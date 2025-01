Der Porsche Panamera belegt sowohl beim geringsten Wertverlust in Euro ( 46.854 Euro ), als auch beim höchsten Werterhalt in Prozent ( 51 Prozent ) den ersten Platz in der Oberklasse.

Der Dacia Sandero SCe 75 steht bei den Kleinwagen in der Kategorie "Wertverlust in Euro" mit 3949 Euro unangefochten an der Spitze.

Wie wertstabil ein Auto ist, spielt für viele Autokäufer:innen keine unwichtige Rolle bei der Entscheidung für einen bestimmten Neuwagen. Die AUTO ZEITUNG zeigt die Autos mit hoher Restwert-Prognose!

Bei der Wahl des passenden Neuwagens lohnt sich ein Blick auf Autos mit hoher Restwert-Prognose. Welche Modelle in den nächsten vier Jahren am wertstabilsten sein dürften, ermitteln die Analyst:innen von Bähr & Fess gemeinsam mit "Focus online" jedes halbe Jahr. Dabei werden die Sieger in zwei verschiedenen Kategorien ermittelt: Zum einen die relativen Restwertriesen in Euro, also die Autos mit dem geringsten realen Wertverlust bis 2025. Und zum anderen werden die absoluten Restwertriesen in Prozent ermittelt, also die Modelle einer Fahrzeugklasse, die innerhalb von vier Jahren prozentual am meisten von ihrem ursprünglichen Wert behalten. Vor allem bei den absoluten Restwertriesen stehen deswegen in der Regel Autos an der Spitze, die sowohl zu vergleichsweise niedrigen Listenpreisen angeboten werden und zudem solide zukünftige Restwerte vorweisen können. Über alle Fahrzeugklassen hinweg betrug der durchschnittliche Wertverlust demnach bei einer Jahresfahrleistung von 15.000 Kilometern im ersten Jahr nach der Neuzulassung 24,2 Prozent. In den darauf folgenden Jahren sind es laut der Analyse jeweils rund fünf bis sechs Prozent. AUTO ZEITUNG zeigt alle Autos mit hoher Restwert-Prognose in der Bildergalerie.

Wertstabil: Autos mit hoher Restwert-Prognose