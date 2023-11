Jede:r kennt das Gefühl, in ein frisch gereinigtes Auto einzusteigen. Ein Waschsauger verleiht dem Fahrzeug diesen erfrischenden, neuwertigen Duft und den sauberen Glanz, der bei allen Autofahrer:innen beliebt ist. Als persönlicher Reinigungsprofi kann ein Waschsauger hartnäckige Flecken, Staub und Gerüche mit Leichtigkeit entfernen. Die besten Waschsauger zeigen wir hier im Check.

Ein Waschsauger für das Auto ist der geheime Verbündete für ein frisches, makelloses Fahrzeuginnere. Er entfernt nicht nur den alltäglichen Schmutz, sondern bekämpft auch hartnäckige Flecken und unangenehme Gerüche, sodass man stets in einem Fahrzeug sitzt, das sich wie neu anfühlt. Eine erste Empfehlung ist der Bissell SpotClean ProHeat. Dieser Fleckenreiniger kommt mit einem 330-W-Motor und der sogenannten Heatwave-Technologie und soll so hartnäckigen Schmutz einfach beseitigen können. Der SpotClean ProHeat verfügt über einen 1,5 Meter langen Schlauch, mit dem auch schwer zugängliche Bereiche im Auto erreicht werden können.



Waschsauger – Produktempfehlungen im Check

LEHMANN LHOVW-1620 Waschsauger Ultrawash 4 in 1

Der Waschsauger der Marke Lehmann kann auch als beutelloser Staubsauger, Nass- und Trockensauger und Waschsauger mit Blasfunktion verwendet werden. Das Gerät ist mit einem 3-Liter-Behälter für Reinigungsmittel ausgestattet. Zudem hat der Waschsauger eine maximale Leistung von 2000 Watt, was eine starke Saugkraft garantieren soll. Er ist beispielsweise für Polster, Autositze oder Teppiche geeignet.



Kärcher SE 4002 Waschsauger

Ebenfalls empfehlenswert ist der Waschsauger SE 4002 des renommierten Herstellers Kärcher. Dieser kommt mit einem integriertem Sprühsaugschlauch und einer zusätzlichen Waschdüse. Damit soll er besonders gut zur Polsterreinigung geeignet sein. Für besonders saubere Polster im Auto empfehlen wir auch einen passenden Polsterreiniger, um ein besonders sauberes Ergebnis zu erzielen.



Kärcher SE 3-18 Compact Akku-Waschsauger

Wer lieber einen akkubetriebenen Waschsauger ohne lästiges Kabel für die Innenraumreinigung in seinem Auto verwenden möchte, kann auch auf den Kärcher SE 3-18 Compact zurückgreifen. Mit dem Schlauch kann sowohl gesprüht, als auch gesaugt werden. Das Bewegungsgelenk soll dabei dafür sorgen, dass der Schlauch sich nicht verhakt.



HAUSHOF Waschsauger

Mit einem leistungsstarken 400-Watt-Motor und einem Geräuschpegel von 85 Dezibel kommt der Waschsauger von Haushof. Das Gerät verfügt über einen abnehmbaren Wassertank zum einfachen Befüllen und Entleeren. Der Reiniger wiegt 3,4 Kilogramm und hat einen Griff an der Oberseite.



Kanwod Superwash All-in-One Waschsauger

Für eine gründliche Reinigung von Polstern und Autositzen empfiehlt sich auch der Kanwod Superwash Waschsauger. Dieser Sauger ist mit einer Blow-Funktion ausgestattet und kann somit auch im Garten beispielsweise für Laub verwendet werden. Das Gerät soll dank des hohen Vakuums von 18 Kilopascal effektiv Schmutz und Staub aufsaugen.



Vacmaster SCA0801 Waschsauger

Der Vacmaster SCA0801 ist ein professioneller Fleckenreiniger und verfügt über einen 800-Watt-Motor. Praktisch sind auch die abnehmbaren Wasserbehälter, die das Befüllen und Entleeren erleichtern. Das Zwei-Tank-System ermöglicht die Reinigung mit sauberem Wasser, während Schmutz und Staub in einem separaten Tank gespeichert werden. Das Gerät kann nass und trocken saugen.



WALTER Waschsauger 1600 W

Vom Hersteller Walter kommt ein Waschsauger mit starken 1600 Watt. Damit sollen textile Oberflächen, wie Autositze, Polster oder auch der Teppich im Wohnzimmer schnell wieder sauber werden. Der Hersteller verspricht außerdem ein schnelleres Nachwaschen der Oberflächen durch die speziell entwickelte Düsentechnologie. Das Gerät kann trocken sowie nass saugen und soll so für eine zuverlässige Reinigung sorgen. Besonders praktisch sind auch die vielen Zubehör-Teile, wie Düsen und Aufsätze, die im Lieferumfang enthalten sind.



Thomas Aqua FleckWasher

Mit 1400 Watt Motorleistung verspricht auch das Gerät von Thomas Aqua ein sauberes Ergebnis. Die sogenannte Spezialdruckpumpe pumpt bei vier Bar und soll so eine fasertiefe Fleckenreinigung ermöglichen. Der Abwasser-Behälter kann bis zu acht Liter Flüssigkeit aufnehmen.



Wofür wird ein Waschsauger verwendet?

Ein Waschsauger wird verwendet, um verschiedene Oberflächen wie Teppiche, Polstermöbel, Autositze und andere Stoffe gründlich zu reinigen. Er kombiniert Saug- und Reinigungsfunktionen, um nicht nur Staub und oberflächlichen Schmutz zu entfernen, sondern auch eingebetteten Schmutz, hartnäckige Flecken und unangenehme Gerüche zu beseitigen. Ein Waschsauger ist vielseitig einsetzbar und wird sowohl in privaten Haushalten als auch in gewerblichen Reinigungsbetrieben genutzt, um eine tiefgreifende und effektive Reinigung zu erreichen. Viele Geräte bieten außerdem mehrere Funktionen an. So können Waschsauger oftmals trocken sowie auch nass saugen. Dies soll eine gründliche Reinigung gewährleisten und für maximale Flexibilität sorgen.

Vergleich Nasssauger für das Auto Reinigen leicht gemacht

Welche Verschmutzungen kann ein Waschsauger reinigen?

Ein Waschsauger ist äußerst vielseitig, wenn es um die Reinigung verschiedener Arten von Verschmutzungen geht. Er bewältigt effektiv Staub, oberflächlichen Schmutz und eingebetteten Dreck auf Teppichen, Polstern und anderen Stoffen. Darüber hinaus ist er in der Lage, hartnäckige Flecken wie Kaffee, Wein oder Fett zu entfernen, indem er Reinigungslösungen aufträgt und dann den Schmutz absaugt.

Welche Reinigungsmittel sind für Waschsauger geeignet?

Für Waschsauger sind spezielle Reinigungsmittel oder -lösungen erhältlich, die speziell für die Verwendung mit diesen Geräten entwickelt wurden. Diese Reinigungsmittel sind normalerweise in Form von Konzentraten oder gebrauchsfertigen Lösungen erhältlich und können je nach Marke und Modell des Waschsaugers variieren.



Die geeigneten Reinigungsmittel für Waschsauger sind oft auf die Reinigung von Teppichen, Polstern oder anderen Stoffen abgestimmt. Sie können spezielle Inhaltsstoffe enthalten, die hartnäckige Flecken lösen, Gerüche neutralisieren und gleichzeitig die Materialien schonend behandeln, um Schäden zu vermeiden.

Gibt es besondere Pflege- und Wartungsmaßnahmen für Waschsauger?

Die Pflege und Wartung eines Waschsaugers sind wichtig, um seine Leistung und Lebensdauer zu erhalten. Das beinhaltet das Entleeren des Schmutzbehälters oder Wassertanks und die gründliche Reinigung von Filtern sowie Zubehörteilen, um Verstopfungen oder Ablagerungen zu vermeiden. Regelmäßiges Entkalken und Reinigen des Wassertanks ist wichtig, um Ablagerungen von Reinigungsmitteln oder Schmutz zu entfernen, die die Leistung des Geräts beeinträchtigen könnten. Zusätzlich sollte man die Dichtungen und Schläuche auf Beschädigungen überprüfen und gegebenenfalls beschädigte Teile austauschen. Dies sorgt dafür, eine lange und zuverlässige Leistung des Waschsaugers zu gewährleisten.