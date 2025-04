Felgenschloss verloren: So kriegt man das Rad trotzdem ab

Was tun, wenn man das Felgenschloss verloren hat?

Im Handschuhfach steckt er nicht. Auch in der Ersatzradmulde oder in der Garage ist der Schlüssel zum Felgenschloss nicht zu finden. Gründe und Gelegenheiten, einen Adapter für ein Felgenschloss zu verlieren, gibt es viele: Der Vorbesitzer des Autos hat ihn vor dem Verkauf nicht ins Handschuhfach geräumt. Der Reifenhändler oder man selbst hat ihn beim letzten Reifenwechsel verlegt. Damit ist das Problem da: Denn das Felgenschloss, auch als Radsicherung, Radsicherungsbolzen oder Sternschraube bezeichnet, hilft nicht nur gegen Diebstahl, sondern verhindert nun, dass man die Reifen demontieren kann. Zumindest nicht mit einem herkömmlichen Radkreuz oder Sechskantschlüssel.

Kann ich ein Felgenschloss nachkaufen?

Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste: Wenn man das Felgenschloss identifizieren kann, lässt es sich im Regelfall nachbestellen. Falls das Felgenschloss von einem Autohersteller stammt, wurde es normalerweise mit einer Code-Karte ausgeliefert. Damit lässt es sich zumeist sogar online beim Hersteller bestellen. Und auch, falls die Karte fehlen sollte und man die Codierung nicht kennt, kann das Schloss bei einem Besuch in der Vertragswerkstatt im Regelfall identifiziert und ersetzt werden, denn es gibt nur einige Dutzend verschiedener Codierungen.

Komplizierter wird es, wenn das fehlende Felgenschloss von einem Dritthersteller stammt. In diesem Fall kann ein Blick auf die Rechnung helfen, auf der ein entsprechender Code vermerkt sein sollte. Ist dies nicht der Fall oder ist das Felgenschloss beim Lieferanten nicht mehr erhältlich, kann man sich auch an spezielle Onlinedienste wie etwa radschrauben24.de wenden, und ihnen möglichst detaillierte Fotos des Felgenschlosses senden. Für viele der gängigen Felgenschloss-Hersteller kann dann nach der Identifizierung der passende Adapter geliefert werden.

Alternativ bietet sich auch ein Besuch beim freien Reifenhändler an. Die haben nämlich zumeist eine ganze Kiste voller gängiger Adapter für Felgenschlösser und mit etwas Glück ist der passende dabei. In diesem Fall aber nicht vergessen, dass richtige Felgenschloss nach dem Räderwechsel auch zu kaufen. Sonst gibt es beim nächsten Wechsel oder einem Reifenplatzer unterwegs wieder Ärger.

Erst wenn diese Maßnahmen nicht gefruchtet haben, sollte man die zweite Möglichkeit in Betracht ziehen: das Felgenschloss knacken.

Wie kann ich ein Felgenschloss aufbekommen?

Die andere Möglichkeit, trotz eines verlorenen Felgenschlosses die Räder zu wechseln, ist aufwendiger. Sie besteht darin, das Felgenschloss auch ohne den passenden Schlüssel aufzubekommen. Abflexen oder Schweißen verbietet sich dabei zumeist, da sonst die Felge Schaden nehmen könnte. Die gangbarsten Wege, der widerspenstigen Radschraube beizukommen, lauten Aufbohren oder Abschrauben.

Das Aufbohren eines Felgenschlosses ist aufwendig

Zum Aufbohren eines Felgenschlosses benötigt man Kriechöl, eine Bohrmaschine, einen sehr harten Bohrer, einen Extraktor (ein Spezialwerkzeug, um abgebrochene Schlüsselteile und Fremdkörper aus dem Schließkanal zu entfernen) und eine passende Zentrierhilfe. Damit bohrt man mittig ein Loch in das zu lösende Felgenschloss. In dieses Loch hämmert man anschließend einen Extraktor, der sich wiederum mit einer Ratsche oder einem Schlagschrauber (hier gibts die besten Akku-Schlagschrauber) herausdrehen lässt. Das ist eine aufwendige Methode, die meist Profis vorbehalten ist, denn das Aufbohren der gehärteten Radschrauben ist langwierig und kraftraubend. Die entsprechenden Felgenschlossentferner-Sets sind zudem kostspielig. Bei tief in die Felgen eingebetteten Felgenschlössern ist dies aber häufig die beste Methode. Unsere Empfehlung lautet daher, diese Aufgabe einer Werkstatt zu überlassen.



Schrauben ist eleganter, aber nicht immer möglich

Abschrauben ist billiger und eleganter, geht aber nur, wenn das Felgenschloss entsprechend zugänglich ist. Auch dafür gibt es Universal-Demontagewerkzeuge, die Stecknüsse verschiedener Formen und Größen beinhalten. Teilweise muss zwischen die Nuss und das Felgenschloss eine Lage Schleifpapier eingelegt werden, das die Reibung zwischen Schlüssel und Schloss erhöht. Auch hier sollte man großzügig mit Kriechöl vorarbeiten und die zu lösende Schraube säubern, um das Herausdrehen nicht unnötig zu erschweren. Mit etwas Glück ist diese Methode sogar so schonend, dass man das Felgenschloss eigentlich weiterverwenden könnte.



Wie viel kostet ein Schlüssel für ein Felgenschloss?

Der Preis der Schlüssel für Felgenschlösser ist stark herstellerabhängig. Unter 20 Euro geht der Nachkauf aber selten ab, häufig ist das Doppelte erforderlich. Universalwerkzeuge zum Entfernen der Felgenschlösser ohne Schlüssel gibt es schon für weniger als 50 Euro. Profisets kosten hingegen mehrere Hundert Euro.