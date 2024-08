Toni Kroos bekennt sich zum E-Auto

Wie viele andere Fußballstars hat auch Toni Kroos eine Schwäche für starke Autos. Zumeist stromert der frisch (auf)gebackene Regisseur der Nationalelf in seinem elektrischen Dienst-BMW durch die Gegend. Manchmal steigt er aber auch um.

Fast drei Jahre lang hat die deutsche Fußballnationalmannschaft auf die Dienste von Toni Kroos verzichtet. Mit eher trübem Ergebnis. Nun ist das inzwischen 34-jährige Passgenie zurück. Und prompt wurden mit ihm bereits die französischen und jetzt die niederländischen Rivalen freundschaftlich, aber sieglos nach Hause geschickt. Eine gute Gelegenheit, einen Blick in Tonis Garage zu werfen. Wenn er nicht gerade seine drei Kinder in die Kita oder Schule chauffiert, lädt Kroos dort einen saphirschwarzen BMW iX xDrive50, der ihm von seinem Arbeitgeber, Real Madrid, und BMW zur Verfügung gestellt wird. Was die pure Dynamik angeht, kann das mächtige SUV eigentlich alles besser als sein Besitzer: Wenn der Rechtsfüßer seinen bevorzugten Fuß gen Bodenblech senkt, stürmt der 385 kW (523 PS) starke Brocken in 4,6 s von null auf 100 km/h und kommt bis zu 633 km weit. Viel schneller und weiter als Toni Kroos also. Nur laserscharfe Ecken schlagen kann der BMW eben nicht. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars: BMW i5 (2023) im Fahrbericht (Video):

Auch interessant:

Garage von Toni Kroos: Auch hochmotorisierte Verbrenner

Vor der Partnerschaft mit BMW war Real Madrid lange mit Audi verbandelt. Folgerichtig unterhielt die deutsche Nummer acht eine innige Beziehung zu S8, R8 und zuletzt Q8. Toni Kroos, Experte für effiziente Fortbewegung und lautlose, aber gefährliche Diagonalpässe, war aber bereits damals elektrisiert vom e-tron GT. Und eigentlich hatte Toni Kroos seine Absicht erklärt, ab 2023 nur noch elektrische Autos zu fahren. Es ist allerdings nicht überliefert, dass er sich seitdem von seinen fossilen Preziosen, die schon länger sein Eigen sind, getrennt hat. Folgerichtig dürften sich in seiner Garage auch immer noch ein mattschwarzer Ferrari 488, ein Mercedes-AMG G 63 und ein Mini Cooper S, der vorwiegend von seiner Frau Jessica genutzt wird, tummeln. Von seinem Arbeitgeber sei Toni Kroos jedoch instruiert worden, sich mit den genannten Verbrennern nicht bei dienstlichen Terminen blicken zu lassen.