Das ist die Luxus-Autosammlung des Fußballstars

Fußballprofis mit saftigen Gehältern geben ihr Geld oftmals für teure Sport- und Luxusautos aus. Das ist auch bei Kylian Mbappé nicht anders. Diese Fahrzeuge, die er nie selbst fährt, gehören zu seinem Fuhrpark.

Fußballprofi Kylian Mbappé, der in der Sommerpause 2024 von Paris Saint-Germain zu Real Madrid wechselte, hat – wie viele Fußballstars, die Millionen verdienen – eine Vorliebe für Hochmotorisiertes. Seine Autosammlung umfasst luxuriöses wie sportliches – und das, obwohl ein kleines Detail ihn davon abhält, selbst das Steuer in die Hand zu nehmen: er besitzt keinen Führerschein. Und einem Zitat des Online-Sportmagazins Macra zufolge würde er auch keinen benötigen, denn seit seiner Zeit bei PSG habe er einen Chauffeur.

Diese Autos besitzt Kylian Mbappé

Zu den spannendsten Autos seiner Sammlung, in denen er sich umherfahren lässt, gehört ein Ferrari 488 Pista, ausgestattet mit einem 720 PS (530 kW) starken 3,9-l-V8-Motor, für den er rund 500.000 Euro bezahlt haben dürfte. Medienberichten zufolge zählt auch das Vorgängermodell, der Ferrari 458 Italia zu Mbappés Luxusfuhrpark. Auch sein Eigen nennt er einen Mercedes-AMG G 63. Der Luxus-Geländewagen leistet dank 4,0-l-V8-Biturbo-Motor 585 PS (439 kW) und kostet je nach Ausstattung bis zu rund 200.000 Euro. Ein weiterer V8 sitzt unter der Haube seines 600 PS (441 kW) starken Audi RS 7, für den er mindestens rund 120.000 Euro hinblättern musste. Zudem soll eine Mercedes V-Klasse im Besitz Kylian Mbappés sein und es gibt auch Berichte zu einem Range Rover Sport in seiner Garage. Etwas gediegener geht es mit seinen Modellen von VW zu, denn er soll auch einen VW Tiguan für rund 57.000 Euro aber auch einen VW Touareg V8 TDI für rund 120.000 Euro besitzen, wo wir wieder bei seiner offensichtlichen Vorliebe für V8-Motoren wären.

Dienstwagen bei Real Madrid: BMW i7 M70 xDrive

Doch es geht auch ganz anders, nämlich rein elektrisch. Mit seinem Wechsel zu Real Madrid hat sich Kylian Mbappé als neuen Dienstwagen zudem einen rund 190.000 Euro teuren BMW i7 M70 xDrive gewünscht. Er entschied sich also für das gleiche Auto wie Real Madrid-Präsident Florentino Pérez. Zur Wahl standen die BMW-Modelle i4, i7, iX und XM. Mit dem i7 M70 darf sich der Chauffeur von Kylian Mbappé auf 485 kW (660 PS) Peakleistung aus zwei Elektromotoren freuen. Damit rast der Allradler in 3,7 s von null auf 100 km/h. Diese Beschleunigung ragt zwar nicht ganz an den Sprintwert des Ferrari 488 Pista heran, der bei 2,85 s liegt, doch auch der Elektro-BMW dürfte Mbappé – selbst vom Beifahrersitz aus – den ein oder anderen vergnüglichen Moment bereiten.