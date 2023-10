BMW spendiert dem i7 1100 Nm und 485 kW (660 PS). Testfahrt mit dem neuen Topmodell BMW i7 M70 xDrive (2023)!

Es ist ja nicht so, als würde der BMW i7 mit seinen 335 kW (455 PS) in der Basis und 400 kW (544 PS) als xDrive60 untermotorisiert daherkommen. Aber wenn der i7 zum M-Performance-Luxusliner avanciert, wählt die M GmbH für den Antrieb die derzeit leistungsstärkste E-Maschine des Konzerns mit 360 kW (489 PS) für die Hinterachse aus. BMW erreicht diese hohe Leistungsausbeute mit Hilfe von sechs statt der üblichen drei Erregerwicklungen. So gelingt es, den Antrieb leicht und kompakt auszulegen und gleichzeitig die hohe Leistung kontinuierlich bereitzustellen. Zusammen mit dem 190 kW (258 PS) starken E-Motor an der Vorderachse ergibt sich für den neuen BMW i7 M70 xDrive (2023) eine Systemleistung von 485 kW (660 PS). Der geben wir bei einer ersten Testfahrt Auslauf! Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars fährt den BMW i5 (2023) im Video:

Erste Testfahrt mit dem neuen BMW i7 M70 xDrive (2023)

Auch wenn diese Power schon beeindruckend ist, sind es aber vor allem die in der Boost-Funktion freigesetzten 1100 Nm, die den neuen BMW i7 M70 xDrive (2023) zu einem ganz besonderen Erlebnis machen. Die Beschleunigung gleicht dank der exzellenten Traktion und der gekonnt harmonisierten E-Motoren an Vorder- sowie Hinterachse einem Katapultstart. Der im bayrischen Dingolfing gefertigte Super-Stromer schnalzt bei der ersten Testfahrt unglaublich leichtfüßig und mit einer enormen Vehemenz in 3,7 s auf Tempo 100 – was umso beeindruckender ist, weil es sich hier um eine 5,40 m lange und 2,7 t schwere Luxuslimousine handelt. Auch darüber hinaus scheint sich der i7 M70 allen physikalischen Gesetzen zu entziehen und zoomt mühelos auf 250 km/h Topspeed. Dass er dank des 101,7 kW großen Akkus auch langstreckentaugliche Reichweiten von bis zu 560 km laut WLTP ermöglichen soll, unterstreicht seine obendrein gute Effizienz.

Die Konkurrenten:

Unfassbare Vehemenz, unfassbarer Komfort

Das serienmäßige Fahrwerk mit Zweiachs-Luftfederung und automatischer Niveauregulierung, adaptiven Dämpfern, Integral-Aktivlenkung (Allradlenkung) sowie aktiver Wankstabilisierung samt dynamischem Active-Roll-Comfort, womit nicht nur Wankbewegungen unterdrückt werden, sondern die Fahrzeughöhe auf der jeweiligen Seite aktiv angepasst wird, hat die M GmbH mit passender M-Note abgeschmeckt, ohne den Komfort bei der ersten Testfahrt zu schmälern. Auch der neue BMW i7 M70 xDrive (2023) gehört zu den komfortabelsten und leisesten Luxuslimousinen der Welt, die mit ihrem gelungenen Set-up, der extrem verbindlichen Allradlenkung und sämtlichen Fahrwerkselementen dennoch eine überraschend große Menge Fahrspaß zulässt.

Technische Daten des neuen BMW i7 M70 xDrive (2023)

AUTO ZEITUNG 23/2023 BMW i7 M70 xDrive Technische Daten Motor zwei fremderregte Synchronmaschinen Getriebe/Antrieb Konstantübersetzung/Allradantrieb Systemleistung 485 kW/660 PS bei 8000 /min Max. Drehmoment 1015 (Boost: 1100) Nm bei 0-5000 /min Spannung/Batterie-Kapazität 376 V/101,7 kWh (netto) Karosserie Außenmaße (L/B/H) 5391/1950/1544 mm Leergewicht/Zuladung 2695/555 kg Kofferraumvolumen 500 l Fahrleistungen (Werksangaben) Beschleunigung (0-100 km/h) 3,7 s Höchstgeschwindigkeit 250 km/h Verbrauch auf 100 km 20,8 kWh Reichweite 560 km Kaufinformationen Basispreis (Testwagen) 181.800 € Marktstart Herbst 2023