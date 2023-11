Kleine Reparaturen oder schnelles Optik-Tuning: Mit silbernem Felgenlack und der richtigen Vorbereitung gelingt das recht einfach. Sieben Lacke im Vergleich.

Kurz zu nah an den Bordstein gefahren und es ist passiert: Leichte Kratzer verunzieren das silberfarbene Rad. Das sieht nicht nur hässlich aus, sondern schädigt zudem die Felge. Denn die Lackschicht schützt das darunterliegende Material vor Korrosion. Mit einem speziellen Felgenlack lassen sich leichte Schäden schnell beheben. Denn ganz gleich, ob bei Stahlrädern oder Alufelgen – ein kratzfreies und sauberes Rad trägt zum positiven Erscheinungsbild des gesamten Autos bei. Das Nigrin-Spray in Silber-Metallic schützt Stahl- und Aluräder sowie die Karosserie vor Rost. Die Dose mit 400 ml Inhalt kostet rund 6 Euro.



Was ist Felgenlack?

Theoretisch lässt sich jeder Lacktyp benutzen, um Räder von Autos zu lackieren. Doch nicht alle Sorten halten zuverlässig über einen längeren Zeitraum. Normale Autolacke sehen zwar auf den ersten Kilometern gut aus, halten aber oft weniger aus als Spezialfarben. Beim ersten unsachgemäßen Radwechsel werden dann schnell Schäden sichtbar.

Als Felgenlack wird eine spezielle Art von Autofarben bezeichnet, der besonders für Räder vorgesehen ist. Denn die Flüssigkeit muss gut haften und dazu unempfindlich gegen Bremshitze und Steinschlag sein. Außerdem soll Bremsstaub und anderer Schmutz nicht stark an ihm haften und sich das Rad mit dem Überzug leicht reinigen lassen. Da sehr viele Autos mit silberfarbenen Rädern unterwegs sind, lassen diese sich mit dem speziellen Farbschutz bearbeiten. Als optimaler Schutz haben sich Zwei-Komponenten-Flüssigkeiten gezeigt. Sie bieten eine hohe mechanische Festigkeit und schützen das Felgen-Material vor Wasser, Salz, Öl, Kraftstoff, Bremsstaub, Fett und Chemikalien. Auch für andersfarbige Räder wie in Schwarz, Grau oder Anthrazit bieten Onlineshops passende Felgensprays und Felgenlacke an.

Die besten Felgenlacke in Silber im Vergleich

In Online-Shops, Baumärkten und Autozubehör-Shops gibt es eine große Auswahl an verschiedenen Felgenlacken. Bei der Auswahl sollte zuerst auf den richtigen Farbton achten, denn auch Silbertöne unterscheiden sich untereinander. Selbst Farbnuancen werden bei einem nachlackierten Rad schnell sichtbar – und stören das Auge. Wer eine komplette Felge umlackiert, sollte bei einem Produkt bleiben. Unsere Tipps:

Nigrin Lackspray

Das Spray von Nigrin in Silber lässt sich auf Karosserien oder Felgen sprühen. Der Autolack haftet und trocknet schnell und ist waschanlagen- und wetterfest. Nach 10 Minuten ist der Lack staubtrocken und nach 1 Stunden grifffest. Kosten für die Spraydose mit 400 ml Inhalt: rund 6 Euro.



Presto Universal Felgenspray

Presto bietet ein universelles Felgenspray in der 500-ml-Spraydose an, das eine schnelltrockende Nitro-Kombilack-Eigenschaft besitzt. Der Lack mit einer hohen Deckkraft bietet nach dem Trocknen eine hohe Oberflächenhärte, die abriebsfest ist, daher witterungsbeständig, lichtecht, UV-beständig und vergilbungsfrei. Kosten für die Dose mit 500 ml Inhalt: rund 10 Euro.



Dupli-Color Car's Alu Felgensilber

Das Dupli-Color Car's Alu Felgensilber in Matt ist ein schnelltrocknender Nitro-Kombilack, der beim Sprühen auf die Felgen durch gleichmäßiges Verlaufen für eine glatte Oberfläche sorgt. Der Dupli-Color-Lack ist witterungsbeständig, lichtecht und vergilbungsfrei, allerdings nur bedingt benzinfest. Preis für die 400-ml-Dose von Dupli-Color: rund 10 Euro.



Auprotec Aprorim solid Felgensilber

Um kleine und große Flächen auf Rädern auszubessern, hilft der Auprotec-Auprorim-Solid-Sprühlack. In der Sprühdose (Inhalt: 400 ml) befindet sich ein abriebsfester Nitro-Kombinationslack mit hoher Deckfähigkeit für langen Schutz vor Steinschlag und Streusalz. Kosten für eine Dose: rund 11 Euro, im Dreier-Paket für rund 22 Euro.



Auto-K Felgenspray Kristallsilber

Lackspezialist Auto-K vertreibt mit dem Felgenspray Kristallsilber einen schnelltrocknenden Nitrokombinationslack mit hoher Deckfähigkeit und einem halben Liter Inhalt. Der Lack ist waschstraßenbeständig und bietet Schutz vor Steinschlägen und Streusalz. Preis für die Dose mit 400 ml Inhalt: rund 10 Euro.



Affiliate Link Auto K Felgenspray Kristallsilber, 400 ml

Brehma Felgensilber

Das Felgensilber-Lackspray von Brehma gibt es auch im praktischen Dreier-Pack. Das Lackspray ist für Stahl- und Alufelgen verwendet werden kann. Der Lack ist witterungs- und salzbeständig und schützt dauerhaft vor Umwelteinflüssen. Preis: rund 17 Euro.



Affiliate Link 3x BREHMA Felgensilber, à 400 ml

Fast Finish Car Felgenlack Silber

Auch Hersteller Fast Finish Car hat einen schnelltrocknenden Acryl-Felgenlack im Portfolio, der eine gute Haftung bietet und beim Sprühen einen guten Verlauf für glatte Oberflächen verspricht. Bei gleichzeitiger guter Elastizität bietet der Lack eine hohe Oberflächenhärte, ist damit kratz-, stoß-, und schlagfest. Preis für drei Dosen à 500 ml: rund 17 Euro.



Affiliate Link Dupli Fast Finish 292842 Felgenlack silber, 3x 500 ml

Kann man Felgen selbst lackieren?

Felgen von Autos lassen sich mit etwas handwerklichem Geschick selbst lackieren, damit sie wieder glänzend erscheinen. Dafür benötigten Hobby-Schrauber:innen nicht viel Werkzeug, sondern lediglich Reinigungslappen, Fettlöser, Putzmittel, Schmirgelpapier und die passende Spraydose. Eine Grundierung ist nicht immer nötig, aber je nach Zustand des Rads ratsam, damit die Felge nach der finalen Lackierung (eventuell mit Klarlack) wieder glänzend erstrahlt. Teurer, aber einfacher erledigen eine Felgenlackierung Profis wie Lackierereien, Felgendoktoren oder Smart-Repair-Werkstätten. Je nach Rad und Anbieter kostet eine Lackierung dann zwischen 70 und 100 Euro pro Felge.

Wie werden Felgen lackiert?

Das beste Ergebnis erzielen Hobby-Schrauber:innen, wenn die Oberfläche komplett sauber und fettfrei ist und vor dem Lackieren leicht aufgeraut wird. Dann sollten die Reifenflanken sorgfältig abgeklebt werden, damit sich kein Sprühnebel drauflegen kann. Die Reifen müssen nicht von der Felge demontiert werden, es vereinfacht jedoch die Arbeit. Für tiefe Kratzer und eine gute Haftung ist meist eine Grundierung erforderlich, darauf folgt die eigentliche Farbe wie Silber, Schwarz oder Gold und anschließend der Klarlack. Damit erhält das Metall einen schönen Glanz. Die meisten Dosen enthalten 400 ml oder einem halben Liter Inhalt und reichen je nach Auftragungsdicke für ein oder zwei Räder. Ein paar Liter benötigen Hobby-Schrauber:innen für die Arbeit aber nicht. Die genaue Auftragungsdicke beim Lackieren findet sich meist im Produktdatenblatt.

Darf man Felgen in allen Farben lackieren?

Die meisten Farben sind auf Felgen erlaubt, also neben Schwarz und Silber auch Grau, Anthrazit, Rot, Blau oder Grün. Lediglich Leuchtfarben, die in der Nacht ähnlich einer Lichtquelle wirken oder fremdes Licht stark reflektier, sind verboten. Vorsicht sollten Hobbylackierer:innen vor offenen Flammen und anderen Zündquellen beim Sprühen walten lassen, denn der Inhalt in den Spraydosen ist sehr leicht entzündbar.