. Tankfüllung, Reifendruck, Ölstand etc.) ans Werk, der BMW i3 sendet nach jedem Ausschalten der Zündung Daten über die Batterie, den aktuellen Stand des Fehlerspeichers und die gewählten Fahrmodi an den Hersteller und der Renault Zoe schickt jede halbe Stunde ein Update zum Batteriestatus und zur Position des Wagens an die Zentrale – und das ist nur ein kleiner Auszug.

Moderne Autos senden permanent Daten ans Werk

Ein prominentes Beispiel für Autos, die schon ab Werk mit einer Blackbox ausgestattet sind und umfangreiche Datenpakete an den Hersteller senden, sind die Tesla-Modelle S und X. Hier hat die Datensammlung bereits einen wertvollen Beitrag zur Aufklärung von Unfällen geleistet. So ist kürzlich bekannt geworden, dass es im Mai 2016 einen tödlichen Unfall eines Tesla Model S mit einem LKW gab, der dank der Daten in der Blackbox aufgeklärt werden konnte. So kollidierte das Model S auf einer Kreuzung mit dem überquerenden LKW, da der Autopilot, mit dem der Tesla unterwegs war, den LKW als ein hochhängendes Schild verarbeitete und nicht abbremste. Allerdings ergaben die Daten auch, dass der Fahrer unkonzentriert war, denn er betätigte die Bremse ebenfalls nicht. Wie sich später herausstellte, ließ der Fahrer sich von einer Harry-Potter-DVD ablenken und missachtete Teslas Anweisungen auch während des Fahrens mit Autopilot den Blick auf der Straße und die Hände am Steuer zu halten.

Blackbox: Daten konnten bereits Unfälle aufklären

Auch in einem weniger populären Fall mit einem Tesla Model X konnte die Blackbox zur Aufklärung beitragen. Damals raste die Fahrerin ungebremst auf eine Kaufhauswand zu und beschuldigte das Tesla-Assistenzsystem versagt zu haben. Die Auswertung der Fahrzeugdaten ergab jedoch später, dass die Systeme zu keinem Zeitpunkt der Fahrt eingeschaltet waren. In diesen beiden Fällen konnte die Unfallursache dank Blackbox schnell und unkompliziert aufgeklärt werden, sodass kein Raum für Spekulationen blieb. Hinzu kommt, dass die Daten für die Hersteller natürlich erhebliches Potenzial zum Lernen bieten und die Straßen in Zukunft hoffentlich noch sicherer machen. Doch nicht nur wenn schon ein Unfall passiert ist, kann die Blackbox helfen: Eine Studie der NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) hat gezeigt, dass allein die Installation einer Blackbox ausreichen kann, um Unfallzahlen zu senken. Aber kein Grund zur Panik, Interessenten werden beim Kauf eines Autos vorab über die Technologie zur informiert. Bei Tesla müssen die neuen Besitzer zum Beispiel ein Dokument unterschreiben, indem sie umfangreich aufgeklärt werden, was ihre Blackbox wann aufzeichnet. Vermutlich wird die Datensammlung im Auto zukünftig unverzichtbar, denn mit immer mehr Assistenzsystemen von Abstandsmesser bis Einparkhilfe im Auto, stellt sich im Falle eines Unfalls immer häufiger die Frage: Wer ist Schuld – Mensch oder Maschine?