Als Audi S3 Limousine (2020) schüttelt der kompakte Ingolstädter die vermeintliche Limousinen-Spießigkeit ab und präsentiert sich als aufregender Sportler. Das sind alle Informationen zum Preis und zu den technischen Daten!

Mit der Audi S3 Limousine (2020) zum Preis 47.180 Euro stellen die Ingolstädter dem herkömmlichen A3 erneut ein sportliches Derivat zur Seite. Die Bestellbücher für den viertürigen Kompaktsportler öffnen im August 2020, rund zwei Monate später werden die ersten Fahrzeuge ausgeliefert. Zum Marktstart bietet Audi die Limousine zudem in der limitierten, tangoroten "Edition one" an. Allen S3 gemein ist der 2,0-Liter-Turbo-Vierzylinder mit ansprechenden technischen Daten: Der Motor generiert eine Leistung von 310 PS und ein maximales Drehmoment von 400 Newtonmetern. Dank quattro-Antrieb samt hydraulischer Lamellenkupplung sollte für ausreichend Traktion gesorgt sein. Den Kraftschluss übernimmt ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe. 15 Millimeter Tieferlegung, ein S-spezifisches Sportfahrwerk sowie eine Progressivlenkung maximieren die fahrdynamischen Talente. Optional sind adaptive Dämpfer erhältlich. Verschiedene Fahrmodi konfigurieren die S3 Limousine blitzschnell, je nach eigenem Wunsch. Auch der Sound lässt sich so anpassen. Ein modularer Fahrdynamikregler vernetzt quattro, ESP und Dämpfer. Ihr Potential stellt die Audi S3 Limousine (2020) auch optisch zur Schau. Vergrößerte Luftein- und Auslässe, ein schwarz gehaltener Kühlergrill und bullige Schürzen geben dem Viertürer den passenden Look. Mehr zum Thema: Das ist der Audi A3

Preis & technische Daten der Audi S3 Limousine (2020)