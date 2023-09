Mit der Präsentation des Charger Daytona SRT Concept hat Dodge ein besonderes Sounderlebnis für das elektrische Muscle Car versprochen, Details verriet der Hersteller bisher nicht. Nun zeigt ein eingereichtes Patent jedoch, wie der Auspuffsound entsteht!

Besonders Fans großvolumiger PS-Monster wie dem Dodge Charger tun sich mit der Elektromobilität und den leisen Autos schwer. Daher verspricht Dodge für das erste elektrische Muscle Car seiner Geschichte trotz des Elektromotors ein einzigartiges Sounderlebnis. Wie genau man den beliebten V8-Sound nachahmen will, war bislang unklar. Nun ist das US-Magazin American Cars and Racing aber auf ein Patent des Autobauers aufmerksam geworden. Demnach will man nicht einfach nur Lautsprecher mit Motorensound montieren, sondern diese Signale aus akustischen Gründen durch mehrere auspuffähnliche Kammern unter der Heckstoßstange nach außen drücken. Laut dem Magazin fänden dazu unter dem elektrischen Dodge Charger Mittel- und Tiefton-Lautsprecher Verwendung. Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Leslie & Cars fährt den Ford Mustang Mach-E (2021) im Video:

Patent erklärt: So entsteht der Auspuffsound im elektrischen Dodge Charger

Übersetzt aus dem US-Patent, wird die Soundanlage im elektrischen Dodge Charger folgendermaßen erklärt: "Vorteilhaft ist, dass das System digitale Klänge mit einigen grundlegenden Filtern verwendet, aber die Auspuffanlage zur Feinabstimmung des Klangs im akustischen Bereich statt im digitalen Bereich einsetzt, was einen authentischeren Klang erzeugt." Der Sound ist jedoch nicht alles, was vom Verbrenner nachgeahmt wird. Obwohl die Konstantübersetzung eines Elektroautos keine Schaltvorgänge erfordert, soll eine Art Getriebe das Schaltgefühl simulieren – ein entsprechendes Patent ist auch schon bei Toyota bekannt geworden. Auch die Vibrationen des V8 sollen passend zum Sound über Generatoren am Chassis vorgetäuscht werden. Ob und wann der elektrische Dodge Charger nach Deutschland kommt, ist Stand September 2023 unklar.