Regenabweiser sind eine praktische Lösung, um die Sicht bei Regen auf Autoscheiben zu verbessern. Sie sind einfach aufzutragen und bieten eine Vielzahl von Vorteilen, darunter eine bessere Sicht oder auch eine reduzierte Blendung. Die besten Produkte präsentieren wir hier.

Eine der besten Möglichkeiten, Regen zuverlässig abzuweisen sind hydrophobe Regenabweiser. Sie werden auf die Fahrzeugscheiben aufgetragen und erzeugen eine wasserabweisende Oberfläche. Die Tropfen perlen ab und verbessern die Sicht. Allerdings müssen diese Regenabweiser regelmäßig erneuert werden, da die Wirkung mit der Zeit nachlassen kann. Zudem kann auch eine Nano-Beschichtung eine unsichtbare Barriere bilden, auf der Wassertropfen abperlen und Schmutzpartikel weniger haften bleiben. Dadurch wird die Reinigung erleichtert und die Sicht bei Regen verbessert.

Eine erste Enmpfehlung ist der Rain-X Regenabweiser (500 ml). Damit werden die Autoscheiben mit einer unsichtbaren wasser- und schmutzabstoßenden Schicht versehen. Dies sorgt dafür, dass Sicht und Sicherheit bei jedem "Schmuddelwetter" erhöht wird. Regen oder Schnee perlen ab einer Geschwindigkeit von etwa 60 Stundenkilometern einfach ab. Der Rain-X Regenabweiser ist für alle Autoscheiben, Scheinwerfer aus Glas und Seitenspiegel geeignet.



Regenabweiser - unsere Empfehlungen

Regenabweiser sind spezielle Beschichtungen, die auf Oberflächen aufgetragen werden, um eine wasserabstoßende Schicht zu erzeugen. Diese Schicht verhindert, dass Regentropfen auf der Oberfläche haften und stattdessen abperlen. Unsere Highlights im Überblick:

Liqui Moly Fix-Klar Regenabweiser

Die Liqui Moly Fix-Klar Regenabweiser (2 x 125 ml) kommen im praktischen Doppelpack und können sowohl Autoscheiben, als auch Helmvisiere vor Regen, Schnee und Schneeregen schützen. Neben einer besseren Sicht und einer höhren Fahrsicherheit sorgt das Spray außerdem für ein leichtes Entfernen von Insekten, Eis und Schnee. Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft.



Nanoprotect Pearl & View

Von Nanoprotect kommt eine leicht zu verarbeitende Aufsprühbeschichtung mit stark wasserabweisendem Effekt (250 ml). Der vom Hersteller als "unsichtbarer Scheibenwischer" beschriebene Regenabweiser besitzt eine Antihaft-Beschichtung. Darüber hinaus bietet er durch weniger Reflexionen auf der Scheibe mehr Fahrkomfort.



eco:fy Scheibenversiegelung

Der Regenabweiser von Eco:fy schützt (500 ml) Scheiben, Visiere oder Spiegel vor Feuchtigkeit und Schmutz und lässt den Regen dank Lotus-Effekt einfach abperlen. Laut Hersteller handelt es sich bei dem Spray um eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Regenabweisern. Zudem hat der Regenabweiser eine lange Wirkungsdauer.



Presto Regenabweiser-Spray

Auch das Regenabweiser-Spray von Presto (500 ml) versiegelt die Scheiben zuverlässig. Hier sticht der Abperleffekt besonders hervor, wodurch Windschutzscheiben, Spiegel und Helmvisiere klar bleiben. Zudem wird auch die Schmutzanhaftung verringert. Das wasserabweisende Spray hält lange an und kann problemlos aufgetragen werden.



HEUREKA Nano Scheibenversiegelung

Besonders praktisch ist auch die Scheibenversiegelung von Heureka (50 ml), denn dabei ist neben dem Regenabweiser auch ein Mikrofasertuch und ein Schwamm enthalten. Zudem hilft der ebenfalls im Lieferumfang enthaltene Vorreiniger (100 ml) dabei, die Scheibe vor der Versiegelung auf Hochglanz zu bringen. Die Nanoversiegelung ist für alle Scheiben geeignet.



TURTLE WAX Clearvue Regenabweiser

Der Regenabweiser Clearvue von Turtle Wax (300 ml) verspricht ebenfalls eine freie Sicht bei Regen. Laut Hersteller stößt der Regenabweiser durch eine spezielle Rezeptur Wasser ab, sodass Verkehrsteilnehmer:innen auch bei schlechtem Wetter sicher durch den Straßenverkehr kommen.



ABACUS Scheibenversiegelung Nano

Durch eine Nanobeschichtung schützt die Scheibenversiegelung von Abacus (2 x 250 ml) beim Fahren. Eine deutliche Sichtverbesserung ist bei Regen & Schnee ab 50 Stundenkilometern möglich. Die Scheibenversiegelung bildet eine langanhaltende Schutzschicht, die vor Verschmutzung schützt und dazu auch gegen Scheibenreiniger und Frostschutz beständig ist.



SEBATOP Regenabweiser Lotus Effekt

Für eine klare Sicht bietet sich auch der Regenabweiser von Sebatop (250 ml) an. Durch den Lotus-Effekt wird das Glas wasserabstoßend und kann so bei genügend Fahrtwind die Regentropfen einfach abperlen lassen. Die Wirkung hält bei Autos ca. 5-6 Monate an, es reicht also den Regenabweiser zweimal im Jahr aufzutragen.



Welche Vorteile bieten hydrophobe Regenabweiser im Vergleich zu herkömmlichen Regenabweisern?

Regenabweiser erzeugen eine wasserabweisende Oberfläche auf der Fahrzeugscheibe. Dadurch perlen Regentropfen schnell und effizient ab. Dies verbessert die Sicht während des Regens. Zudem sorgt die hydrophobe Beschichtung dafür, dass die Haftung von Schmutz, Staub und anderen Ablagerungen auf der Scheibe verringert wird. Dennoch sollte man die Autoscheiben regelmäßig reinigen.

Wie funktionieren Regenabweiser?

Hydrophobe Regenabweiser basieren auf speziellen chemischen Verbindungen, die eine wasserabweisende Oberfläche erzeugen. Diese Verbindungen bilden eine dünne Schicht auf der Fahrzeugscheibe, die hydrophobe Eigenschaften besitzt. Das bedeutet, dass sie Wasser abstoßen und Tropfenbildung verhindern. Die hydrophobe Beschichtung wirkt, indem sie die Oberflächenspannung des Wassers reduziert. Dadurch perlen Wassertropfen auf der Scheibe ab und fließen leichter ab, anstatt sich auszubreiten und die Sicht zu beeinträchtigen. Die Beschichtung bildet eine glatte Oberfläche, auf der Wasser und Schmutz weniger haften bleiben.

Wie lange hält die hydrophobe Wirkung eines Regenabweisers an?

Bei einigen hydrophoben Regenabweisern kann die Wirkung mehrere Wochen bis zu einigen Monaten anhalten. Dies hängt jedoch von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise der Art der Anwendung oder der Qualität des Produkts. Durch den Kontakt mit Schmutz, Reinigungsmitteln, UV-Strahlung und wiederholtem Wischen der Scheiben kann die Beschichtung abnutzen. In einigen Fällen kann es erforderlich sein, den Regenabweiser regelmäßig neu aufzutragen, um eine optimale Wirksamkeit aufrechtzuerhalten.

Wie werden Regenabweiser aufgetragen?

Zunächst sollte darauf geachtet werden, dass die Fahrzeugscheibe gründlich gereinigt und trocken ist. Dies hilft dabei, eine optimale Haftung des Regenabweisers zu gewährleisten. Der Regenabweiser sollte dann gemäß Herstellerangaben aufgetragen werden. Dazu kann ein Applikator oder ein Mikrofasertuch verwendet werden. Danach sollte der Regenabweiser gemäß den Herstellerangaben für die empfohlene Einwirkzeit auf der Scheibe ruhen. Zum Schluss kann die Scheibe vorsichtig mit einem sauberen, trockenen Tuch poliert werden, um einen klaren Glanz zu erzielen.

Beeinflussen Regenabweiser die Sicht durch die Windschutzscheibe?

Regenabweiser sollten die Sicht durch die Windschutzscheibe nicht negativ beeinflussen. Tatsächlich ist einer der Hauptzwecke eines hydrophoben Regenabweisers, die Sicht bei schlechten Wetterbedingungen, insbesondere bei Regen, zu verbessern. Wenn der hydrophobe Regenabweiser ordnungsgemäß aufgetragen wird, bildet er eine glatte, wasserabweisende Oberfläche auf der Windschutzscheibe.

Können Regenabweiser auf allen Arten von Fahrzeugscheiben verwendet werden?

Regenabweiser können in der Regel auf den meisten Arten von Fahrzeugscheiben verwendet werden. Dazu gehören alle Windschutzscheiben, Seitenscheiben und Heckscheiben, die aus Glas bestehen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es bestimmte Fahrzeuge gibt, bei denen spezielle Vorsichtsmaßnahmen oder Anpassungen erforderlich sein können.