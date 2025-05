Wenn Hans-Jürgen Abt von einem Herzensprojekt spricht, ist das kein PR-Sprech – sondern ganz wörtlich gemeint. Mit der Neuauflage des legendären Ur-quattro bringt Abt eine Ikone zurück auf die Bühne. Neu interpretiert, kompromisslos umgesetzt und in drei Stunden ausverkauft. Der Ort: das exklusive "Friends of Abt"-Event in Kempten. Die Idee: ein echtes Undercover-Projekt. Das Ergebnis: ein Restomod-Spektakel, das nicht nur bei geladenen Gästen für offene Münder sorgte. Denn am Ende der Veranstaltung zogen Hans-Jürgen Abt und sein Team das Tuch vom Abt Ur-quattro – einer Retro-Version des Allrad-Klassikers, die so konsequent wie liebevoll ins Heute transferiert wurde.

Nur 30 Exemplare entstehen, alle basierend auf einem originalen Chassis – H-Kennzeichen inklusive. Die Nachfrage war so groß, dass die ursprünglich geplanten 25 Fahrzeuge innerhalb von drei Stunden vergriffen waren. Fünf weitere Abt Ur-quattro wurden nachgelegt, um langjährigen Kund:innen nicht den Traum zu vermasseln.

Nur 30 Exemplare des Abt Ur-quattro entstehen

Wer denkt, es handle sich um ein oberflächliches Nostalgieprojekt mit ein bisschen Kotflügel-Romantik, täuscht sich gewaltig. Der Abt Ur-quattro ist ein Gesamtkunstwerk: Karosserieteile aus Kevlar-Carbon, ein unsichtbar integrierter Überrollkäfig, modernes ABS, sowie ein handverlesener 2,5-l-Fünfzylinder mit 530 PS (390 kW). Zum Vergleich: Das Einzelstück, das Hans-Jürgen Abt selbst in den 1980ern umbaute, hatte "nur" 450 PS (331 kW). Flyer? Website? Prospekte? Fehlanzeige. Die Präsentation erfolgte nach Steve-Jobs-Manier: unangekündigt und als "One more thing" der Veranstaltung. Und doch – oder gerade deswegen – war die Wirkung gigantisch. Wer da war, konnte bestellen. Wer zögerte, hatte Pech. Das Sondermodell wurde nicht beworben, sondern einfach gezeigt. Und wer es sah, wollte es.

Auch das Interieur des Audi Ur-quattro ist keine bloße Hommage, sondern ein Statement. Die Ausstattung ist ein Highlight des hauseigenen Individual-Programms, das sonst nur wenigen Fahrzeugen vorbehalten ist. Jedes Detail im Innenraum ist maßgeschneidert – mit handwerklichem Anspruch und ganz ohne Retromief. Für Hans-Jürgen Abt ist dieses Projekt mehr als ein exklusives Showcar. Es steht sinnbildlich für das Selbstverständnis der Marke: "Tradition mit Innovation in die heutige Zeit übertragen", so beschreibt er es selbst. Der Abt Ur-quattro ist kein Versuch, alte Glanzzeiten zu konservieren, sondern eine emotionale Brücke zwischen Herkunft und Zukunft.